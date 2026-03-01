వెస్టిండీస్పై భారత్ ఘనవిజయం- నేరుగా సెమీఫైనల్లోకి ఎంట్రీ
వరల్డ్ కప్ 2025- వెస్టిండీస్పై భారత్ విక్టరీ- ఇంటిముఖం పట్టిన వెస్టిండీస్
Published : March 1, 2026 at 10:56 PM IST
India Vs West Indies : ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ సూపర్-8 కీలక పోరులో భారత్ అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ను 5 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసి, భారత్ అధికారికంగా సెమీఫైనల్ బెర్త్ను ఖరారు చేసుకుంది. 196 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించడంలో సంజూ శాంసన్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ మ్యాచ్కే హైలైట్గా నిలిచింది.
విండీస్ను కట్టడి చేసిన బుమ్రా
టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న భారత నిర్ణయం తొలుత తప్పుగా అనిపించింది. వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లు ఆరంభం నుంచే ధాటిగా ఆడారు. రోస్టన్ చేజ్ (40), జేసన్ హోల్డర్ (37*), కెప్టెన్ రోవ్మన్ పావెల్ (34) మెరుపు ఇన్నింగ్స్లతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో విండీస్ 195 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. భారత బౌలర్లలో జస్పీత్ బుమ్రా (2/36) కీలక సమయంలో వికెట్లు తీసి విండీస్ స్కోరు 200 దాటకుండా అడ్డుకోగలిగారు.
సంజూ శాంసన్ విశ్వరూపం
196 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్కు ఆదిలోనే ఎదురుదెబ్బలు తగిలినా, వన్డౌన్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ భారత్ను గెలిపించే బాధ్యతను భుజాన వేసుకున్నాడు. కేవలం 50 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 97 పరుగులు చేసిన శాంసన్, విండీస్ బౌలర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టారు. సెంచరీకి కేవలం 3 పరుగుల దూరంలో అవుట్ అయినప్పటికీ, అప్పటికే భారత్ విజయాన్ని దాదాపు ఖాయం అయ్యింది.
చివరి క్షణాల్లో ఉత్కంఠ
అయితే చివరి 5 ఓవర్లలో 60 పరుగులు కావాల్సిన దశలో మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా మారింది. కానీ యువ సంచలనం తిలక్ వర్మ (27), హార్దిక్ పాండ్యా (17) బాధ్యతాయుతంగా ఆడి, మరో 4 బంతులు మిగిలి ఉండగానే 199 పరుగులు సాధించి భారత్కు విజయాన్ని అందించారు.
సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్తో ఢీ
ఈ విజయంతో సూపర్-8 గ్రూప్ నుంచి భారత్ సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధించింది. సెమీస్లో భారత్- ఇంగ్లాండ్ జట్టుతో తలపడనుంది. ఈ టోర్నీలో భారత్ ప్రదర్శన చూస్తుంటే, మరోసారి ప్రపంచకప్ ముద్దాడటం ఖాయంగా కనిపిస్తోందని క్రికెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.