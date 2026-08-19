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పాకిస్థాన్​ను చిత్తుగా ఓడించిన భారత్ - హాకీ వరల్డ్​కప్​లో రెండో రౌండ్​కు టీమ్ఇండియా

హాకీ ప్రపంచకప్​లో టీమ్ఇండియా కమ్​బ్యాక్ - పాకిస్థాన్​ను చిత్తు చేసిన భారత్

Ind vs Pak Hockey
భారత హాకీ జట్టు (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 8:34 PM IST

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Ind vs Pak Hockey World Cup 2026 : 2026 హాకీ వరల్డ్​కప్​లో టీమ్ఇండియా మంచి కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చింది. బుధవారం పాకిస్థాన్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. 5- 3 తేడాతో భారీ టీమ్ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. దీంతో ప్రస్తుత ప్రపంచ కప్​లో భారత్ రెండో రౌండ్​కు అర్హత సాధించింది. భారత్ తరఫున హర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్ (రెండు), అభిషేక్ (రెండు), హార్దిక్ సింగ్ (1) గోల్స్ సాధించారు. పాకిస్థాన్ నుంచి హన్నన్ షాహిద్ (రెండు), సుఫ్యాన్ ఖాన్ (1) గోల్స్ మాత్రమే చేశారు.

భారీ అంచనాల నడుమ పాకిస్థాన్​తో బరిలోకి దిగిన భారత్ అదరగొట్టింది. ఆరంభం నుంచే టీమ్ఇండియా తన ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​పై పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది. మ్యాచ్​లో 4వ నిమిషంలో గోల్ నమోదైంది. భారత్ తరపున స్టార్ ప్లేయర్ హర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్ గోల్ చేసి టీమ్ఇండియా ఖాతా తెరిచాడు. కాసేపటికే 10వ నిమిషంలో అభిషేక్ కూడా గోల్ సాధించాడు. ఆ తర్వాత 20, 23వ నిమిషాల్లో అభిషేక్, హర్మన్‌ప్రీత్ మరోసారి గోల్స్ చేసి భారత్​ను భారీ లీడ్​లో నిలిపారు. మరోవైపు, పాకిస్థాన్ కూడా పుంజుకునే ప్రయత్నం చేసింది. ఆ జట్టు 22వ నిమిషంలో హన్నన్ షాహిద్, 24వ నిమిషంలో సుఫ్యాన్ ఖాన్ గోల్స్ చేశారు. మొదటి అర్ధభాగం ముగిసే సమయానికి భారత్ 4-2 ఆధిక్యంలో నిలిచింది. దీంతో పోటీ కాస్త ఉత్కంఠగా మారింది.

అయితే సెకండాఫ్​లోనూ భారత్ తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించింది. 34వ నిమిషంలో భారత్‌కు పెనాల్టీ స్ట్రోక్ లభించగా, హార్దిక్ సింగ్ దానిని విజయవంతంగా గోల్‌గా మలిచి టీమ్ఇండియా ఆధిక్యాన్ని 5 - 2కు పెంచాడు. అటు పాకిస్థాన్ కూడా చివరి వరకు పోరాడింది. 45వ నిమిషంలో హన్నన్ షాహిద్ మరో గోల్ చేశాడు. అప్పటికి స్కోర్ 5- 3గా అయ్యింది. దీంతో ఆ జట్టుకు గెలుపుపై ఆశలు కలిగాయి. కానీ, అప్పటికే అప్రమత్తమైన భారత్ పాక్​కు మరో ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. భారత్ డిఫెన్స్​ను ఛేదించి పాక్​ గోల్స్ చేయడంలో విఫలమైంది. చివరిదాకా పోరాడిన భారత్ 5-3 తేడాతో పాకిస్థాన్‌ను ఓడించి అద్భుత విజయాన్ని సాధించింది.

తాజా విజయంతో భారత్​ రెండో రౌండ్‌లో తన స్థానాన్ని ఖరారు చేసుకుంది. ఈ విజయంతో భారత జట్టు ప్రపంచ కప్ టోర్నమెంట్‌లో అధికారికంగా రెండో రౌండ్‌కు అర్హత సాధించింది. ఇక ఈ ఓటమితో పాకిస్థాన్ ఇంటిబాట పట్టింది.

భారత్ డామినేషన్​
అంతర్జాతీయ హాకీ వేదికపై 2016 నుంచి పాకిస్థాన్​పై భారత్ పూర్తి ఆధిపత్యం చలాయిస్తూ వస్తోంది. గడిచిన 10ఏళ్లలో ఇరుజట్లు 20సార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో భారత్ ఒక్క మ్యాచ్​లోనూ ఓడిపోలేదు. అత్యధికంగా 18 మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గింది. మరో రెండు గేమ్​లను డ్రా చేసుంకుంది.

మరోవైపు ఈరోజు గ్రూప్ డీలో ఇంగ్లాండ్ - వేల్స్‌ తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్​లో వేల్స్​ను ఇంగ్లాండ్ 8- 2 తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. దీంతో గ్రూప్‌ డీలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. ఈ విజయంతో ఇంగ్రాండ్​కు లభించిన మూడు పాయింట్లు (+2 గోల్ తేడాతో) రెండో రౌండ్‌కు క్యారీ అవుతాయి. అక్కడ భారత్, ఇంగ్లాండ్‌తో పాటు నెదర్లాండ్స్, అర్జెంటీనా లేదా న్యూజిలాండ్‌లో ఒక జట్లు తలపడతాయి.

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IND VS PAK HOCKEY LIVE SCORE
IND VS PAK HOCKEY WORLD CUP 2026
INDIA HOCKEY WORLD CUP 2026
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