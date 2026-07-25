జింబాబ్వేను చిత్తు చేసిన భారత్
జింబాబ్వేపై 90 పరుగుల తేడాతో భారత్ విజయం- టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్ 2-0 తేడాతో భారత్ కైవసం
India vs Zimbabwe (@BCCI)
Published : July 25, 2026 at 8:10 PM IST
India vs Zimbabwe : జింబాబ్వేతో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో భారత్ 90 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. 3 మ్యాచ్ల సిరీస్ను 2-0తో కైవసం చేసుకుంది. 220 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన జింబాబ్వే 17.5 ఓవర్లలో 129 పరుగులకే ఆలౌటైంది. బ్రియాన్ బెన్నెట్ 32, మారుమని 24, ర్యాన్ బర్ల్ 20, బ్రాడ్ ఎవాన్స్ 19 రన్స్ చేశారు. భారత బౌలర్లలో అభిషేక్ శర్మ 3, ప్రిన్స్ యాదవ్, యశ్ ఠాకూర్ చెరో 2 వికెట్లు తీశారు. రవి బిష్ణోయ్, శివమ్ దూబె, తిలక్ వర్మ తలో వికెట్ తీశారు.