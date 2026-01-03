ETV Bharat / sports

ఈ ఏడాదే జరగాల్సిన భారత్- బంగ్లాదేశ్ సిరీస్ సంగతేంటి? - అది కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తారా?

బీసీసీఐ ఆదేశాల మేరకు ముస్తాఫిజుర్​ను వదులుకున్న కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్-​ మరి బంగ్లాదేశ్ పర్యటనకు భారత్ వెళ్తుందా? అందరి మదిలో ఇదే ప్రశ్న!

Ind vs Ban
Ind vs Ban (Source : AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 4:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Ban Series 2026 : బంగ్లాదేశ్​లో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆ దేశంతో భారత్​ ఆడాల్సిన ద్వైపాక్షిక సిరీస్​ రద్దు అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా బీసీసీఐ ఆదేశాల మేరకు బంగ్లా పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్​ను కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ తమ జట్టు నుంచి రిలీజ్ చేసింది. అయితే ఆ దేశ ఆటగాడిని ఐపీఎల్​లో ఆడేందుకు అనుమతించని బీసీసీఐ, మన ప్లేయర్లను బంగ్లాదేశ్​కు పంపే సాహసం చేస్తుందా? అనే ప్రశ్నలు అభిమానుల్లో తలెత్తుతున్నాయి.

సిరీస్ షెడ్యూల్ ప్రకటించిన బంగ్లాదేశ్
ఓవైపు ముస్తాఫిజుర్ ఐపీఎల్​లో ఆడడం గురించి వివాదం కొనసాగుతుండగానే బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ ఏడాది భారత్​తో ఆడాల్సిన ద్వైపాక్షిక సిరీస్​ను బీసీబీ కన్ఫార్మ్ చేస్తూ షెడ్యూల్ ప్రకటించింది. భారత్‌తో ఆగస్టు- సెప్టెంబరు మధ్య మూడు వన్డేలు, మూడు టీ20 సిరీస్‌లు ఆడనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ సిరీస్​ కోసం టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు బృందం ఆగస్టు చివరివారంలో బంగ్లాదేశ్‌లో పర్యటనకు వెళ్లాల్సి ఉంది.

అప్పుడూ ఇలాగే
వాస్తవానికి బంగ్లాదేశ్​తో ఈ సిరీస్​ గతేడాది ఆగస్టులోనే ఆడాల్సి ఉంది. కానీ అప్పుడు ఆ దేశంలో రాజకీయ అస్థిరత, ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఉండడంతో భారత జట్టు అక్కడికి వెళ్లేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వలేదు. దీంతో ఆ సిరీస్ నిరవధికంగా వాయిదా పడింది. అదే సిరీస్​ ఈ ఏడాది ఆగస్టు పర్యటనతో భర్తీ కానుందని తాజాగా బంగ్లా క్రికెట్ బోర్డు వెల్లడించింది.

టైమ్ పట్టొచ్చు!
కానీ, ఇప్పటికీ బంగ్లాలో దాదాపు అవే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల అక్కడ మైనార్టీలపై జరుగుతున్న దాడులు, స్థిరమైన ప్రభుత్వం లేకపోవడం, హింసాత్మక సంఘటనల కారణంగా బీసీసీఐ ఈ పర్యటనకు అనుమతి ఇస్తుందా? అనే సందేహాలు అభిమానుల్లో ఉన్నాయి. అయితే ఈ సిరీస్​ జరగడానికి ఇంకా 8 నెలల సమయం ఉంది. కాబట్టి ఆగస్టులో ఉండనున్న ఈ పర్యటనపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోడానికి కూడా చాలా టైమ్ ఉంది. అయితే ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో వేచి చూడాలి!

ముస్తాఫిజుర్ రిలీజ్- KKR స్టేట్​మెంట్
ముస్తాఫిజుర్​ను తమ జట్టు నుంచి రిలీజ్ చేసినట్లు కోల్​కతా ఫ్రాంచైజీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ఎక్స్​లో ఓ స్టేట్​మెంట్ రిలీజ్ చేసింది. '2026 ఐపీఎల్ సీజన్​ కోసం వేలంలో కొనుగోలు చేసిన ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్​ను బీసీసీఐ ఆదేశాల మేరకు కేకేఆర్ జట్టు నుంచి రిలీజ్ చేస్తున్నాం. అతడి స్థానంలో ఇంకో ప్లేయర్​ను తీసుకునేందుకు బీసీసీఐ మాకు అవకాశం ఇచ్చింది. దీనిపై మరిన్ని అప్డేట్ల కోసం వేచి ఉండండి' అని కేకేఆర్ తమ స్టేట్​మెంట్​లో పేర్కొంది. కాగా, ఇటీవల జరిగిన మినీ వేలంలో ముస్తాఫిజుర్​ను రూ.9.2 కోట్ల భారీ ధరకు కేకేఆర్ కొనుగోలు చేసింది. అతడి స్థానాన్ని ఎవరితో భర్తీ చేసుకుంటుందో చూడాలి!

TAGGED:

IND VS BAN BILATERAL SERIES 2026
IND BAN RELATIONS SPORTS
BANGLADESH PLAYERS IN IPL 2026
MUSTAFIZUR RAHMAN IPL PRICE 2026
IND VS BAN 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.