రెండో టీ-20లో భారత్ అద్భుత విజయం- సూర్య, ఇషాన్ మెరుపులకు న్యూజిలాండ్ చిత్తు
209 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 15.2 ఓవర్లలోనే ఛేదించిన భారత్- న్యూజిలాండ్పై 7 వికెట్ల తేడాతో గెలిచిన టీమ్ఇండియా
IND vs NZ T20 2026 (ANI)
Published : January 23, 2026 at 10:40 PM IST
IND vs NZ T20 2026 : న్యూజిలాండ్తో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో భారత్ అద్భుత విజయం సాధించింది 209 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ కేవలం 15.2 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ 82*, ఇషాన్ కిషన్ 76 రాణించడంతో ఘన విజయం సాధించంది. శివమ్ దూబె 36* సంజూ శాంసన్ 6 పరుగులు చేశారు. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ డకౌట్ అయ్యాడు. ఇక న్యూజిలాండ్ బౌలర్లలో హెన్రీ, డఫీ, సోది తలో వికెట్ తీశారు.