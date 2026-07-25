ETV Bharat / sports

కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో భారత్‌కు తొలి పతకం- పారా పవర్​లిఫ్టింగ్‌లో ఝండూ కుమార్‌కు కాంస్యం

190 కిలోల బరువును ఎత్తి, 130.9 పాయింట్లతో మూడో స్థానం- భారత్‌కు తొలి పతకాన్ని అందించిన ఝండూ కుమార్‌

Jhandu Kumar Wins Para Powerlifting Bronze
Jhandu Kumar (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 25, 2026 at 6:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Jhandu Kumar Wins Para Powerlifting Bronze : 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో భారత్ పతకాల ఖాతా తెరిచింది. స్కాట్లాండ్‌లోని గ్లాస్గోలో జరిగిన హెవీవెయిట్ పారా పవర్​లిఫ్టింగ్ ఫైనల్లో భారత అథ్లెట్ ఝండూ కుమార్ కాంస్య పతకం సాధించాడు. 190 కిలోల బరువును విజయవంతంగా ఎత్తిన అతడు 130.9 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచి భారత్‌కు తొలి పతకాన్ని అందించాడు. తొలి ప్రయత్నంలో 181 కిలోలు ఎత్తిన ఝండూ, రెండో ప్రయత్నంలో 190 కిలోలకు మెరుగుపరుచుకున్నాడు. ఈ ప్రదర్శనతో కొంతసేపు పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలోనూ నిలిచాడు.

TAGGED:

PARA POWERLIFTING
BRONZE FOR JHANDU KUMAR
JHANDU KUMAR WINS BRONZE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.