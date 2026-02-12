పసికూన నమీబియాపై భారత్ ఘనవిజయం- అదరగొట్టిన ఇషాన్ కిషన్
నమీబియాపై 93 పరుగుల తేడాతో భారత్ గెలుపు- టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్ వరుసగా రెండో విజయం
Published : February 12, 2026 at 10:48 PM IST
T20 World Cup India vs Namibia : టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్ వరుసగా రెండో విజయం సాధించింది. పసికూన నమీబియాపై 93 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమిండియా 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 209 పరుగులు చేసింది. భారత బ్యాటర్లలో ఇషాన్ కిషన్ 61, హార్దిక్ పాండ్యా 52, తిలక్ వర్మ 25 పరుగులు చేశారు. నమీబియా బౌలర్లలో ఎరాస్మస్ 4, బెర్నార్డ్, జేజే స్మిత్ ఒక వికెట్ తీశారు. 209 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలో దిగిన నమీబియా 18.2 ఓవర్లలో 116 పరుగులకు ఆలౌటైంది. భారత బౌలర్లలో వరుణ్ చక్రవర్తి 3, అక్షర్ పటేల్, హార్దిక్ పాండ్యాలకు తలో రెండు వికెట్లు తీశారు. ఈనెల 15న భారత్, చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్తో తలపడనుంది.