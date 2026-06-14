మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్: పాకిస్థాన్పై భారత్ ఘన విజయం- 5 వికెట్లతో చెలరేగిన దీప్తిశర్మ
తొలి మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్పై 64 పరుగుల తేడాతో భారత్ విజయం- పాకిస్థాన్పై 3 వికెట్లు తీసిన తెలుగమ్మాయి శ్రీచరణి
India vs Pakistan T20 World Cup ((Source : IANS (File)))
Published : June 14, 2026 at 10:35 PM IST
India vs Pakistan T20 World Cup : మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్లో పాకిస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. 171 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన పాక్ 17 ఓవర్లలో 106 పరుగులకు ఆలౌటైంది. మునీబా అలీ 41 పరుగులు చేసింది. మిగతా బ్యాటర్లెవరూ అంతగా రాణించలేదు. భారత బౌలర్లలో దీప్తి శర్మ 5, శ్రీచరణి 3 వికెట్లు తీశారు. షెఫాలీ వర్మ ఒక వికెట్ తీసింది. దీప్తిశర్మ ఒక్క 17వ ఓవర్లోనే 3 వికెట్లు తీసి పాక్ను ఆలౌట్ చేసింది.