అభిషేక్ రికార్డ్ సెంచరీ- మూడో టీ20లో అఫ్గాన్పై భారత్ ఘన విజయం- సిరీస్ క్లీన్ స్వీప్
అంతర్జాతీయ టీ20లో అభిషేక్ శర్మ రికార్డు సెంచరీ- అఫ్గాన్పై 30 బంతుల్లో శతకం చేసిన అభిషేక్ శర్మ
మూడో టీ20లో భారత్ ఘన వివిజయం (ANI)
Published : September 17, 2026 at 10:46 PM IST
India vs Afghanistan T20 : అఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన మూడో టీ20లో భారత్ 127 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో మూడు టీ20ల సిరీస్ను టీమ్ఇండియా క్లీన్స్వీప్ చేసింది. అభిషేక్ శర్మ 108 (34 బంతుల్లో), సంజు శాంసన్ 50 (35 బంతుల్లో) అదరగొట్టడంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 20 ఓవర్లలో 221/7 పరుగులు చేసింది. లక్ష్యఛేదనలో అఫ్గాన్ 14.1 ఓవర్లలో 94 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఇబ్రహీం జద్రాన్ (25) టాప్ స్కోరర్. నితీశ్ రెడ్డి 3, రవి బిష్ణోయ్ 3, అక్షర్ పటేల్ 2, బుమ్రా, యశ్ ఠాకూర్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.