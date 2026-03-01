ETV Bharat / sports

India Vs West Indies : ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ సూపర్-8 కీలక పోరులో భారత్ అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన మ్యాచ్‌లో వెస్టిండీస్‌ను 5 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసి, భారత్ అధికారికంగా సెమీఫైనల్ బెర్త్‌ను ఖరారు చేసుకుంది. 196 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించడంలో సంజూ శాంసన్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ మ్యాచ్‌కే హైలైట్‌గా నిలిచింది.

విండీస్​ను కట్టడి చేసిన బుమ్రా
టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న భారత నిర్ణయం తొలుత తప్పుగా అనిపించింది. వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లు ఆరంభం నుంచే ధాటిగా ఆడారు. రోస్టన్ చేజ్ (40), జేసన్ హోల్డర్ (37*), కెప్టెన్ రోవ్‌మన్ పావెల్ (34) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌లతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో విండీస్ 195 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. భారత బౌలర్లలో జస్పీత్ బుమ్రా (2/36) కీలక సమయంలో వికెట్లు తీసి విండీస్ స్కోరు 200 దాటకుండా అడ్డుకోగలిగారు.

సంజూ శాంసన్ విశ్వరూపం
196 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్‌కు ఆదిలోనే ఎదురుదెబ్బలు తగిలినా, వన్‌డౌన్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ భారత్​ను గెలిపించే బాధ్యతను భుజాన వేసుకున్నాడు. కేవలం 50 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 97 పరుగులు చేసిన శాంసన్, విండీస్ బౌలర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టారు. సెంచరీకి కేవలం 3 పరుగుల దూరంలో అవుట్ అయినప్పటికీ, అప్పటికే భారత్ విజయాన్ని దాదాపు ఖాయం అయ్యింది.

చివరి క్షణాల్లో ఉత్కంఠ
అయితే చివరి 5 ఓవర్లలో 60 పరుగులు కావాల్సిన దశలో మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా మారింది. కానీ యువ సంచలనం తిలక్ వర్మ (27), హార్దిక్ పాండ్యా (17) బాధ్యతాయుతంగా ఆడి, మరో 4 బంతులు మిగిలి ఉండగానే 199 పరుగులు సాధించి భారత్‌కు విజయాన్ని అందించారు.

సెమీఫైనల్‌లో ఇంగ్లాండ్‌తో ఢీ
ఈ విజయంతో సూపర్-8 గ్రూప్ నుంచి భారత్ సెమీఫైనల్‌కు అర్హత సాధించింది. సెమీస్‌లో భారత్- ఇంగ్లాండ్ జట్టుతో తలపడనుంది. ఈ టోర్నీలో భారత్ ప్రదర్శన చూస్తుంటే, మరోసారి ప్రపంచకప్ ముద్దాడటం ఖాయంగా కనిపిస్తోందని క్రికెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

