తొలి T20 శ్రీలంకపై భారత మహిళా జట్టు ఘన విజయం

శ్రీలంకపై భారత్‌ మహిళా జట్టు ఘన విజయం- శ్రీలంకపై 8 వికెట్ల తేడాతో భారత మహిళా జట్టు గెలుపు

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 21, 2025 at 10:16 PM IST

2 Min Read
Indw vs SA t20 : శ్రీలంకతో ఐదు టీ20ల సిరీస్‌లో భాగంగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో భారత్‌ 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక 20 ఓవర్లలో 121/6 పరుగులు చేసింది. అనంతరం 122లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్‌ 14.4 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. జెమామా రోడ్రిగ్స్‌ (69*) అర్ధశతకంతో చెలరేగగా, స్మృతి మంధాన (25), హర్మీన్‌ ప్రీత్‌ కౌర్‌ (15*) పరుగులు చేశారు.

122 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన భారత్‌కు ప్రారంభంలోనే చేదు అనుభవం ఎదురైంది. రెండో ఓవర్‌ రెండో బంతికే ఓపెనర్‌ షెఫాలీ వర్మ (9) రాంగ్‌ షాట్‌ ఆడి గిమ్హానీకి క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్​కు చేరింది. ఆ తర్వాత జెమామా రోడ్రిగ్స్‌, ఓపెనర్‌ స్మృతి మంధాన కలిసి చక్కబెట్టారు. అయితే, జట్టు స్కోరు 67 పరుగుల వద్ద మరో ఓపెనర్‌ స్మృతి మంధాన కూడా నీలాక్షి చేతికి చిక్కి పెవిలియన్‌కు చేరింది. దీంతో క్రీజులోకి వచ్చిన హర్మన్‌ ప్రీత్‌తో పాటు రోడ్రిగ్స్‌ క్రీజులో నిలదొక్కుకొని బౌండరీలు బాదుతూ పరుగులు రాబట్టారు. దీంతో మరో 32 బంతులు మిగిలి ఉండగానే టీమ్‌ఇండియా విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది.

అంతకుముందు టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన శ్రీలంక నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 121 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. ఓపెనర్‌ గుణరత్నే (39) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలవగా, కెప్టెన్‌ చమరి ఆటపట్టు (15), హాసిని పెరీరా (20), హర్షిత (21) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఇక భారత్‌ బౌలర్లలో క్రాంతి గౌడ్‌, దీప్తి శర్మ, శ్రీచరణి తలో వికెట్‌ తీశారు. బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన శ్రీలంక జట్టుకు ఆదిలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. క్రాంతి గౌడ్‌ వేసిన 2.5వ బంతికి కెప్టెన్‌ చమరి ఆటపట్టు బౌల్డ్ అయ్యింది. అనంతరం తొలి డౌన్‌లో వచ్చిన హాసినితో కలిసి మరో ఓపెనర్‌ గుణరత్నే ఇన్నింగ్స్‌ నిర్మించే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే జట్టు స్కోరు 49 పరుగుల వద్ద దీప్తి శర్మ వేసిన పదో ఓవర్‌ తొలి బంతికి భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించిన హాసిని, క్రాంతి గౌడ్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్​కు చేరింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన హర్షిత కూడా తక్కువ స్కోరుకే వెనుదిరిగడంతో శ్రీలంక కష్టాల్లో పడింది. అయితే, ఒక్కొక్కరుగా పెవిలియన్‌ చేరుతున్నా, గుణరత్నే మాత్రం క్రీజులో నిలదొక్కుకొని నిలకడగా పరుగులు రాబట్టింది. ఆ తర్వాత 18వ ఓవర్‌ చివరి బంతికి అనవసరంగా పరుగుకు ప్రయత్నించి రనౌట్‌గా పెవిలియన్‌కు చేరింది. చివర్లో వచ్చిన నీలాక్షి (8), కవీష (6) కూడా పెద్దగా రాణించలేదు. దీంతో శ్రీలంక 121 పరుగుల మోస్తరు స్కోరు మాత్రమే సాధించింది.

