2036 ఒలింపిక్స్కు అతిథ్య ఇచ్చేందుకు భారత్ రెడీ- బరిలో మరో 6 దేశాలు కూడా!
2036 ఒలింపిక్స్కు అతిథ్యం ఇచ్చేందుకు భారత్తో సహా మరో 6 దేశాలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయని అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీ వెల్లడించింది. అందులో జర్మనీ, ఖతార్, తుర్కియే, హంగేరి, దక్షిణ కొరియా, దక్షిణాఫ్రికాలు ఉన్నాయని తెలిపింది.
Published : October 6, 2026 at 5:12 PM IST
India Want To Host 2036 Olympics : 2036 ఒలింపిక్స్ ఆతిథ్య రేసులో భారత్తో పాటు మరో ఆరు దేశాలు నిలిచాయి. 2036 ఒలింపిక్స్ను నిర్వహించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్న దేశాల జాబితాలో భారత్, జర్మనీ, ఖతార్, తుర్కియే, హంగేరి, దక్షిణ కొరియా, దక్షిణాఫ్రికా ఉన్నట్లు అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీ మంగళవారం వెల్లడించింది. ఆసక్తిగల దేశాలు తమ గేమ్స్ ప్రాజెక్ట్లను నవంబర్లో 'ఫ్యూచర్ హోస్ట్ కమిషన్' ముందు ప్రదర్శించాలని ఐఓసీ ఆహ్వానించింది. వేదికల మాస్టర్ ప్లాన్, అథ్లెట్ల అనుభవం, నిధుల సమీకరణ వ్యూహం, రాజకీయ, ప్రజా మద్దతు, క్రీడల నిర్వహణ సామర్థ్యాలు, అతిథ్య దేశ దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు వంటి పలు సాంకేతిక అంశాల ఆధారంగా ఈ ప్రాజెక్ట్లను అంచనా వేస్తామని ఐఓసీ తెలిపింది. అయితే ఈ ప్రాజెక్టుల సమర్పణకు సంబంధించిన కచ్చితమైన కాలపరిమితిని మాత్రం వెల్లడించలేదు.
కొత్త పార్టీలకు నో ఛాన్స్
తమ షెడ్యూల్ను దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఈ అక్టోబర్ 31 తర్వాత 2036 ఒలింపిక్స్ నిర్వహణ కోసం ఇతర ఆసక్తిగల పార్టీలను పరిగణనలోకి తీసుకోమని ఐఓసీ స్పష్టం చేసింది.
ఒలింపిక్స్కు భారత్ ఆతిథ్యం!
భారత్ తరఫున ఈ మెగా టోర్నీకి ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు అహ్మదాబాద్ను ప్రధాన నగరంగా ఎంపిక చేశారు. ఇప్పటివరకు భారత్లో ఒలింపిక్స్ జరగలేదు. అందుకే 2024లోనే భారత్ ఈ ఒలింపిక్స్ క్రీడల నిర్వహణ కోసం తన ఆసక్తి వ్యక్తీకరణను సమర్పించింది. అతిథ్యం విషయంలో ఐఓసీతో చర్చలు జరిపేందుకు, తమ గేమ్స్ ప్రాజెక్ట్ సమర్పించేందుకు ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ (ఐఓఏ) నాయకత్వం వహిస్తుంది. ఇది గుజరాత్ ప్రభుత్వ సహకారంతో, కేంద్ర క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ మద్దతుతో ఈ చర్చలు చేపడుతుంది.
2029లో అతిథ్య నగరాల ఎంపిక
కొత్త ఐఓసీ అధ్యక్షురాలు కిర్స్టీ కోవెంట్రీ బాధ్యతలు చేపట్టాక ఆతిథ్య దేశ ఎంపిక ప్రక్రియను కొంతకాలం నిలిపివేశారు. తాజాగా సభ్య దేశాల నుంచి అభిప్రాయాలను సేకరించారు. 2036 ఒలింపిక్స్ ఆతిథ్య నగర ఎంపిక 2029 మధ్యలో జరగనుంది. "నాలుగు ఖండాల్లో జరిగిన ఐదు ఒలింపిక్ క్రీడల్లో పోటీపడే అదృష్టం నాకు దక్కింది. (గతంలో ఆమె అగ్రశ్రేణి స్విమ్మర్గా రాణించారు). ప్రతిదానికి దానిదైన ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ప్రతి ఆతిథ్య దేశం తమ ప్రజలు, సంస్కృతి, క్రీడలు నిర్వహించే విధానం ద్వారా ఏదో ఒక ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చింది. కానీ క్రీడలు ఎక్కడ జరిగానా, ఒక విషయం మాత్రం ఎప్పటికీ మారకూడదు. మనం చేసే ప్రతి పనిలోనూ అథ్లెట్లు కేంద్రంగా ఉండాలి. ఒక అథ్లెట్గా, మీ ఒలింపిక్ కలను నిజం చేసుకోవడానికి మీరు ఏళ్ల తరబడి కష్టపడతారు. అలా కష్టపడి మీరు ఒలింపిక్ క్రీడలకు చేరుకున్నప్పుడు పొందే అనుభవం మీ జీవితాంతం మీతోనే ఉంటుంది. అందుకే భవిష్యత్తులో అతిథ్యం ఇచ్చే ప్రతి దేశానికి, అథ్లెట్లకు సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన అనుభవాన్ని అందించడమే ప్రధాన ధ్యేయమై ఉండాలి" అని ఐఓసీ అధ్యక్షురాలు కిర్ట్సీ కోవెంట్రీ అన్నారు. కాగా, 2036 తర్వాత క్రీడలను నిర్వహించడం కోసం పలు జాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీలతో 'నాన్-కమిటల్ టాక్స్' జరుపుతున్నట్లు ఐఓసీ తెలిపింది.
అతిథ్య దేశం ఎంపిక- టైమ్ లైన్
- 2026 అక్టోబర్ 31 : ఈ తేదీ తర్వాత 2036 ఒలింపిక్స్ నిర్వహరణ కోసం, ఇతర ఆసక్తిగల పక్షాలను పరిగణనలోకి తీసుకోరు.
- 2026 నవంబర్ : ఫ్యూచర్ హోస్ట్ కమిషన్కు ఆసక్తి గల దేశాలు వర్చువల్ ప్రజెంటేషన్లు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
- 2027 మార్చి నాటికి : ఒలింపిక్ క్రీడల నిర్వహణపై సాధ్యాసాధ్యాలపై ఐఓసీ మదింపులు
- 2027 మార్చి : ఐఓసీ ఈబీ (ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డ్) 2036 వ్యూహాత్మక సంప్రదింపులు ప్రారంభం అవుతాయి. ఈ సమయంలోనే ఫ్యూచర్ హోస్ట్ కమిషన్ ప్రితిపాదిత ఆతిథ్య దేశాలను, ప్రాంతాలను క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించి, ఈబీ కోసం ఒక నివేదికను రూపొందిస్తుంది.
- 2028 డిసెంబర్ : ఈబీ ఎంపిక చేసిన కొన్ని దేశాలతో ఐఓసీ చర్చలు ప్రారంభిస్తుంది.
- 2029: ఐఓసీ సభ్యులు 2036 ఒలింపిక్ క్రీడల ఆతిథ్య దేశాన్ని ఎన్నుకుంటారు.
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