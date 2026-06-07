అఫ్గాన్తో టెస్టు : భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్డ్
అఫ్గాన్తో టెస్టు : భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్డ్ - సెంచరీలతో అదరగొట్టిన రాహుల్, గిల్
Ind vs Afg Test 2026 (Source : Associated Press)
Published : June 7, 2026 at 2:11 PM IST
Ind vs Afg Test 2026 : ముల్లాన్పుర్ టెస్టులో భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ను డిక్లేర్డ్ చేసింది. రెండో రోజు 564-8 స్కోర్ వద్ద ఇన్నింగ్స్ను టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ డిక్లేర్డ్ చేశాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో గిల్ (126), రాహుల్ (100) సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. సాయి సుదర్శన్ (81), రిషభ్ పంత్ (81), వాషింగ్టన్ సుందర్ (52) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. అఫ్గానిస్థాన్ బౌలర్లలో మహ్మద్ సలీమ్ సఫీ 6 వికెట్లతో ఆకట్టుకున్నాడు. హష్మతుల్లా షాహిదీ, రహ్నాన్ షఫీ ఒక్కో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.