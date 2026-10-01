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45 రన్స్​కే ఆలౌట్- లంకను చిత్తు చేసిన భారత్- ఫైనల్​లో పాకిస్థాన్​తో ఢీ

శ్రీలంకను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించిన భారత్ - ఆసియా క్రీడల్లో ఫైనల్​కు శ్రేయస్ సేన- పసిడి పోరులో పాకిస్థాన్​తో ఢీ

India vs Sri Lanka
భారత్ - శ్రీలంక (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 12:41 PM IST

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Ind vs SL Asian Games : ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. గురువారం శ్రీలంకతో జరిగిన సెమీఫైనల్​లో టీమ్ఇండియా 124 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయం సాధించింది. మ్యాచ్​లో శ్రీలంక అసలు భారత్​కు పోటీ కూడా ఇవ్వలేదు. ప్రత్యర్థిని శ్రేయస్ సేన కంప్లీట్​గా డామినేట్ చేసింది. 170 పరుగుల ఛేదనలో భారత బౌలర్ల ధాటికి లంక 9.5 ఓవర్లలో 45 పరుగులకే కుప్పకూలిపోయింది. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, అభిషేక్ శర్మ తలో 2, వాషింగ్టన్ సుందర్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.


ఫైనల్​లో పాకిస్థాన్​తో ఢీ
ఈ విజయంతో ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లిన శ్రేయస్ సేన గోల్డ్ మెడల్ మ్యాచ్​లో పాకిస్థాన్​ను ఢీ కొట్టనుంది. అక్టోబర్ 03న ఉదయం 10 గంటలకు ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. ఇక తాజా ఓటమితో శ్రీలంక కాంస్య పతక పోరుకు వెళ్లింది. అక్కడ బంగ్లాదేశ్​తో లంక పోరాడుతుంది.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ (80 పరుగులు) నాటౌట్ హాఫ్ సెంచరీతో రఫ్పాడించాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ (38 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లు రాణించలేదు.

TAGGED:

IND VS SL T20
ఆసియా క్రీడల్లో క్రికెట్ మ్యాచ్​లు
ఇండియా VS శ్రీలంక టీ20 మ్యాచ్
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