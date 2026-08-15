హాకీ వరల్డ్ కప్లో భారత్ శుభారంభం- వేల్స్పై విజయం
హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ రెండు గోల్స్- పెనాల్టీ కార్నర్లలో భారత్ జోరు- సంజయ్ ఖాతాలో తొలి గోల్- ఆఖరి క్వార్టర్లో వేల్స్కు ఒక గోల్- ఆగస్టు 17న ఇంగ్లాండ్తో భారత్ నెక్స్ట్ పోరు
Published : August 15, 2026 at 6:32 PM IST
Hockey Worldcup 2026 : నెదర్లాండ్స్లో జరుగుతున్న హాకీ ప్రపంచకప్లో భారత పురుషుల జట్టు శుభారంభం చేసింది. పూల్-డిలో భాగంగా శనివారం జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో వేల్స్పై భారత్ 3-1 తేడాతో విజయం సాధించింది. కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ అద్భుత ప్రదర్శనతో జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. హర్మన్ప్రీత్ రెండు గోల్స్ చేయగా సంజయ్ ఒక గోల్ సాధించాడు. మ్యాచ్ చివరి దశలో వేల్స్ ఒక గోల్ చేసినా అప్పటికే భారత్ తిరుగులేని ఆధిక్యంలో ఉండటంతో విజయానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఎదురుకాలేదు.
మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచే భారత ఆటగాళ్లు దూకుడుగా ఆడారు. తొలి క్వార్టర్లోనే భారత్కు పెనాల్టీ కార్నర్ లభించింది. ఏడో నిమిషంలో వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న సంజయ్ అద్భుతమైన డ్రాగ్ఫ్లిక్తో గోల్ చేశాడు. వేల్స్ గోల్కీపర్కు ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా బంతిని నెట్లోకి పంపాడు. దీంతో భారత్ 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఆ తర్వాత కూడా భారత జట్టు ఒత్తిడి కొనసాగించింది. మరో పెనాల్టీ కార్నర్ను భారత్ దక్కించుకోగా, ఈసారి కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ తన సత్తా చాటాడు. అద్భుతమైన షాట్తో బంతిని గోల్పోస్ట్ ఎడమ వైపునకు పంపాడు. దీంతో తొలి క్వార్టర్లోనే భారత్ 2-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. మొదటి 15 నిమిషాల్లోనే భారత ఆటగాళ్లు ప్రత్యర్థిపై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు.
A WINNING START FOR US TO THE WORLD CUP! 💥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 15, 2026
The Indian Men’s Team open their FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026 campaign with a 3–1 win over Wales! 🇮🇳🙌
Harmanpreet Singh (2 goals) and Sanjay’s (1 goal) penalty-corner goals scripted India's victorious start in… pic.twitter.com/qgqlEJuRgF
రెండో క్వార్టర్లో వేల్స్ కొంత మెరుగ్గా రక్షణాత్మకంగా ఆడింది. భారత్కు మరో పెనాల్టీ కార్నర్ లభించినప్పటికీ దానిని గోల్గా మలచలేకపోయింది. బంతిని అందుకునే సమయంలో చిన్న పొరపాటు జరగడంతో భారత అవకాశాన్ని కోల్పోయింది. మరో పెనాల్టీ కార్నర్లో హర్మన్ప్రీత్ చేసిన ప్రయత్నం కూడా లక్ష్యాన్ని చేరలేదు. ఈ క్వార్టర్లో ఇరు జట్లూ గోల్ చేయలేకపోయాయి. దీంతో తొలి అర్ధభాగం ముగిసే సమయానికి భారత్ 2-0 ఆధిక్యంలో నిలిచింది. మూడో క్వార్టర్లో భారత ఆటగాళ్లు మరింత నియంత్రణతో ఆడారు. ఓపెన్ ప్లేలో కూడా అవకాశాలను సృష్టిస్తూ ప్రత్యర్థి డిఫెన్స్పై ఒత్తిడి పెంచారు. ఈ క్రమంలో భారత్కు మరో పెనాల్టీ కార్నర్ లభించింది. కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ మరోసారి తన డ్రాగ్ఫ్లిక్తో మెరిశాడు. బంతిని నేరుగా గోల్పోస్ట్లోకి పంపి భారత్ ఆధిక్యాన్ని 3-0కు పెంచాడు. హర్మన్ప్రీత్కు ఇది మ్యాచ్లో రెండో గోల్.
మూడో క్వార్టర్లో ఇరు జట్ల నుంచి పెద్దగా గోల్ అవకాశాలు కనిపించలేదు. అయితే 3-0 ఆధిక్యంతో ఉన్న భారత్ మ్యాచ్పై పూర్తిగా పట్టు సాధించింది. చివరి క్వార్టర్లో వేల్స్ కనీసం ఒక గోల్ చేసి లోటును తగ్గించాలని ప్రయత్నించింది. భారత గోల్కీపర్ మోహిత్ కీలక సమయంలో అద్భుతమైన సేవ్ చేశాడు. వేల్స్కు లభించిన పెనాల్టీ కార్నర్ను సమర్థంగా అడ్డుకుని భారత ఆధిక్యాన్ని కాపాడాడు. అయితే మ్యాచ్ ముగిసే సమయంలో వేల్స్కు ఓ గోల్ దక్కింది. భారత గోల్పోస్ట్ ముందు తీవ్ర గందరగోళం నెలకొన్న సమయంలో సామ్ వెల్ష్ బంతిని గోల్లైన్ దాటించాడు. వీడియో అంపైర్ పరిశీలన తర్వాత గోల్ను చెల్లుబాటు అయ్యేదిగా ప్రకటించారు. దీంతో వేల్స్ 1-3తో లోటును తగ్గించింది. ఆ తర్వాత భారత్ ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా మ్యాచ్ను ముగించింది.
ీ మ్యాచ్లో భారత్కు మొత్తం ఐదు పెనాల్టీ కార్నర్లు లభించగా, వాటిలో మూడు గోల్స్గా మారడం జట్టు బలాన్ని చాటింది. మరోవైపు, డిఫెన్స్లోనూ భారత్ మెరుగైన ప్రదర్శన చేసింది. ప్రత్యర్థికి అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు గోల్కీపర్ మోహిత్తో పాటు డిఫెండర్లు సమర్థంగా అడ్డుకున్నారు. ప్రపంచకప్లో భారత జట్టు ఈసారి పతకంపై గురిపెట్టింది. గతంలో ప్రపంచకప్లో భారత్ మూడు పతకాలు సాధించగా 1975లో మాత్రమే స్వర్ణ పతకం గెలిచింది. ఈసారి పతక కరవును ముగించాలనే పట్టుదలతో జట్టు బరిలోకి దిగింది. టోర్నీకి ముందు ఎఫ్ఐహెచ్ ప్రో లీగ్లో జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్ వంటి బలమైన జట్లపై భారత్ మంచి విజయాలు సాధించింది. పాకిస్థాన్ను రెండుసార్లు ఓడించడంతో పాటు ఇంగ్లాండ్పైనా విజయం సాధించింది.
ప్రపంచకప్లో భారత్ పూల్-డిలో ఇంగ్లాండ్, పాకిస్థాన్, వేల్స్తో కలిసి ఉంది. తొలి మ్యాచ్లో వేల్స్ను ఓడించిన భారత్, తదుపరి మ్యాచ్లో ఆగస్టు 17న ఇంగ్లాండ్తో తలపడనుంది. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 19న చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈసారి ప్రపంచకప్లో సంప్రదాయ క్వార్టర్ఫైనల్ విధానం ఉండదు. తొలి దశలో ప్రతి పూల్లోని టాప్-2 జట్లు తదుపరి దశకు చేరతాయి. అక్కడి నుంచి సెమీఫైనల్ బెర్తులు ఖరారవుతాయి. దీంతో ప్రతి మ్యాచ్లో సాధించే విజయం భారత్కు కీలకంగా మారింది.
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