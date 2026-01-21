ETV Bharat / sports

అదరగొట్టిన అభిషేక్ శర్మ- తొలి టీ20లో భారత్‌ ఘన విజయం

న్యూజిలాండ్‌లో జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్‌లో భారత్‌ ఘన విజయం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 21, 2026 at 10:48 PM IST

1 Min Read
IND vs NZ T20 : న్యూజిలాండ్‌లో జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్‌లో భారత్‌ ఘన విజయం సాధించింది. 239 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన న్యూజిలాండ్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 190 పరుగులు చేసింది. గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌ 78, టిమ్‌ రాబిన్‌సన్‌ 21, మార్క్‌ చాప్‌మన్‌ 39, మిచెల్‌ 28, శాంట్నర్‌ 20* రన్స్‌ చేశారు. భారత బౌలర్లలో వరుణ్‌ చక్రవర్తి, శివమ్‌ దూబె చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌, హార్దిక్‌ పాండ్య, అక్షర్‌ పటేల్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు.

