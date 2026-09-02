40ఏళ్లు దాటినా భారత్ తరఫున అరంగేట్రం చేసిన క్రికెటర్లు- లిస్టు పెద్దదే
41 ఏళ్ల తర్వాత టెస్ట్ అరంగేట్రం చేసిన భారత ఆటగాడు- వన్డేల్లో 36 ఏళ్లకు డెబ్యూ చేసిన ఫరూఖ్ ఇంజనీర్
Published : September 2, 2026 at 6:46 PM IST
Oldest Indian Cricket Debutants : 35 ఏళ్ల వయసు దాటితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో కొనసాగడం అత్యంత కష్టంగా ఉంటుంది. ఫామ్, ఫిట్నెస్ కాపాడుకుంటూ ప్రతీ మ్యాచ్లోనూ అత్యుత్తమంగా ఆడాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే జట్టులో చోటు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అయితే టీమ్ఇండియాలో స్థానం కోసం ఏళ్ల తరబడి ఎదురుచూసి చివరకు 30 ఏళ్లు దాటాక కూడా అవకాశం అందుకున్న క్రికెటర్లు చాలానే ఉన్నారు. రీసెంట్గా శ్రీలంకతో కొలంబోలో జరిగిన రెండో టెస్టులో మధ్యప్రదేశ్ ఆల్రౌండర్ సారాంశ్ జైన్ 33 ఏళ్ల 145 రోజుల వయసులో భారత్ తరఫున తొలి టెస్ట్ ఆడాడు.
ఈ శతాబ్దంలో భారత్కు అత్యధిక వయసులో టెస్ట్ అరంగేట్రం చేసిన ఆటగాడిగానూ నిలిచాడు. అయితే భారత క్రికెట్ చరిత్ర మొత్తం చూస్తే సారాంశ్ కంటే చాలా ఆలస్యంగా జాతీయ జట్టులోకి వచ్చిన వాళ్లు ఉన్నారు. టెస్టులతో పాటు వన్డే, టీ20 ఫార్మాట్లలో కూడా 30 ఏళ్లు దాటాక తొలి మ్యాచ్ ఆడిన కొంతమంది ప్రముఖ క్రికెటర్లు కూడా ఉన్నారు.
💬💬 𝗜 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗿𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 𝗯𝗲𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗺𝘆 𝗳𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿 ❤️— BCCI (@BCCI) August 23, 2026
Hear from #TeamIndia's newest Test Debutant Saransh Jain on that special cap moment 🙌
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41 ఏళ్లకు తొలి టెస్ట్
- రుస్తమ్జీ జంషెడ్జీ - భారత్ తరఫున అత్యధిక వయసులో టెస్ట్ డెబ్యూ చేసిన రికార్డు రుస్తమ్జీ జంషెడ్జీ పేరిట ఉంది. 1933లో ముంబయిలో ఇంగ్లాండ్పై ఆయన 41 ఏళ్ల 27 రోజుల వయసులో తొలి టెస్ట్ ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్ ఒక్కటే అతని అంతర్జాతీయ కెరీర్లో చివరిది కూడా
- కోటార్ రామస్వామి : తర్వాతి స్థానంలో కోటార్ రామస్వామి ఉన్నాడు. 1936లో ఇంగ్లాండ్పై 40 ఏళ్ల 39 రోజులకు అరంగేట్రం చేశాడు
- అమీర్ ఇలాహీ : 1947లో ఆస్ట్రేలియాపై 39 ఏళ్ల 102 రోజులకు భారత్ తరఫున తొలి టెస్ట్ ఆడాడు
- సీకే నాయుడు : భారత తొలి టెస్ట్ కెప్టెన్ సీకే నాయుడు కూడా లేటు వయసులోనే ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. 1932లో లార్డ్స్లో భారత్ ఆడిన తొలి టెస్ట్ సమయంలో అతని వయసు 36 ఏళ్ల 238 రోజులు
రాబిన్ నుంచి సారాంశ్ వరకు
తర్వాతి కాలంలో కూడా 30 ఏళ్లు దాటాక టెస్ట్ క్యాప్ అందుకున్న వాళ్లు ఉన్నారు. రాబిన్ సింగ్: 1998లో జింబాబ్వేపై 35 ఏళ్ల 23 రోజుల వయసులో టెస్ట్ అరంగేట్రం చేశాడు. భారత్ తరఫున ఆయన ఆడిన ఏకైక టెస్ట్ కూడా అదే.
- రాకేశ్ శుక్లా : 1982లో శ్రీలంకపై 34 ఏళ్ల 225 రోజుల వయసులో తొలి టెస్ట్ ఆడాడు. ఆయన టెస్ట్ కెరీర్ కూడా ఒక్క మ్యాచ్కే పరిమితమైంది
- సబా కరీమ్ : 2000లో బంగ్లాదేశ్పై 32 ఏళ్ల 362 రోజుల వయసులో టెస్ట్ అరంగేట్రం చేశాడు. సారాంశ్ జైన్ రాకముందు ఈ శతాబ్దంలో భారత్కు అత్యధిక వయసులో టెస్ట్ డెబ్యూ చేసిన రికార్డు ఇతనిదే
- సమీర్ దిగే : 2001లో ఆస్ట్రేలియాపై 32 ఏళ్ల 161 రోజుల వయసులో టెస్ట్ అరంగేట్రం చేశాడు. వికెట్ కీపర్గా భారత్ తరఫున అవకాశం అందుకున్నాడు
- నమన్ ఓజా : 2015లో శ్రీలంకపై 32 ఏళ్ల 39 రోజుల వయసులో తొలి టెస్ట్ ఆడాడు. దేశవాళీ క్రికెట్లో చాలా కాలం ఆడిన తర్వాత టెస్ట్ అవకాశం వచ్చింది
- సారాంశ్ జైన్ : 2026లో శ్రీలంకపై 33 ఏళ్ల 145 రోజుల వయసులో టెస్ట్ అరంగేట్రం చేశాడు. దీంతో ఈ శతాబ్దంలో భారత్ తరఫున అత్యధిక వయసులో టెస్ట్ డెబ్యూ చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు
వన్డేల్లో ఫరూఖ్ రికార్డు
వన్డే క్రికెట్లో భారత్ తరఫున అత్యధిక వయసులో అరంగేట్రం చేసిన ఆటగాడు ఫరూఖ్ ఇంజనీర్. 1974లో భారత్ తన తొలి వన్డే ఆడినప్పుడు అతని వయసు 36 ఏళ్ల 138 రోజులు. అయితే అప్పటికే ఫరూఖ్ టెస్ట్ క్రికెట్లో సీనియర్ ప్లేయర్.
- వరుణ్ చక్రవర్తి : 2025లో వరుణ్ చక్రవర్తి ఇంగ్లండ్పై 33 ఏళ్ల 164 రోజులకు వన్డే డెబ్యూ చేసి ఈ లిస్టులో రెండో స్థానానికి వచ్చాడు
- అజిత్ వాడేకర్ : 1974లో అజిత్ వాడేకర్ కూడా 33 ఏళ్ల 103 రోజుల వయసులో తొలి వన్డే ఆడాడు
సూర్యకు 30 దాటాకే ఛాన్స్
సూర్యకుమార్ యాదవ్ కథ మాత్రం మరోలా ఉంది. దేశవాళీ క్రికెట్, ఐపీఎల్లో చాలా కాలం ఆడిన తర్వాత 2021లో టీమ్ఇండియా నుంచి పిలుపు వచ్చింది. ఇంగ్లాండ్తో అహ్మదాబాద్లో జరిగిన టీ20 ద్వారా 30 ఏళ్ల 181 రోజుల వయసులో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ మ్యాచ్లో బ్యాటింగ్ అవకాశం రాలేదు. అదే సిరీస్లో తన తొలి అంతర్జాతీయ ఇన్నింగ్స్లో ఎదుర్కొన్న మొదటి బంతినే జోఫ్రా ఆర్చర్ బౌలింగ్లో సిక్స్ కొట్టాడు. తర్వాత అదే ఏడాది వన్డేల్లోకి వచ్చిన సూర్య, 2023లో ఆస్ట్రేలియాపై 32 ఏళ్లు దాటాక టెస్ట్ అరంగేట్రం చేశాడు. అంటే మూడు ఫార్మాట్లలోనూ ఆయన డెబ్యూ 30 ఏళ్ల తర్వాతే వచ్చింది.
ద్రవిడ్కు 38 ఏళ్లకు టీ20 క్యాప్
రాహుల్ ద్రవిడ్ పేరు కూడా లేటు డెబ్యూ లిస్టులో ఉంటుంది. కానీ ఆయనది పూర్తిగా వేరే విషయం. ద్రవిడ్ అంతర్జాతీయ కెరీర్ 1996లోనే మొదలైంది. కానీ టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ మాత్రం 2011 వరకు ఆడలేదు. ఇంగ్లాండ్పై ఓల్డ్ ట్రాఫర్డ్లో 38 ఏళ్ల 232 రోజుల వయసులో తన తొలి టీ20 ఆడాడు. భారత్ తరఫున అత్యధిక వయసులో టీ20 అరంగేట్రం చేసిన రికార్డు ఇప్పటికీ ఆయనదే. అదే ఆయన కెరీర్లో ఏకైక టీ20 కూడా. ఆ మ్యాచ్లో 21 బంతుల్లో 31 పరుగులు చేశాడు. సమిత్ పటేల్ బౌలింగ్లో వరుసగా మూడు సిక్సర్లు కొట్టడం కూడా స్పెషల్.
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