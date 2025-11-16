ETV Bharat / sports

సౌతాఫ్రికాతో తొలి టెస్టు- రెండో రోజు గాయపడ్డ భారత్ కెప్టెన్ గిల్

Shubman Gill Injury Update
Shubman Gill Injury Update (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025 at 10:28 AM IST

Shubman Gill Injury Update : టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ గాయంపై బీసీసీఐ అప్డేట్ ఇచ్చింది. అతడు తొలి టెస్టులో మిగిలిన మ్యాచ్​కు దూరం కానున్నట్లు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం గిల్ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లు బీసీసీఐ తెలిపింది. దీంతో రెండో ఇన్నింగ్స్​లో కూడా భారత్ తొమ్మిది మందితోనే బ్యాటింగ్​ చేయనుంది. దీంతో టీమ్ఇఇండియా ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు. గిల్ త్వరగా కోలుకోవాలని పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.

'కోల్‌కతాలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో రెండో రోజు కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ మెడకు గాయమైంది. ఆ రోజు ఆట ముగిసిన తర్వాత అతడికి టెస్టుల కోసం ఆసుపత్రికి తరలించాం. ప్రస్తుతం గిల్ హాస్పిటల్​లో అబ్జర్వేషన్​లో ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న టెస్టులో మిగిలిన మ్యాచ్​కూ దూరం కానున్నాడు. అతడిని మా వైద్య బృందం నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంది' అని బీసీసీఐ అధికారికంగా పేర్కొంది.

నిద్ర లేకపోవడం వల్లే!
అయితే గిల్ గాయానికి వర్క్‌లోడే కారణం అయ్యి ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. జూన్​లో ఇంగ్లాండ్​ పర్యటన నుంచి ఈ సిరీస్​ దాకా గిల్ కంటిన్యూగా క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు. అందుకే ఇలా జరిగి ఉండవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే ఇది వర్క్​ లోడ్​ వల్ల జరిగిన గాయం కాదని, నిద్ర లేకపోవడం కారణంగా ఇలా జరిగిందని టీమ్‌ఇండియా బౌలింగ్‌ కోచ్‌ మోర్నీ మోర్కెల్‌ చెప్పాడు.

కాగా, తొలి టెస్టులో రెండో రోజు బ్యాటింగ్​ చేస్తుండగా గిల్ గాయపడ్డాడు. సైమన్‌ హార్మర్‌ వేసిన 35వ ఓవర్‌లో గిల్ స్వీప్‌ షాట్‌ ఆడాడు. ఈ షాట్ ఆడే క్రమంలో అతడి మెడ కండరాలు పట్టేశాయి. దీంతో గిల్ నొప్పితో విలవిల్లాడాడు. అనంతరం ఫిజియోలు వచ్చి అతడిని తీసుకెళ్లారు. అప్పటికి గిల్ 3 బంతులు ఆడి 4 పరుగులు చేశాడు. ఇక తొలి ఇన్నింగ్స్​లో భారత్​ తొమ్మిది వికెట్లు కోల్పోయినా గిల్​ బ్యాటింగ్​కు రాలేదు. దీంతో అతడి గాయం తీవ్రత పెద్దదే అని అప్పుడు అర్థమైంది!

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, ఈ టెస్టులో పూర్తిగా బౌలర్ల ఆధిపత్యం నడుస్తుంది. ఇరు జట్లలోని బౌలర్ల విజృంభించడంతో తొలి ఇన్నింగ్స్​లో ఏ జట్టు కూడా 200 పరుగులు మార్క్ అందుకోలేదు. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో భారత్, సౌతాఫ్రికా జట్లలో కేఎల్ రాహుల్ బాదిన 39 పరుగులే అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ అంటేనే బౌలర్ల జోరు ఎలా సాగిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు! ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్​లో తొలుత సౌతాఫ్రికా 159 పరుగులకు ఆలౌట్ అవ్వగా, అనంతరం టీమ్ఇండియా 189 పరుగులకే పరిమితమైంది. దీంతో 30 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యమే భారత్​కు లభించింది.

భారత్ తుది జట్టు : యశస్వీ జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, ధ్రువ్ జురెల్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్

సౌతాఫ్రికా తుది జట్టు : ఐడెన్ మార్​క్రమ్, ర్యాన్ రికెల్టన్, వియాన్ ముల్డర్, టెంబా బావుమా (కెప్టెన్), టోనీ డి జోర్జి, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, కైల్ వెర్రెయిన్ (వికెట్ కీపర్), సైమన్ హార్మర్, మార్కో జాన్సెన్, కార్బిన్ బాష్, కేశవ్ మహారాజ్

తిప్పేసిన జడేజా, కుల్దీప్- డే 2 కంప్లీట్

10 పరుగులకే జడేజా 'వరల్డ్ రికార్డ్'- తొలి బ్యాటర్​గా పంత్ అరుదైన ఘనత

