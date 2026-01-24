ఇషాన్, సూర్య విధ్వంసానికి పాకిస్థాన్ రికార్డ్ బ్రేక్- రెండో T20లో వరల్డ్ రికార్డులు!
ఒక్క మ్యాచ్ రికార్డులెన్నో- న్యూజిలాండ్తో రెండో టీ20లో టీమ్ఇండియా భారీ రికార్డులు- ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ అరుదైన ఘనతలు!
Published : January 24, 2026 at 12:32 PM IST
Ind vs NZ T20 : రాయ్పుర్ టీ20లో భారత్ బ్యాటర్లు సృష్టించిన విధ్వంసానికి పలు ప్రపంచ రికార్డులు బద్దలయ్యాయి. ఈ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ నిర్దేశించిన 209 పరుగుల భారీ టార్గెట్ను, టీమ్ఇండియా 3 వికెట్లు కోల్పోయి 15.2 ఓవర్లలోనే ఛేదించడం విశేషం. యువ సంచనలం, పాకెట్ డైనమైట్ ఇషాన్ కిషన్ (76 పరుగులు, 237.50 స్ట్రైక్ రేట్) విధ్వంసాన్ని ప్రారంభించగా, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ (82 పరుగులు, 221.62 స్ట్రైక్ రేట్) కొనసాగించాడు. దీంతో భారత్ 28 బంతులు మిగిలి ఉండగానే మ్యాచ్ నెగ్గింది.
పాకిస్థాన్ రికార్డ్ బ్రేక్
తాజా మ్యాచ్లో సూర్య, ఇషాన్, శివమ్ దూబే చెలరేగడంతో గతంలో పాకిస్థాన్ నెలకొల్పిన ఓ రికార్డ్ బద్దలైంది. దీంతో ప్రపంచ టీ20 చరిత్రలో భారత్ అరుదైన రికార్డ్ నెలకొల్పింది. టీ20 మ్యాచ్లో 200+ ఛేదనలో అత్యధిక బంతులు మిగిలుండగా నెగ్గిన జట్టుగా టీమ్ఇండియా (ఫుల్ మెంబర్ స్క్వాడ్) సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ మ్యాచ్కు ముందు ఈ రికార్డ్ పాకిస్థాన్ పేరిట ఉండేది. 2025లో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ 205 పరుగుల టార్గెట్ను 24 బంతులు ఉండగా ఛేదించింది. తాజా మ్యాచ్తో పాక్ రికార్డ్ను భారత్ బ్రేక్ చేసింది.
INDIA GO 2-0 UP 🤝 RECORDS TUMBLE— Star Sports (@StarSportsIndia) January 23, 2026
Whose performance did you love watching the most? 🤔
Watch 2nd T20I HIGHLIGHTS 👉 https://t.co/L2EAhcnRVQ pic.twitter.com/LTFa0GnFkw
టీ20ల్లో అత్యధిక బంతులు మిగిలుండగా 200+టార్గెట్ను ఛేదించిన సందర్భాలు
- భారత్ vs న్యూజిలాండ్- 28 బంతులు - రాయ్పుర్ 2026 (టార్గెట్ : 209)
- పాకిస్థాన్ vs న్యూజిలాండ్ - 24 బంతులు - ఆక్లాండ్ 2025 (టార్గెట్ : 205)
- ఆస్ట్రేలియా vs వెస్టిండీస్- 23 బంతులు - బాసెటెర్రే 2025 (టార్గెట్: 215)
- సౌతాఫ్రికా vs వెస్టిండీస్ - 14 బంతులు - జొహెన్నస్బర్గ్ 2007 (టార్గెట్: 206)
రికార్డు సృష్టించిన ఇషాన్
ఈ మ్యాచ్లో యంగ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ కూడా అరుదైన రికార్డ్ సృష్టించాడు. టీ20ల్లో న్యూజిలాండ్పై వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీ (21 బంతులు) సాధించిన భారత బ్యాటర్గా రికార్డ్ కొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్కు ముందు ఈ రికార్డ్ ఓపెనర్ అభిషేర్ పేరిట ఉండేది. అతడు ఈ సిరీస్లోనే తొలి మ్యాచ్లో 22 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ అందుకొని రికార్డ్ నెలకొల్పగా, తాజా మ్యాచ్తో ఇషాన్ అది బ్రేక్ చేశాడు.
𝟓𝟎 𝐢𝐧 𝐚 𝐟𝐥𝐚𝐬𝐡 ⚡#IshanKishan slams the fastest T20I half-century in just 21 balls for India v NZ. 😮💨#INDvNZ, 2nd T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/Be1n2FWbLQ pic.twitter.com/UbpqrgpcTm— Star Sports (@StarSportsIndia) January 23, 2026
సూర్య 487 రోజుల
టీ20ల్లో దూకుడుకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఉండే కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ కొన్ని నెలలుగా ఫామ్ కోల్పోయి ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. దీంతో అతడిపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడింది. అయితే ఈ సిరీస్లో మునుపటి ఫామ్ అందుకున్నాడు. తొలి మ్యాచ్లో 32 పరుగులు చేసిన సూర్య, ఇప్పుడు 82* పరుగులు సాధించాడు. ఈ క్రమంలో సరిగ్గా 487 రోజుల తర్వాత సూర్య టీ20ల్లో హాఫ్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఈ గ్యాప్లో 23 ఇన్నింగ్స్లు ఆడాడు. అందులో ఒక్కసారి కూడా 50 పరుగుల మార్క్ అందుకోలేదు. దీంతో వరల్డ్కప్ ముందు సూర్య ఫామ్లోకి వచ్చేశాడని ఫ్యాన్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు.
@surya_14kumar is in a hurry to finish the match and he is finding every corner of the ground. 😎👊#INDvNZ, 2nd T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/Be1n2FWbLQ pic.twitter.com/W6GmoMIooq— Star Sports (@StarSportsIndia) January 23, 2026
T20ల్లో భారత్ 200+ టార్గెట్ను సక్సెస్ఫుల్గా ఛేదించిన సందర్భాలు
- 209 టార్గెట్- భారత్ vs న్యూజిలాండ్ - రాయ్పూర్ -2026 *
- 209 టార్గెట్- భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా - వైజాగ్ - 2023
- 208 టార్గెట్- భారత్ vs వెస్టిండీస్ - హైదరాబాద్- 2019
- 207 టార్గెట్- భారత్ vs శ్రీలంక - మొహాలీ - 2009
- 204 టార్గెట్- భారత్ vs న్యూజిలాండ్ - ఆక్లాండ్ - 2020
- 202 టార్గెట్- భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా - రాజ్కోట్ - 2013
భారత్ దెబ్బకు కివీస్ బౌలర్ చెత్త రికార్డ్- ఆందోళనలో CSK ఫ్యాన్స్!
రెండో టీ-20లో భారత్ అద్భుత విజయం- సూర్య, ఇషాన్ మెరుపులకు న్యూజిలాండ్ చిత్తు