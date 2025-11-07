ETV Bharat / sports

భారత్​లో 100ఏళ్ల హాకీ పండగ- 550 జిల్లాల్లో 1400పైగా పోటీలు

100 ఏళ్ల పండగలో ఇండియన్ హాకీ- 8 ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్స్ చరిత్రను గుర్తుచేసుకుంటూ వేడుకలు

India 100 Years of Hockey
India 100 Years of Hockey (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 3:23 PM IST

3 Min Read
India 100 Years Hockey Glory : ఒకప్పుడు హాకీ అంటే మన జాతీయ గర్వానికి ప్రతీక. ఆ హాకీ స్టిక్‌తో మన ప్లేయర్లు ప్రపంచాన్ని శాసించారు. వరుస ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్స్‌తో మన జెండాను రెపరెపలాడించారు. ఆ స్వర్ణయుగం నుంచి, మధ్యలో కాస్త ఒడుదొడుకులు ఎదుర్కొన్నా, మళ్లీ ఫామ్‌లోకి వచ్చి టోక్యోలో 41 ఏళ్ల కలను నిజం చేసుకున్నారు. నేటితో భారత్​లో హాకీ ప్రయాణానికి సరిగ్గా 100 ఏళ్లు నిండాయి. ఈ చరిత్రాత్మక రోజును (నవంబర్ 7) పురస్కరించుకుని, దేశం మొత్తం సంబరాలు జరగనున్నాయి. ఇంతకీ ఆ వేడుకలు ఏంటి? ఎలా జరగనున్నాయి?

దిల్లీలో మెయిన్ ఈవెంట్- 550 జిల్లాల్లో పండగ!
ఇండియన్ హాకీ ఫెడరేషన్ (IHF) ఏర్పడి 100 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా, ఈ వేడుకలను హాకీ ఇండియా (HI) దేశవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ లెవెల్లో ప్లాన్ చేసింది. దిల్లీలోని మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ నేషనల్ స్టేడియంలో ఉదయం 8:30 గంటల నుంచే ప్రధాన కార్యక్రమం మొదలైంది. ఇది దిల్లీకే పరిమితం కాదు, దేశంలోని 550కి పైగా జిల్లాల్లో ఏకకాలంలో ఈ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఒక్కరోజే 1400లకు పైగా హాకీ మ్యాచ్‌లు నిర్వహించడం, అందులో 36,000 మందికి పైగా ప్లేయర్లు పాల్గొనడం ఒక రికార్డు.

మంత్రితో స్పెషల్ మ్యాచ్- అమ్మాయిలతో కలిసి!
దిల్లీలో జరిగే మెయిన్ ఈవెంట్‌లో ఒక సూపర్ స్పెషల్ మ్యాచ్‌ను ప్లాన్ చేశారు. అదే, 'కేంద్ర మంత్రి XI' వర్సెస్ 'హాకీ ఇండియా మిక్స్‌డ్ XI'. ఈ మిక్స్‌డ్ టీమ్‌లో మన జాతీయ జట్లకు చెందిన స్టార్ మెన్ అండ్ వుమెన్ ప్లేయర్లు కలిసి ఆడటం ఈ వేడుకకే హైలైట్. జెండర్ ఈక్వాలిటీని, టీమ్‌వర్క్‌ను ప్రమోట్ చేయడానికి ఈ మ్యాచ్ ఏర్పాటు చేశారు. దీని తర్వాత, దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచిన హాకీ లెజెండ్స్‌ను సన్మానిస్తారు. అలాగే, "100 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ హాకీ" అనే ప్రత్యేక పుస్తకాన్ని కూడా ఆవిష్కరించనున్నారు.

ఆ 'గోల్డెన్ ఎరా' గుర్తుందా?
1925లో ఇండియన్ హాకీ ఫెడరేషన్ ఏర్పడిన మూడేళ్లకే, అంటే 1928 ఆమ్‌స్టర్‌డామ్ ఒలింపిక్స్‌లో మన టీమ్ తొలిసారి అడుగుపెట్టి, ఏకంగా గోల్డ్ మెడల్ కొట్టింది. అక్కడి నుంచి 1980 వరకు మనది తిరుగులేని స్వర్ణయుగం. ఈ కాలంలో ఇండియా ఏకంగా 13 ఒలింపిక్ పతకాలు సాధించింది. అందులో 8 స్వర్ణాలు (1928, 1932, 1936లలో హ్యాట్రిక్), 1 రజతం, 4 కాంస్యాలు ఉన్నాయి. ధ్యాన్ చంద్, బల్బీర్ సింగ్ వంటి లెజెండ్స్... హాకీని మన జాతీయ గుర్తింపుగా మార్చేశారు. 1980 మాస్కో ఒలింపిక్స్ మన చివరి స్వర్ణం.

41 ఏళ్ల నిరీక్షణ- టోక్యోతో కొత్త శకం!
1980ల తర్వాత, ఆర్టిఫిషియల్ టర్ఫ్ రాకతో మన హాకీ కాస్త వెనకబడింది. 41 ఏళ్ల పాటు ఒలింపిక్ పతకానికి దూరమయ్యాం. కానీ, 2009లో 'హాకీ ఇండియా' ఏర్పడటం, 'హాకీ ఇండియా లీగ్' (HIL) రాకతో సీన్ మారింది. టోక్యో 2020లో మన కుర్రాళ్లు కాంస్య పతకం గెలిచి, 41 ఏళ్ల కలను నిజం చేశారు. మరోవైపు, మన మహిళల జట్టు కూడా టోక్యోలో 4వ స్థానంలో నిలిచి సత్తా చాటింది. ఈ విజయాలతో ఇండియాలో హాకీ మళ్లీ గాడిలో పడింది.

ఫ్యూచర్ ప్లాన్-ఇది ఆరంభం మాత్రమే!
ఈ 100 ఏళ్ల వేడుక ఒక ముగింపు కాదు, కొత్త శకానికి ఆరంభం అని హాకీ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ దిలీప్ టిర్కీ అన్నారు. ప్రభుత్వం కూడా 'టాప్స్' (TOPS), 'టాగ్' (TAGG) వంటి స్కీమ్‌లతో హాకీకి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తోంది. మహిళల కోసం 'అస్మిత హాకీ లీగ్' కూడా నడుపుతోంది. ఈ వేడుకలతో పాటే, నవంబర్ 28 నుంచి తమిళనాడులో జరగబోయే FIH జూనియర్ వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ టూర్‌ను కూడా ఈరోజు నుంచే దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభిస్తున్నారు. రూట్ లెవెల్ నుంచి కొత్త టాలెంట్‌ను ప్రోత్సహిస్తూ, మళ్లీ వరల్డ్ హాకీలో టాప్ ప్లేస్‌కు చేరడమే లక్ష్యంగా ఇండియా పక్కా ప్లాన్‌తో ఉంది.

