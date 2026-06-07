ETV Bharat / sports

అఫ్గాన్​తో టెస్టు : భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్డ్

అఫ్గాన్​తో టెస్టు : భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్డ్ - సెంచరీలతో అదరగొట్టిన రాహుల్, గిల్

Ind vs Afg Test 2026
Ind vs Afg Test 2026 (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 2:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Afg Test 2026 : ముల్లాన్​పుర్ టెస్టులో భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్​ను డిక్లేర్డ్​ చేసింది. రెండో రోజు 564-8 స్కోర్ వద్ద ఇన్నింగ్స్​ను టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ డిక్లేర్డ్​ చేశాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో గిల్ (126), రాహుల్ (100) సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. సాయి సుదర్శన్ (81), రిషభ్ పంత్ (81), వాషింగ్టన్ సుందర్ (52) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. అఫ్గానిస్థాన్ బౌలర్లలో మహ్మద్ సలీమ్ సఫీ 6 వికెట్లతో ఆకట్టుకున్నాడు. హష్మతుల్లా షాహిదీ, రహ్నాన్ షఫీ ఒక్కో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

TAGGED:

INDIA VS AFGHANISTAN
IND VS AFG TEST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.