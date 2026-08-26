లంకకు ఫాలో ఆన్ ఇచ్చిన భారత్- రెండో ఇన్నింగ్స్లోనూ తొలి దెబ్బ!
ఫాలో ఆన్ ఇచ్చి మళ్లీ లంకను బ్యాటింగ్కు దించిన భారత్- రెండో ఇన్నింగ్స్లోనూ త్వరగా తొలి వికెట్- సెంచరీతో పోరాడిన సోనల్ దినుషా
Published : August 26, 2026 at 11:36 AM IST
India vs Sri Lanka 2nd Test : రెండో టెస్టులో టీమ్ఇండియా మ్యాచ్పై పట్టు మరింత బిగించింది. తొలి ఇన్నింగ్స్లో 503/9 వద్ద డిక్లేర్ చేసిన భారత్, ఆ తర్వాత శ్రీలంకను ఫాలో ఆన్ మార్క్ చేరుకోకుండా కట్టడి చేసింది. దీంతో కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ లంకను వెంటనే రెండోసారి బ్యాటింగ్కు దించారు. ఫాలో ఆన్లోనూ భారత్కు త్వరగానే తొలి వికెట్ దక్కింది. దీంతో ఇప్పటికే భారీ లోటుతో రెండో ఇన్నింగ్స్ మొదలుపెట్టిన శ్రీలంకపై ఒత్తిడి మరింత పెరిగింది. ప్రస్తుతం మ్యాచ్ పరిస్థితి ఎలా ఉందనే వివరాల్లోకి వెళితే
రెండో ఇన్నింగ్స్లో తొలి దెబ్బ
శ్రీలంక రెండో ఇన్నింగ్స్ను కమిల్ మిశారా, లహిరు ఉదారా ప్రారంభించారు. అయితే ఉదారా ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలవలేదు. మహమ్మద్ సిరాజ్ బౌలింగ్లో సారాంశ్ జైన్కు క్యాచ్ ఇచ్చి మూడు పరుగుల వద్ద వెనుదిరిగారు. శ్రీలంక 9.2 ఓవర్ల సమయానికి 29/1తో ఉంది. కమిల్ మిశారా 15, పసిందు సూర్యబండార 11 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. శ్రీలంక ఇంకా భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ స్కోరుకు 184 పరుగులు వెనుకబడి ఉంది. దీంతో ముందుగా ఈ లోటును తగ్గించడమే ఆ జట్టు ముందున్న టార్గెట్.
39 పరుగులు కావాలి, కానీ
అంతకుముందు నాలుగో రోజు శ్రీలంక 265/8తో తొలి ఇన్నింగ్స్ను కొనసాగించింది. ఫాలో ఆన్ తప్పించుకోవాలంటే మరో 39 పరుగులు చేయాలి. సోనల్ దినుషా, లహిరు కుమార ఆ ప్రయత్నంలో ఉండగా సారాంశ్ జైన్ భారత్కు తొమ్మిదో వికెట్ అందించారు. లహిరు కుమారను ఔట్ చేసి టెస్ట్ క్రికెట్లో తన తొలి వికెట్ నమోదు చేశారు. తర్వాత దినుషాను కూడా జైన్ పెవిలియన్కు పంపించారు. కేఎల్ రాహుల్ స్లిప్లో క్యాచ్ అందుకోవడంతో శ్రీలంక 290 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. భారత్కు 213 పరుగుల ఆధిక్యం లభించడంతో గిల్ ఫాలో ఆన్ ఇచ్చారు.