7 వికెట్ల తేడాతో అఫ్గాన్పై భారత్ ఘన విజయం
తొలి టీ20లో అఫ్గాన్పై విజయం సాధించిన భారత్ - 22 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ చేసిన అభిషేక్
అఫ్గానిస్థాన్ వర్సెస్ ఇండియా మ్యాచ్ (@BCCI X)
Published : September 13, 2026 at 10:35 PM IST
India Vs Afghanistan : అఫ్గానిస్థాన్పై భారత్ ఘనవిజయం సాధించింది. దిల్లీలో జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్లో 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సొంతం చేసుకుంది. 157 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 13.4 ఓవర్లలోనే 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది భారత్. ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ అద్బుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు. 22 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు అభిషేక్కు ఇది 12వ టీ20 అర్ధశతకం. ఇక, ఇషాన్ కిషన్ 42 రన్స్ చేశాడు. సంజు శాంసన్ 10 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అఫ్గానిస్థాన్ బౌలర్లలో మహ్మద్ నబీ 2 వికెట్లు, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ ఒక వికెట్ పడగొట్టారు. ఈ విజయంతో మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్ 1-0తో ఆధిక్యంలో నిలిచింది.