ఇషాన్, సూర్య విధ్వంసానికి పాకిస్థాన్ రికార్డ్ బ్రేక్- రెండో T20లో వరల్డ్​ రికార్డులు!

ఒక్క మ్యాచ్​ రికార్డులెన్నో- న్యూజిలాండ్​తో రెండో టీ20లో టీమ్ఇండియా భారీ రికార్డులు- ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ అరుదైన ఘనతలు!

Ind vs NZ T20
Ind vs NZ T20 (Source : IANS)
Published : January 24, 2026 at 12:32 PM IST

Ind vs NZ T20 : రాయ్​పుర్ టీ20లో భారత్ బ్యాటర్లు సృష్టించిన విధ్వంసానికి పలు ప్రపంచ రికార్డులు బద్దలయ్యాయి. ఈ మ్యాచ్​లో న్యూజిలాండ్ నిర్దేశించిన 209 పరుగుల భారీ టార్గెట్​ను, టీమ్ఇండియా 3 వికెట్లు కోల్పోయి 15.2 ఓవర్లలోనే ఛేదించడం విశేషం. యువ సంచనలం, పాకెట్ డైనమైట్ ఇషాన్ కిషన్ (76 పరుగులు, 237.50 స్ట్రైక్ రేట్) విధ్వంసాన్ని ప్రారంభించగా, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ (82 పరుగులు, 221.62 స్ట్రైక్ రేట్) కొనసాగించాడు. దీంతో భారత్ 28 బంతులు మిగిలి ఉండగానే మ్యాచ్​ నెగ్గింది.

పాకిస్థాన్ రికార్డ్ బ్రేక్
తాజా మ్యాచ్​లో సూర్య, ఇషాన్, శివమ్ దూబే చెలరేగడంతో గతంలో పాకిస్థాన్ నెలకొల్పిన ఓ రికార్డ్ బద్దలైంది. దీంతో ప్రపంచ టీ20 చరిత్రలో భారత్ అరుదైన రికార్డ్ నెలకొల్పింది. టీ20 మ్యాచ్​లో 200+ ఛేదనలో అత్యధిక బంతులు మిగిలుండగా నెగ్గిన జట్టుగా టీమ్ఇండియా (ఫుల్ మెంబర్ స్క్వాడ్) సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు ఈ రికార్డ్ పాకిస్థాన్ పేరిట ఉండేది. 2025లో న్యూజిలాండ్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో పాకిస్థాన్ 205 పరుగుల టార్గెట్​ను 24 బంతులు ఉండగా ఛేదించింది. తాజా మ్యాచ్​తో పాక్ రికార్డ్​ను భారత్ బ్రేక్ చేసింది.

టీ20ల్లో అత్యధిక బంతులు మిగిలుండగా 200+టార్గెట్​ను ఛేదించిన సందర్భాలు

  • భారత్ vs న్యూజిలాండ్- 28 బంతులు - రాయ్‌పుర్ 2026 (టార్గెట్ : 209)
  • పాకిస్థాన్ vs న్యూజిలాండ్ - 24 బంతులు - ఆక్లాండ్ 2025 (టార్గెట్ : 205)
  • ఆస్ట్రేలియా vs వెస్టిండీస్- 23 బంతులు - బాసెటెర్రే 2025 (టార్గెట్: 215)
  • సౌతాఫ్రికా vs వెస్టిండీస్ - 14 బంతులు - జొహెన్నస్​బర్గ్ 2007 (టార్గెట్: 206)

రికార్డు సృష్టించిన ఇషాన్
ఈ మ్యాచ్‌లో యంగ్ బ్యాటర్​ ఇషాన్ కిషన్ కూడా అరుదైన రికార్డ్ సృష్టించాడు. టీ20ల్లో న్యూజిలాండ్​పై వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీ (21 బంతులు) సాధించిన భారత బ్యాటర్​గా రికార్డ్ కొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు ఈ రికార్డ్ ఓపెనర్ అభిషేర్ పేరిట ఉండేది. అతడు ఈ సిరీస్​లోనే తొలి మ్యాచ్​లో 22 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ అందుకొని రికార్డ్ నెలకొల్పగా, తాజా మ్యాచ్​తో ఇషాన్ అది బ్రేక్ చేశాడు.

సూర్య 487 రోజుల
టీ20ల్లో దూకుడుకు కేరాఫ్ అడ్రస్​గా ఉండే కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ కొన్ని నెలలుగా ఫామ్​ కోల్పోయి ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. దీంతో అతడిపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడింది. అయితే ఈ సిరీస్​లో మునుపటి ఫామ్ అందుకున్నాడు. తొలి మ్యాచ్​లో 32 పరుగులు చేసిన సూర్య, ఇప్పుడు 82* పరుగులు సాధించాడు. ఈ క్రమంలో సరిగ్గా 487 రోజుల తర్వాత సూర్య టీ20ల్లో హాఫ్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఈ గ్యాప్​లో 23 ఇన్నింగ్స్​లు ఆడాడు. అందులో ఒక్కసారి కూడా 50 పరుగుల మార్క్ అందుకోలేదు. దీంతో వరల్డ్​కప్​ ముందు సూర్య ఫామ్​లోకి వచ్చేశాడని ఫ్యాన్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు.

T20ల్లో భారత్ 200+ టార్గెట్​ను సక్సెస్​ఫుల్​గా ఛేదించిన సందర్భాలు

  • 209 టార్గెట్- భారత్ vs న్యూజిలాండ్ - రాయ్‌పూర్ -2026 *
  • 209 టార్గెట్- భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా - వైజాగ్ - 2023
  • 208 టార్గెట్- భారత్ vs వెస్టిండీస్ - హైదరాబాద్- 2019
  • 207 టార్గెట్- భారత్ vs శ్రీలంక - మొహాలీ - 2009
  • 204 టార్గెట్- భారత్ vs న్యూజిలాండ్ - ఆక్లాండ్ - 2020
  • 202 టార్గెట్- భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా - రాజ్‌కోట్ - 2013

