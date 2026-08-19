శ్రీలంకను చిత్తుగా ఓడించిన భారత్- తొలి టెస్టులో గిల్ సేన గ్రాండ్ విక్టరీ
రెండో ఇన్నింగ్స్లో శ్రీలంక 209 పరుగులకు ఆలౌట్- 6 వికెట్లతో అదరగొట్టిన సుతార్- తొలి టెస్టులో భారత్ ఘన విజయం-
Published : August 19, 2026 at 1:34 PM IST
India vs Sri Lanka Test : శ్రీలంక పర్యటనలో భారత్ శుభారంభం చేసింది. గాలె వేదికగా జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్లో 165 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 372 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంక 206 పరుగులకు కుప్పకూలింది. సొనాల్ దినుష (84 పరుగులు), ధజంజయ డి సిల్వా (59 పరుగులు) మాత్రమే పోరాడారు. భారత బౌలర్లలో మానవ్ సుతార్ 6 వికెట్లు పడగొట్టి లంక పతనాన్ని శాసించాడు. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 2, మహ్మద్ సిరాజ్, రవీంద్ర జడేజా చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
372 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో శ్రీలంక రెండో ఇన్నింగ్స్లో నాలుగో రోజే 4 వికెట్లు కోల్పోయింది. 84-4 స్కోర్తో నాలుగో రోజు ఆట ముగిసింది. ఈ దశలో సొనాల్, ధనంజయ కీలక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి లంకకు ఆశలు రేకెత్తించారు. ఈ ఇద్దరు ఐదో వికెట్కు 90 పరుగులు జోడించారు. అయితే ఈ జోడీ పాతుకుపోతున్న క్రమంలో రవీంద్ర జడేజా అద్భుతమైన బంతితో ధనంజయను బోల్తా కొట్టించాడు. దీంతో మళ్లీ లంక వికెట్ల పతనం మొదలైంది. లంక 142 స్కోర్ వద్ద ఐదో వికెట్ కోల్పోయింది. 59 రన్స్ చేసి ధనంజయ పెవిలియన్కు చేరాడు. ఆ తర్వాత టపటపా వికెట్లు పడ్డాయి. కానీ, నువంతతో సొనాల్ ఏడో వికెట్కు 43 రన్స్ జోడించడంతో భారత్ విజయం కాస్త ఆలస్యం అయ్యింది. చివర్లో మానవ్ సుతార్ విజృంభించి లంకకు కల్లెం వేశాడు. దీంతో లంక 77.4 ఓవర్లలో 206 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది.
For his maiden Test ton that laid the foundation and an equally important knock in the second innings, @devdpd07 receives the Player of the Match award 👏👏#SLvIND #TeamIndia pic.twitter.com/EY7bbMT92f— BCCI (@BCCI) August 19, 2026
అంతకుముందు రెండో ఇన్నింగ్స్లో భారత్ 193 పరుగులకు ఆలౌటైంది. రిషభ్ పంత్ (66 పరుగులు) ఒక్కడే హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. దేవదత్ పడిక్కల్ (44 పరుగులు), కేఎల్ రాహుల్ (35 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. మిగిలిన బ్యాటర్లంతా విఫలమయ్యారు. ధ్రువ్ జురెల్ (7), జడేజా (9), మానవ్ సుతార్ (9), కుల్దీప్ యాదవ్ (5), ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ (2), శుభ్మన్ గిల్ (8) సింగిల్ డిజిట్ స్కోర్కే పరిమితమైయ్యారు. అయితే తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారీ సెంచరీ (167 పరుగులు), రెండో ఇన్నింగ్స్ (44 పరుగులు) కీలక రన్స్ చేసిన దేవదత్ పడిక్కల్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది.
కాగా, ఈ విజయంతో రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్లో భారత్ 1-0తో లీడ్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఇరుజట్ల మధ్య రెండో టెస్టు ఈ నెల 23న ప్రారంభం కానుంది. కొలంబో వేదికగా భారత్- శ్రీలంక తలపడనున్నాయి.
ఇరుజట్ల స్కోర్లు ఇలా
- భారత్ - 462 & 193
- శ్రీలంక - 284 & 206
భారత్ తుది జట్టు
యశస్వి జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, దేవదత్ పడిక్కల్, శుభమాన్ గిల్ (కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, ధ్రువ్ జురెల్, మానవ్ సుతార్, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
శ్రీలంక తుది జట్టు
లహిరు ఉదాన, నిషాన్ ఫెర్నాండో, దినేశ్ చండిమాల్, కమిందు మెండిస్, ధనంజయ డి సిల్వా (కెప్టెన్), సోనాల్ దినుషా, నిరోషన్ డిక్వెల్లా (వికెట్ కీపర్), కేశర నువంత, ప్రబాత్ జయసూర్య, లహిరు కుమార, అసిత ఫెర్నాండో
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