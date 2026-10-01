45 రన్స్కే ఆలౌట్- లంకను చిత్తు చేసిన భారత్- ఫైనల్లో పాకిస్థాన్తో ఢీ
శ్రీలంకను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించిన భారత్ - ఆసియా క్రీడల్లో ఫైనల్కు శ్రేయస్ సేన- పసిడి పోరులో పాకిస్థాన్తో ఢీ
Published : October 1, 2026 at 12:41 PM IST
Ind vs SL Asian Games : ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. గురువారం శ్రీలంకతో జరిగిన సెమీఫైనల్లో టీమ్ఇండియా 124 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయం సాధించింది. మ్యాచ్లో శ్రీలంక అసలు భారత్కు పోటీ కూడా ఇవ్వలేదు. ప్రత్యర్థిని శ్రేయస్ సేన కంప్లీట్గా డామినేట్ చేసింది. 170 పరుగుల ఛేదనలో భారత బౌలర్ల ధాటికి లంక 9.5 ఓవర్లలో 45 పరుగులకే కుప్పకూలిపోయింది. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, అభిషేక్ శర్మ తలో 2, వాషింగ్టన్ సుందర్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
ఫైనల్లో పాకిస్థాన్తో ఢీ
ఈ విజయంతో ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన శ్రేయస్ సేన గోల్డ్ మెడల్ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ను ఢీ కొట్టనుంది. అక్టోబర్ 03న ఉదయం 10 గంటలకు ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. ఇక తాజా ఓటమితో శ్రీలంక కాంస్య పతక పోరుకు వెళ్లింది. అక్కడ బంగ్లాదేశ్తో లంక పోరాడుతుంది.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ (80 పరుగులు) నాటౌట్ హాఫ్ సెంచరీతో రఫ్పాడించాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ (38 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లు రాణించలేదు.