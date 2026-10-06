8 వికెట్ల తేడాతో భారత్ ఘన విజయం
వెస్టిండీస్పై భారత్ విజయం- అదిరిపోయే శతకంతో జట్టును సులువుగా గెలిపించిన కెప్టెన్ శ్రేయస్
టీమ్ఇండియా (@BCCI)
Published : October 6, 2026 at 10:13 PM IST
India vs West Indies 1st T20I : తొలి టీ20లో 8 వికెట్ల తేడాతో వెస్టిండీస్పై భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. 172 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన టీమ్ఇండియా, రెండు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి విజయం సొంతం చేసుకుంది. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (102*) అదిరిపోయే శతకంతో జట్టును సులువుగా గెలిపించేశాడు. ఇషాన్ కిషన్ (37*) అతడికి చక్కటి సహకారం అందించాడు. ఓపెనర్లు సంజు శాంసన్ (11), అభిషేక్ శర్మ (21) త్వరగా ఔటయ్యారు.