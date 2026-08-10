'నీ పేరు నరేందర్- మీ ప్రధాని పేరు నరేందర్- ఆ పేరంటేనే మాకు ద్వేషం'- భారత బాక్సర్తో పాక్ అథ్లెట్!
కామన్వెల్త్ పతక విజేతలతో ప్రధాని చిట్ చాట్- మోదీతో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం షేర్ చేసుకున్న బాక్సర్ నరేందర్ - ప్రధాని నవ్వులే నవ్వులు
Published : August 10, 2026 at 12:31 PM IST
Narender Berwal Commonwealth Games 2026 : 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్ మెడల్ విన్నర్స్తో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ దిల్లీ '7 లోక్ కల్యాణ్ మార్గ్'లోని తన నివాసంలో ముచ్చటించారు. ఈ చిట్చాట్లో ఒక్కో అథ్లెట్ తమతమ అనుభవాలు, కెరీర్ జర్నీ గురించి మోదీతో షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో గ్లాస్గోతో సిల్వర్ మెడల్ సాధించిన భారత బాక్సర్ నరేందర్ బెర్వాల్ తన కెరీర్లో జరిగిన ఓ ఆసక్తికర సంఘటన గురించి మోదీతో చెప్పాడు. దీనికి మోదీ నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు. ఇది ప్రస్తుతం ఫుల్ వైరల్గా మారింది.
ఆ పేరంటేనే అసహ్యం వేస్తోందట!
2015 వరల్డ్ మిలటరీ గేమ్స్లో పాకిస్థాన్ బాక్సర్తో జరిగిన సంభాషణను నరేందర్ గుర్తుచేసుకున్నాడు. తనకు సంబంధించిన విషయాల్లో నరేందర్ అనే పేరు ఎక్కువగా ఉండడంతో ప్రత్యర్థి సర్ప్రైజ్ అయ్యాడని పేర్కొన్నాడు. "నీ పేరు నరేందర్, నీ కోచ్ పేరు నరేందర్. అలాగే మీ ప్రధాన మంత్రి పేరు కూడా నరేందర్. నాకు నరేంద్ర అనే పేరు అంటేనే అసహ్యం కలిగేలా తయారైంది" అని పాకిస్థాన్ అథ్లెట్ తనతో చెప్పినట్లు నరేందర్ బెర్వాల్ ప్రధాని మోదీకి వివరించాడు. అయితే ఆ పోటీలో ఆ పాకిస్థానీ బాక్సర్ను నరేందర్ ఫైనల్లో ఓడించాడు. అనంతరం అతడితో ఈ సంభాషణ జరిగినట్లు చెప్పాడు.
ఒక అథ్లెట్గా విజయం సాధించేందుకు బరిలోకి దిగిన ఆ పాకిస్థాన్ బాక్సర్ను నరేందర్ సమర్థంగా నిలువరించాడు. ఫైనల్లో ఓడించి ఏకంగా మెడల్ సాధించాడు. దీంతో ఆ పాక్ అథ్లెట్కు తన ప్రత్యర్థితో నరేందర్ అనే పేరు రిపీట్ అవ్వడంతో అసహనానికి గురయ్యాడన్నమాట!
#WATCH | "Pakistani boxer said to me 'Aapka naam Narender hai, aapke coach ka naam Narender hai, aapke Pradhan Mantri ka naam Narendra hai. Mujhe Narendra naam se nafrat ho gayi hai'..." says Heavyweight boxer and silver medallist Narender Berwal narrating his conversation with a… pic.twitter.com/qvmwO5D2sz— ANI (@ANI) August 10, 2026
నా ఆనందానికి అవధులు లేవు- మీరాబాయి
అలాగే వెయిట్లిఫ్టింగ్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన మీరాబాయి చానును మోదీ అభినందించారు. స్వర్ణం సాధించిన క్షణంలో ఆమె కళ్ల వెంబడి నీళ్లు రావడాన్ని మోదీ ప్రస్తావించారు. ఆ కన్నీటి ప్రతి చుక్క నుంచీ ఒక స్వర్ణ పతకం జాలువారుతున్నట్లుగా అనిపించిందని మోదీ అన్నారు. దీనికి రిప్లైగా 'ఆరోజు నా ఆనందానికి అవధులు లేవు. అదే సమయంలో నేను ఎంతో భావోద్వేగానికి లోనయ్యాను. పారిస్ ఒలింపిక్స్లో పతకం సాధించలేకపోయిన బాధ నా కళ్లలో నీళ్లు తెప్పించింది. గాయాలు, కుటుంబ సమస్యలతో నిరంతరం పోరాడుతూ ఆ నాలుగేళ్లలో నేను పడ్డ కష్టాల గురించి ఆలోచించాను. అది నిజంగా చాలా కఠినమైన ప్రయాణం. అందుకే, పోడియంపై నిలబడి మన జాతీయ జెండా పైకి లేవడాన్ని చూస్తూ, జాతీయ గీతం వింటున్నప్పుడు నా కన్నీళ్లను ఆపుకోలేకపోయాను. కన్నీళ్లు సహజంగానే జాలువారుతాయి కదా' అని చాను తెలిపింది.
బాక్సింగ్లోనే అత్యధిక పతకాలు
కాగా, హరియాణాకు చెందిన నరేందర్కు గ్లాస్గో గేమ్స్లో పురుషుల 90+ కేజీల బాక్సింగ్ విభాగంలో సిల్వర్ మెడల్ దక్కింది.ఈ పోటీల్లో భారత్కు మొత్తం 39 పతకాలు వచ్చాయి. ఇందులో 13 స్వర్ణ, 17 రజత, 9 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇందులో అత్యధికంగా బాక్సింగ్లోనే రావడం విశేషం. బాక్సర్లు 7 స్వర్ణ, 3 రజత పతకాలు సాధించారు.