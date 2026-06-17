రెండో వన్డేలో టీమ్ఇండియా గెలుపు- సిరీస్ భారత్ వశం
అఫ్గానిస్థాన్పై 170 పరుగుల తేడాతో భారత్ గెలుపు- రెండో వన్డేలో సెంచరీలు చేసిన శుభ్మన్ గిల్, ఇషాన్ కిషన్
Published : June 17, 2026 at 10:03 PM IST
India vs Afghanistan 2nd ODI 2026 : అఫ్గానిస్థాన్తో మూడు వన్డేల సిరీస్ను భారత్ 2-0తో కైవసం చేసుకుంది. లఖ్నవూలో బుధవారం జరిగిన రెండో వన్డేలో భారత్ 170 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 49.5 ఓవర్లలో 402 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసి ఆలౌటైంది. లక్ష్యఛేదనలో అఫ్గాన్ 44.3 ఓవర్లలో 232/9 స్కోరుకు పరిమితమైంది. గాయం కారణంగా రిటైర్డ్ హర్ట్గా మైదానాన్ని వీడిన దర్విష్ రసూలీ (6) తిరిగి బ్యాటింగ్కు రాలేదు. రహ్మత్ షా (79; 89 బంతుల్లో) చివరి వరకు పోరాడాడు. రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్ (41), సెథికుల్లా అటల్ (42), ఇబ్రహీం జద్రాన్ (21) పరుగులు చేశారు. భారత బౌలర్లలో అర్ష్దీప్ సింగ్, గూర్నూర్ బ్రార్ మూడేసి వికెట్లు పడగొట్టారు. అరంగేట్ర బౌలర్ ప్రిన్స్ యాదవ్ 2, వాషింగ్టన్ సుందర్ ఒక వికెట్ తీశారు. నామమాత్రపు మూడో వన్డే జూన్ 20న చెన్నైలో జరగనుంది.