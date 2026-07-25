కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారత్కు తొలి పతకం- పారా పవర్లిఫ్టింగ్లో ఝండూ కుమార్కు కాంస్యం
190 కిలోల బరువును ఎత్తి, 130.9 పాయింట్లతో మూడో స్థానం- భారత్కు తొలి పతకాన్ని అందించిన ఝండూ కుమార్
Jhandu Kumar (ANI)
Published : July 25, 2026 at 6:52 AM IST
Jhandu Kumar Wins Para Powerlifting Bronze : 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారత్ పతకాల ఖాతా తెరిచింది. స్కాట్లాండ్లోని గ్లాస్గోలో జరిగిన హెవీవెయిట్ పారా పవర్లిఫ్టింగ్ ఫైనల్లో భారత అథ్లెట్ ఝండూ కుమార్ కాంస్య పతకం సాధించాడు. 190 కిలోల బరువును విజయవంతంగా ఎత్తిన అతడు 130.9 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచి భారత్కు తొలి పతకాన్ని అందించాడు. తొలి ప్రయత్నంలో 181 కిలోలు ఎత్తిన ఝండూ, రెండో ప్రయత్నంలో 190 కిలోలకు మెరుగుపరుచుకున్నాడు. ఈ ప్రదర్శనతో కొంతసేపు పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలోనూ నిలిచాడు.