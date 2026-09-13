ETV Bharat / sports

7 వికెట్ల తేడాతో అఫ్గాన్​పై భారత్​ ఘన విజయం

తొలి టీ20లో అఫ్గాన్​పై విజయం సాధించిన భారత్​ - 22 బంతుల్లో హాఫ్‌ సెంచరీ చేసిన అభిషేక్‌

Afghanistan vs India
అఫ్గానిస్థాన్ వర్సెస్​​ ఇండియా మ్యాచ్​ (@BCCI X)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 10:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India Vs Afghanistan : అఫ్గానిస్థాన్​పై భారత్​ ఘనవిజయం సాధించింది. దిల్లీలో జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్‌లో 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సొంతం చేసుకుంది. 157 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 13.4 ఓవర్లలోనే 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది భారత్. ఈ మ్యాచ్​లో అభిషేక్‌ శర్మ అద్బుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు. 22 బంతుల్లో హాఫ్‌ సెంచరీ చేశాడు అభిషేక్‌కు ఇది 12వ టీ20 అర్ధశతకం. ఇక, ఇషాన్‌ కిషన్ 42 రన్స్‌ చేశాడు. సంజు శాంసన్‌ 10 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అఫ్గానిస్థాన్‌ బౌలర్లలో మహ్మద్‌ నబీ 2 వికెట్లు, అజ్మతుల్లా ఒమర్‌జాయ్‌ ఒక వికెట్‌ పడగొట్టారు. ఈ విజయంతో మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భారత్‌ 1-0తో ఆధిక్యంలో నిలిచింది.

TAGGED:

INDIA VS AFGHANISTAN
AFGHANISTAN VS INDIA IN INDIA 2026
1ST T20I AFGHANISTAN VS INDIA
INDIA VS AFGHANISTAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.