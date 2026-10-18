వుమెన్స్ T20 సిరీస్: జింబాబ్వేపై భారత్ ఘనవిజయం- సిరీస్ కైవసం
జింబాబ్వేతో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో భారత మహిళా జట్టు ఘనవిజయం సాధించింది. దీనితో మరో మ్యాచ్ ఉండగానే భారత్ ఈ సిరీస్ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
Published : October 18, 2026 at 10:15 PM IST
India Vs Zimbabwe Women T20 : జింబాబ్వేతో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో భారత్ మహిళా జట్టు 9 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. దీనితో మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ను భారత్ 2-0తో కైవసం చేసుకుంది. 103 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కేవలం 8.5 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. షెఫాలీ వర్మ 25 బంతుల్లో 55 రన్స్ చేసి సత్తా చాటింది. స్మృతి మంధాన దూకుడుగా ఆడుతూ కేవలం 25 బంతుల్లో 47 రన్స్ చేసింది. చివర్లో అనుష్క శర్మ 1 రన్ చేసింది.
అంతకు ముందు టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న జింబాబ్వే మహిళల జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 102 పరుగులు చేసింది. ముగేరి తిరిపనో 34, జోసెఫైన్ 27 చొప్పున పరుగులు చేశారు. మిగతా బ్యాటర్లెవరూ అంతగా రాణించలేదు. భారత బౌలర్లలో నిక్కీ ప్రసాద్ 2 వికెట్లు పడగొట్టింది. క్రాంతి గౌడ్, నందనీ శర్మ, దీప్తి శర్మ, శ్రీచరణి చెరో వికెట్ చొప్పున తీశారు. నామమాత్రపు మూడో టీ20 మ్యాచ్ రాయ్పుర్లో అక్టోబర్ 20న జరగనుంది.