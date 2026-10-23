పారా ఆసియా గేమ్స్లో సరికొత్త చరిత్ర- రికార్డు స్థాయిలో భారత్కు పతకాలు
2026 ఆసియా పారా గేమ్స్లో భారత్ పోరాటం ముగిసింది. ఈసారి భారత్కు రికార్డు స్థాయిలో పతకాలు వచ్చాయి.
Published : October 23, 2026 at 7:26 PM IST
Asian Para Games 2026 : 2026 ఆసియా పారా గేమ్స్లో భారత పారా అథ్లెట్లు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ క్రీడల్లో రికార్డు స్థాయిలో మన అథ్లెట్లు 114 పతకాలతో సత్తా చాటారు. ఇందులో 30 పసిడి, 35 రజతం, 49 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. ఇక పతకాల పట్టికలో భారత్ నాలుగో స్థానంతో ఈ క్రీడలను ముగించింది. పారా ఆసియా క్రీడల హిస్టరీలో భారత్కు ఇదే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కావడం విశేషం. 2022తో పోలిస్తే ఈసారి మూడు మెడల్స్ ఎక్కువగా వచ్చాయి. హాంగ్జౌ వేదికగా జరిగిన ఆ క్రీడల్లో భారత్కు 29 పసిడి పతకాలు సహా 111 మెడల్స్ వచ్చాయి.
అత్యధికంగా అందులోనే
ఈ క్రీడల్లో భారత అథ్లెట్లు అథ్లెటిక్స్ (ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్) విభాగంలోనే అత్యధిక పతకాలు సాధించారు. ఈ విభాగంలో మన అథ్లెట్లు తిరుగులేని ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు. జావెలన్ త్రో, క్లబ్ త్రో, డిస్కస్ త్రో లో సత్తా చాటారు. దీంతో ఒక్క అథ్లెటిక్స్ విభాగంలోనే భారత్కు 65 మెడల్స్ వచ్చాయి. ఆ తర్వాత పారా షూటింగ్, పారా స్విమ్మింగ్, పారా పవర్లిఫ్టింగ్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చారు. ఇక ఓవరాల్గా పతకాల పట్టికలో చైనా అగ్రస్థానంతో ముగించింది. చైనా పారా అథ్లెట్లు మొత్తం 404 మెడల్స్ సాధించారు. ఇందులో 193 గోల్డ్ మెడల్స్ ఉండడం విశేషం. ఆ తర్వాత జపాన్ (171), ఉజ్బెకిస్థాన్ (139) వరుసగా రెండు, మూడు స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
🚨 INDIA ENDS ASIAN PARA GAMES 2026 CAMPAIGN IN 4TH PLACE AT MEDAL TALLY! 🇮🇳 30 GOLD 🏅 35 SILVER 🥈 49 BRONZE 🥉 Total Medals: 114 THIS IS INDIA’S BEST EVER CAMPAIGN AT ASIAN PARA GAMES HISTORY!! 🔥🥹 https://t.co/xRnD8inkCc— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
|క్రీడ
|పసిడి
|రజతం
|కాంస్యం
|మొత్తం
|పారా అథ్లెటిక్స్
|22
|19
|24
|65
|పారా బ్యాడ్మింటన్
|3
|5
|8
|16
|పారా స్విమ్మింగ్
|0
|3
|8
|11
|పారా టేబుల్ టెన్నిస్
|0
|0
|7
|7
|పారా అర్చరీ
|3
|2
|1
|6
|పారా షూటింగ్
|2
|1
|2
|5
|ఇతర క్రీడలు
|0
|5
|4
|9
|మొత్తం
|30
|35
|49
|114
🚨 JUST IN: INDIA RECORDS ITS BEST-EVER CAMPAIGN IN ASIAN PARA GAMES HISTORY! 🇮🇳 🥇 30 Gold 🥈 35 Silver 🥉 49 Bronze 114 MEDALS IN TOTAL!!!!! 🥹❤️ https://t.co/iBdrs0whhD— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
ఐదోరోజూ పతకాల మోత
- ఇవాళ కూడా భారత్ ఖాతాలో పలు పసిడి పతకాలు చేరాయి. పారా షూటర్ మోనా అగర్వాల్ 50 మీటర్ల రైఫిల్ విభాగంలో స్వర్ణం సాధించింది. ఆమె క్యూపింగ్ జాంగ్ (చైనా)పై 3.8 పాయింట్ల తేడాతో నెగ్గి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇక ఈ క్రీడల్లో మోనాకు ఇది రెండో పసిడి పతకం కావడం విశేషం
- T64 పురుషుల 400 మీటర్ల పరుగు పందెంలో సందీప్ పసిడి నెగ్గాడు. 52.28 సెకన్లలోనే రేసును కంప్లీట్ చేసిన సందీప్ వరల్డ్ రికార్డు సృష్టించాడు. ఇక ఇదే ఈవెంట్లో భారత మరో అథ్లెట్ అజయ్ కుమార్ (53.61 సెకన్లు) మూడో స్థానంలో నిలిచాడు
- జావెలిన్ త్రోలో భారత అథ్లెట్ హనీ వరల్డ్ రికార్డు సాధించాడు. F37 విభాగంలో 5వ త్రోలోనే ఈటెను 59.72 మీటర్లు విసిరి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ రికార్డ్ నమోదు చేసిన కొద్దిసేపటికే తన ఆఖరి త్రోలో 60.49 మీటర్లు విసిరాడు. దీంతో తన రికార్డును తానే బద్దలు కొట్టినట్లైంది
- బ్యాడ్మింటన్ పురుషుల వ్యక్తిగత SL3 విభాగంలో మన అథ్లెట్లు రెండు పతకాలు సాధించారు. ఫైనల్లో ఇద్దరు భారత షట్లర్లు తలపడడంతో రెండు మెడల్స్ వచ్చాయి. ఈ ఫైట్లో నితేశ్ కుమార్ 21-18, 21-16 తేడాతో విజయం సాధించి పసిడి కైవసం చేసుకోగా, రన్నరప్గా నిలిచిన ప్రమోద్ భగత్ రజతం అందుకున్నాడు.
- మరోవైపు, SL4 విభాగంలో నవీన్ శివకుమార్ 21-9, 21-17 తేడాతో ఫెర్డీ (ఇండోనేసియా)పై నెగ్గి స్వర్ణం దక్కించుకున్నాడు. మహిళల సింగిల్స్ SU5 విభాగంలో తులసిమతి మురుగేశన్ సిల్వర్ ముద్దాడింది. ఫైనల్లో ఆమె యాంగ్ (చైనా) చేతిలో 18-21, 11-21 తేడాతో ఓడిపోయింది
- బ్యాడ్మింటన్ డబుల్స్ SL3-SL 5 కేటగిరీ ఫైనల్లో తులసిమతి మురుగేశన్ - మానసి గిరిశ్చంద్ర జోడీ గోల్డ్ నెగ్గింది. మిక్స్డ్ డబుల్స్లో SL 3- SL 5 ఈవెంట్లో తులసిమతి - నితేశ్ కుమార్ సిల్వర్ మెడల్ అందుకున్నారు
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- పురుషుల ఆర్చరీ రికర్వ్ టీమ్ ఈవెంట్లో హర్విందర్ సింగ్ - విజయ్ సుండి జోడీ పసిడి ముద్దాడింది. పురుషుల T46 1500 మీటర్ల విభాగంలో ప్రమోద్ (4:09.65 నిమిషాలు) రజతం దక్కించుకున్నాడు