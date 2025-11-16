కోల్కతా టెస్టు నుంచి ఔట్- గిల్ గాయంపై BCCI అప్డేట్
సౌతాఫ్రికాతో తొలి టెస్టు- రెండో రోజు గాయపడ్డ భారత్ కెప్టెన్ గిల్
Published : November 16, 2025 at 10:28 AM IST
Shubman Gill Injury Update : టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ గాయంపై బీసీసీఐ అప్డేట్ ఇచ్చింది. అతడు తొలి టెస్టులో మిగిలిన మ్యాచ్కు దూరం కానున్నట్లు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం గిల్ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లు బీసీసీఐ తెలిపింది. దీంతో రెండో ఇన్నింగ్స్లో కూడా భారత్ తొమ్మిది మందితోనే బ్యాటింగ్ చేయనుంది. దీంతో టీమ్ఇఇండియా ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు. గిల్ త్వరగా కోలుకోవాలని పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.
'కోల్కతాలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న టెస్ట్ మ్యాచ్లో రెండో రోజు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ మెడకు గాయమైంది. ఆ రోజు ఆట ముగిసిన తర్వాత అతడికి టెస్టుల కోసం ఆసుపత్రికి తరలించాం. ప్రస్తుతం గిల్ హాస్పిటల్లో అబ్జర్వేషన్లో ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న టెస్టులో మిగిలిన మ్యాచ్కూ దూరం కానున్నాడు. అతడిని మా వైద్య బృందం నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంది' అని బీసీసీఐ అధికారికంగా పేర్కొంది.
నిద్ర లేకపోవడం వల్లే!
అయితే గిల్ గాయానికి వర్క్లోడే కారణం అయ్యి ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. జూన్లో ఇంగ్లాండ్ పర్యటన నుంచి ఈ సిరీస్ దాకా గిల్ కంటిన్యూగా క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు. అందుకే ఇలా జరిగి ఉండవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే ఇది వర్క్ లోడ్ వల్ల జరిగిన గాయం కాదని, నిద్ర లేకపోవడం కారణంగా ఇలా జరిగిందని టీమ్ఇండియా బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నీ మోర్కెల్ చెప్పాడు.
🚨 Update 🚨— BCCI (@BCCI) November 16, 2025
Captain Shubman Gill had a neck injury on Day 2 of the ongoing Test against South Africa in Kolkata. He was taken to the hospital for examination after the end of day's play.
He is currently under observation in the hospital. He will take no further part in the… pic.twitter.com/o7ozaIECLq
కాగా, తొలి టెస్టులో రెండో రోజు బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా గిల్ గాయపడ్డాడు. సైమన్ హార్మర్ వేసిన 35వ ఓవర్లో గిల్ స్వీప్ షాట్ ఆడాడు. ఈ షాట్ ఆడే క్రమంలో అతడి మెడ కండరాలు పట్టేశాయి. దీంతో గిల్ నొప్పితో విలవిల్లాడాడు. అనంతరం ఫిజియోలు వచ్చి అతడిని తీసుకెళ్లారు. అప్పటికి గిల్ 3 బంతులు ఆడి 4 పరుగులు చేశాడు. ఇక తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్ తొమ్మిది వికెట్లు కోల్పోయినా గిల్ బ్యాటింగ్కు రాలేదు. దీంతో అతడి గాయం తీవ్రత పెద్దదే అని అప్పుడు అర్థమైంది!
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, ఈ టెస్టులో పూర్తిగా బౌలర్ల ఆధిపత్యం నడుస్తుంది. ఇరు జట్లలోని బౌలర్ల విజృంభించడంతో తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఏ జట్టు కూడా 200 పరుగులు మార్క్ అందుకోలేదు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్, సౌతాఫ్రికా జట్లలో కేఎల్ రాహుల్ బాదిన 39 పరుగులే అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ అంటేనే బౌలర్ల జోరు ఎలా సాగిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు! ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో తొలుత సౌతాఫ్రికా 159 పరుగులకు ఆలౌట్ అవ్వగా, అనంతరం టీమ్ఇండియా 189 పరుగులకే పరిమితమైంది. దీంతో 30 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యమే భారత్కు లభించింది.
భారత్ తుది జట్టు : యశస్వీ జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, ధ్రువ్ జురెల్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్
సౌతాఫ్రికా తుది జట్టు : ఐడెన్ మార్క్రమ్, ర్యాన్ రికెల్టన్, వియాన్ ముల్డర్, టెంబా బావుమా (కెప్టెన్), టోనీ డి జోర్జి, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, కైల్ వెర్రెయిన్ (వికెట్ కీపర్), సైమన్ హార్మర్, మార్కో జాన్సెన్, కార్బిన్ బాష్, కేశవ్ మహారాజ్
తిప్పేసిన జడేజా, కుల్దీప్- డే 2 కంప్లీట్
10 పరుగులకే జడేజా 'వరల్డ్ రికార్డ్'- తొలి బ్యాటర్గా పంత్ అరుదైన ఘనత