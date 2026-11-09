ఇకపై రెండు గ్రూపులుగా టీమ్ఇండియా కోచింగ్ స్టాఫ్? - ఫైనల్ కాల్ గంభీర్దే!
India Coaching Staff Split: న్యూజిలాండ్తో మూడో వన్డే తర్వాత టీమ్ఇండియా కోచింగ్ స్టాఫ్ 2 గ్రూపులుగా విడిపోయే అవకాశముంది. రెండు వన్డేలు, టెస్ట్ సిరీస్ ప్రిపరేషన్ ఉండటంతో ఈ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
Published : November 9, 2026 at 3:33 PM IST
న్యూజిలాండ్తో మూడో వన్డే తర్వాత టీమ్ఇండియా కోచింగ్ స్టాఫ్ విషయంలో ఉహించని మార్పులు జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. వన్డే సిరీస్ ఇంకా రెండు మ్యాచ్లు మిగిలి ఉండగా, టెస్ట్ జట్టు కూడా త్వరలోనే తన ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టాల్సి ఉంది. అందుకే కోచింగ్ టీమ్ను రెండు భాగాలుగా పంపే ప్లాన్ సిద్ధమవుతోంది. అయితే ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలన్న దానిపై చివరి నిర్ణయం హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ తీసుకోనున్నాడు. వన్డే జట్టును మధ్యలో వదిలేయకుండా చూడాలి, అలాగే టెస్ట్ సిరీస్కు ముందే ప్రత్యేక ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టాల్సి ఉంటుంది.
వన్డే టీమ్తో గంభీర్?
హామిల్టన్లో మంగళవారం మూడో వన్డే ముగిసిన తర్వాత గంభీర్, స్పిన్ బౌలింగ్ కోచ్ సాయిరాజ్ బహుతులే వన్డే జట్టుతో కలిసి మౌంట్ మాంగనుయికి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అక్కడ సిరీస్లో చివరి రెండు మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ దగ్గరలో ఉండటంతో గంభీర్ వన్డే జట్టుతోనే కొనసాగడం ఎక్కువగా కనిపిస్తోందని బ్యాటింగ్ కోచ్ సితాంశు కోటక్ చెప్పాడు. ఇప్పటివరకు ఉన్న ప్లాన్ ఇదేనని, కానీ చివరి నిమిషంలో మార్పు రావచ్చని కూడా తెలిపాడు.
వెల్లింగ్టన్కు కోటక్, మోర్కెల్
మరోవైపు కోటక్, ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నీ మోర్కెల్ టెస్ట్ జట్టుతో వెల్లింగ్టన్కు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 19న మొదటి టెస్ట్ ప్రారంభం కానుండగా, అందుకు ముందు అక్కడ ప్రీసిరీస్ క్యాంప్ నిర్వహించనున్నారు. కొందరు ఇతర సపోర్ట్ స్టాఫ్ కూడా ఈ గ్రూప్తో వెళ్లొచ్చు. టెస్ట్ జట్టుకు ముందుగానే ఫిట్నెస్, ప్రాక్టీస్, వర్క్లోడ్ విషయంలో అవసరమైన పనులు పూర్తి చేయాలన్న ప్లాన్ ఉంది. వాతావరణం, గ్రౌండ్ పరిస్థితులు ఎంతవరకు అనుమతిస్తాయో దానికి తగ్గట్టుగా సెషన్స్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ముగ్గురు పేసర్లు అక్కడే!
వన్డే జట్టులో ఉన్న ముగ్గురు ఫాస్ట్ బౌలర్లు కూడా న్యూజిలాండ్లోనే ఉండే అవకాశం ఉంది. గుర్నూర్ బ్రార్, ఔకిబ్ నబీ, అర్ష్దీప్ సింగ్ టెస్ట్ జట్టుకు నెట్ బౌలర్లు, రిజర్వ్ ఆప్షన్స్గా ఉపయోగపడవచ్చని కోటక్ చెప్పాడు. టెస్ట్ సిరీస్కు ముందు అక్కడి పరిస్థితుల్లోనే వీళ్లతో ప్రాక్టీస్ చేయడం బ్యాటర్లకు ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా కొత్త బంతితో స్వింగ్, తర్వాత సీమ్ మూవ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉన్న పిచ్లపై రెడ్ బాల్ సెషన్స్కు అదనపు బౌలింగ్ ఆప్షన్స్ ఉండటం టీమ్కు అవసరం అవుతుంది. టెస్ట్ జట్టులో ఎవరికైనా అదనపు బౌలింగ్ అవసరం వచ్చినా వీళ్లు వెంటనే అందుబాటులో ఉంటారు.
గిల్, రాహుల్కు ఉపయోగమే!
శుభ్మన్ గిల్, కేఎల్ రాహుల్ వంటి బ్యాటర్లు వన్డే నుంచి టెస్ట్ ఫార్మాట్కు మారుతున్నప్పటికీ, వన్డేల్లోనే టెస్ట్ బ్యాటింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని కోటక్ స్పష్టం చేశాడు. ప్రతి ఫార్మాట్కు ఆట తీరు వేరుగా ఉంటుందని చెప్పాడు. అయితే ఇప్పటివరకు జరిగిన వన్డేల్లో కొత్త బంతితో స్వింగ్, నాలుగు నుంచి ఆరు ఓవర్ల తర్వాత కూడా సీమ్ మూవ్మెంట్, కొన్ని సందర్భాల్లో ఉహించని బౌన్స్ ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. కొన్ని పిచ్లపై 12 నుంచి 14 మిల్లీమీటర్ల వరకు గడ్డి ఉండటం, వాతావరణం కూడా బౌలర్లకు సహకరించడం వల్ల టెస్ట్ సిరీస్కు ముందు బ్యాటర్లకు ఇక్కడి పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో ముందుగానే అర్థమవుతోందని తెలిపాడు. వన్డేలో తమ సహజ ఆటను కొనసాగిస్తూ, అక్కడి బంతి ప్రవర్తనను గమనించడం మాత్రమే టెస్ట్కు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పాడు.
ఇండియా ఏ మ్యాచ్లు కూడా ప్లస్
సాధారణంగా వన్డేల్లో కనిపించే భారీ స్కోర్లు ఈ సిరీస్లో ఎక్కువగా రావడం లేదని కోటక్ గుర్తు చేశాడు. దాంతో బ్యాటర్లు కేవలం స్ట్రోక్ ప్లే మీదే కాకుండా బంతి ఎలా మూవ్ అవుతోంది, ఎప్పుడు రిస్క్ తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు ఆగాలి అన్న విషయాల్లో కూడా అనుభవం పొందుతున్నారు. టెస్ట్ జట్టులోని కొందరు ఆటగాళ్లు ఇప్పటికే మూడు ఇండియా ఏ మ్యాచ్ల ద్వారా న్యూజిలాండ్ పరిస్థితులను చూశారు. బౌలర్లు ఏ లెంగ్త్లో బంతి వేయాలి, బ్యాటర్లు ఎక్కడ జాగ్రత్త పడాలి అన్న విషయాల్లో ఆ మ్యాచ్లు కూడా ఉపయోగపడతాయని కోటక్ చెప్పాడు.
నవంబర్ 11 నుంచి టెస్ట్ క్యాంప్
టెస్ట్ జట్టు క్యాంప్ నవంబర్ 11న ప్రారంభం కానుంది. మొదటి టెస్ట్కు ముందు ఐదు నుంచి ఆరు ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ నిర్వహించే ప్లాన్ ఉంది. మూడో వన్డే ముగిసిన తర్వాత కోచింగ్ స్టాఫ్ ఎవరెవరు ఏ గ్రూప్తో వెళ్తారన్నది గంభీర్ ఫైనల్ చేయనున్నాడు. ఒక గ్రూప్ మౌంట్ మాంగనుయిలో చివరి రెండు వన్డేలపై వర్క్ చేస్తే, మరో గ్రూప్ వెల్లింగ్టన్లో నవంబర్ 19న మొదలయ్యే టెస్ట్ సిరీస్ కోసం ముందుగానే వర్క్ మొదలుపెట్టనుంది. రెండు ఫార్మాట్లకు అవసరమైన ప్రిపరేషన్ ఒకేసారి కొనసాగించడానికే ఈ విభజన ఉపయోగపడనుంది.
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