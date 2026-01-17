ETV Bharat / sports

టీమ్​ఇండియా థ్రిల్లింగ్​ విక్టరీ- తిప్పేసిన విహాన్‌ మల్హోత్ర

అండర్​ 19 వరల్డ్​కప్​లో యువ భారత్ వరుసగా రెెండో విజయం

India Beat Bangladesh
India Beat Bangladesh (BCCI Twitter)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 17, 2026 at 10:14 PM IST

India Beat Bangladesh : అండర్​ 19 వరల్డ్​కప్​లో యువ భారత్ వరుసగా రెెండో విజయాన్ని సాధించింది. బులవాయో వేదికగా బంగ్లాదేశ్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో 18 పరుగుల తేడాతో టీమ్​ ఇండియా గెలిచింది. తొలుత భారత్ 48.4 ఓవర్లలో 238కి ఆలౌటైంది. అనంతరం డక్​వర్త్ లూయిస్ పద్దతిలో బంగ్లా టార్గెట్​ను 29 ఓవర్లలో 165 పరుగులకు లక్ష్యాన్ని కుదించారు. ఈ ఛేదనలో బంగ్లా 23.3 ఓవర్లలో 146 పరుగులతో ఆలౌటైంది. విహాన్​ మల్హోత్ర 4 వికెట్లు తీసి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

భారత్- 238 ఆలౌట్
అభిజ్ఞాన్‌ కుందు (80; 112 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు), వైభవ్ సూర్యవంశీ (72; 67 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) రాణించారు. కనిష్క్ చౌహాన్ (28) ఫర్వాలేదనిపించాడు. ఆయుష్‌ మాత్రే (6), వేదాంత్ త్రివేది (0) నిరాశపర్చడంతో ఆరంభంలోనే భారత్ 12 పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. బంగ్లాదేశ్‌ బౌలర్లలో ఫహద్ 5, ఇక్బాల్ 2, హకీమ్ తమీమ్ 2, పావెజ్ జిబోన్ ఒక వికెట్ పడగొట్టారు.

మరోవైపు, భారత్- బంగ్లాదేశ్​ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. బంగ్లాలో హిందువులపై దాడుల నేపథ్యంలో ఆ దేశంలో దౌత్య సంబంధాలు దెబ్బ తిన్నాయి. ఈ కాంట్రవర్సీ క్రికెట్​దాకా వచ్చింది. దీంతో ఇరుదేశాల మధ్య వివాదం రోజురోజుకూ ముదురుతోంది. ఈ క్రమంలో తాజా మ్యాచ్​లో టాస్ సమయంలో బంగ్లా కెప్టెన్​ జవేద్ అబ్రార్​తో టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ ఆయుశ్ మాత్రే షేక్​హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు.

ఇదిలా ఉండగా, బంగ్లా పేస్ బౌలర్​​ ముస్తాఫిజుర్​ను బీసీసీఐ ఐపీఎల్​ నుంచి తప్పించింది. బోర్డు ఆదేశాల మేరకు వేలంలో ముస్తాఫిజుర్​ను కొనుగోలు చేసిన కోల్​కతా ఫ్రాంచైజీ అతడిని జట్టులోంచి రిలీజ్ చేసింది. దీంతో ప్రతి చర్యగా వచ్చే నెలలో భారత్​ వేదికగా జరగనున్న టీ20 వరల్డ్​కప్​లో ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్ జట్టును ఇక్కడికి పంపేందుకు బీసీబీ నిరాకరిస్తోంది. భారత్​లో కాకుండా శ్రీలంకలో తమ మ్యాచ్​లు ఆడేలా రీ షెడ్యూల్ చేయాలని ఇటీవల ఐసీసీకి విజ్ఞప్తి చేసింది. దీనిపై సస్పెన్స్​ ఇంకా కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ వ్యవహారంపై ఐసీసీ ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.

INDIA BEAT BANGLADESH BY 18 RUNS
INDIA VS BANGLADESH
INDIA BEAT BANGLADESH

