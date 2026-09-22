జపాన్పై 2 పరుగుల తేడాతో భారత్ గెలుపు
ఆసియా క్రీడల సన్నాహక పోరులో చెమటోడ్చిన భారత్- జపాన్పై అతికష్టం మీద విజయం సాధించిన టీమ్ఇండియా
జపాన్, భారత్ జట్ల కెప్టెన్లు (IANS)
Published : September 22, 2026 at 1:47 PM IST
IND Vs Japan : ఆసియా క్రీడలకు ముందు భారత్- జపాన్ మధ్య జరిగిన సన్నాహక మ్యాచ్లో టీమ్ ఇండియా విజయం సాధించింది. వర్షం కారణంగా 5 ఓవర్లకు కుదించిన ఆ మ్యాచ్లో తొలుత భారత్ టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకొని 32 పరుగులు చేసింది. తరువాత బ్యాటింగ్కు దిగిన జపాన్ జట్టు గట్టి పోటీనిచ్చింది. కానీ చివరకు 30 పరుగులే చేయగలిగింది. దీంతో భారత్ కష్టమ్మీద రెండు పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది.