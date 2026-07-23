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కామన్వెల్త్ క్రీడలు : పోటీ ప్రారంభం కాకముందే భారత్​కు పతకం ఖాయం- ఎలాగంటే?

కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌ 2026లో భారత్‌కు తొలి రోజే పతకం ఖరారు- బాక్సింగ్​లో కనీసం కాంస్యం ఖరారు- పోటీల ప్రారంభానికిముందే ఎలా దక్కిందంటే?

Lovlina Borgohain (File)
Lovlina Borgohain (File) (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 4:16 PM IST

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Commonwealth Games 2026 DAY 1 : స్కాట్లాండ్‌లోని గ్లాస్గో వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌ 2026లో భారత్‌కు తొలి రోజే పతకం ఖాయమైంది. బాక్సింగ్‌ మహిళల 75 కేజీల విభాగంలో లవ్లీనా బొర్గో హెయిన్‌ సెమీస్‌కు అర్హత సాధించింది. దీంతో ఆమెకు కనీసం కాంస్య పతకం కన్ఫర్మ్ అయ్యింది. తొలి నుంచీ బాక్సింగ్​లో భారత్​కు లవ్లీనాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సెమీస్​లో సత్తా చాటి కనీసం సిల్వర్ ఖాయం చేసుకోవాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

సెమీస్​లు ఇలా
అయితే క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌లో ఐదుగురు బాక్సర్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నారు. దీంతో ఈ డ్రా లో లవ్లీనాకు 'బై' లభించింది. ఫలితంగా ఆమె నేరుగా సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లింది. ఇక జులై 31న జరగనున్న సెమీ ఫైనల్‌ జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్​లో తువాలు దేశానికి చెందిన బాక్సర్ టీకేబీపీ తాఫాకీతో లవ్లీనా పోటీ పడాల్సి ఉంటుంది. కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో లవ్లీనా బొర్గోహెయిన్‌కు పతకం దక్కడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. అంతకుముందు ఆమె టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో కాంస్య పతకాన్ని కైవసం దక్కించుకుంది. అయితే ఈ ఎడిషన్ కామన్వెల్త్ క్రీడల ప్రారంభ వేడుకలు ఈరోజు రాత్రి 10 గంటలకు జరగనున్నాయి.

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