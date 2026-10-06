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8 వికెట్ల తేడాతో భారత్​ ఘన విజయం

వెస్టిండీస్​పై భారత్​ విజయం- అదిరిపోయే శతకంతో జట్టును సులువుగా గెలిపించిన కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌

India vs West Indies 1st T20I
టీమ్​ఇండియా (@BCCI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 6, 2026 at 10:13 PM IST

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India vs West Indies 1st T20I : తొలి టీ20లో 8 వికెట్ల తేడాతో వెస్టిండీస్‌పై భారత్​ ఘన విజయం సాధించింది. 172 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన టీమ్​ఇండియా, రెండు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి విజయం సొంతం చేసుకుంది. కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (102*) అదిరిపోయే శతకంతో జట్టును సులువుగా గెలిపించేశాడు. ఇషాన్‌ కిషన్‌ (37*) అతడికి చక్కటి సహకారం అందించాడు. ఓపెనర్లు సంజు శాంసన్‌ (11), అభిషేక్‌ శర్మ (21) త్వరగా ఔటయ్యారు.

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INDIA VS WEST INDIES 1ST T20I
INDIA VS WEST INDIES MATCH
INDIA VS WEST INDIES 1ST T20I

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