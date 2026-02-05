ETV Bharat / sports

టీమ్ఇండియా హిస్టరీ క్రియేట్ చేస్తుందా?- సూర్య సేన ముందు బిగ్ ఛాలెంజ్!

మరో రెండు రోజుల్లోనే పొట్టి కప్పు సమరం- భారత్ ముంగిట రికార్డులు సృష్టించే అవకాశం- ఆ సెంటిమెంట్​ను సూర్య సేన చెరిపేస్తుందా?

T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 9:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup 2026 : క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 సమరం మరో 3 రోజుల్లో మొదలవబోతోంది. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8 వరకు భారత్, శ్రీలంక వేదికగా ఈ మెగా టోర్నీ జరగనుంది. మొత్తం 20 జట్లు ఈ ట్రోఫీ కోసం పోటీపడుతుండగా అహ్మదాబాద్​లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం గ్రాండ్ ఫైనల్‌కు వేదిక కానుంది. పాకిస్థాన్ ఫైనల్‌కు వస్తే వేదిక శ్రీలంకకు మారుతుంది.

ముంబయి, దిల్లీ, చెన్నై వంటి నగరాల్లో మ్యాచ్‌లు జరగబోతుండగా గ్రూప్ స్టేజ్ నుంచి సూపర్ 8 వరకు ప్రయాణం చాలా ఉత్కంఠగా సాగనుంది. ఈ టోర్నమెంట్​లో భారత్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్​గా బరిలోకి దిగుతోంది. ఈ క్రమంలో టీమ్ఇండియా పాత రికార్డులను తిరగరాసి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. మరి ఆ రికార్డులు ఏంటో చూద్దాం?

రెండుసార్లు టీమ్ఇండియా అద్భుతం
టీ20 వరల్డ్ కప్ అనగానే మనకు మొదట గుర్తొచ్చేది 2007 నాటి చరిత్రాత్మక విజయం. సౌతాఫ్రికా వేదికగా జరిగిన ఆ టోర్నీలో ఎంఎస్ ధోనీ నేతృత్వంలోని యువ జట్టు అంచనాలు లేకుండా బరిలోకి దిగింది. పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన ఉత్కంఠభరితమైన ఫైనల్‌లో భారత్ 5 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి మొట్టమొదటి టీ20 ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత 17ఏళ్లకు 2024లో వెస్టిండీస్, అమెరికా వేదికగా జరిగిన వరల్డ్ కప్‌లో భారత్ అజేయంగా నిలిచింది. రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలో టీమ్ఇండియా సౌతాఫ్రికాను ఫైనల్‌లో ఓడించి రెండోసారి పొట్టి కప్పును ముద్దాడింది.

అరుదైన ఘనత ఆ మూడు జట్ల సొంతం!
గత కొన్నేళ్లుగా టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రను గమనిస్తే కొన్ని జట్లు తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకున్నాయి. 2009లో పాకిస్థాన్ గెలవగా, 2010లో ఇంగ్లాండ్ తమ సత్తా చాటింది. 2012లో వెస్టిండీస్ తొలిసారి కప్పు నెగ్గగా, 2014లో శ్రీలంక ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. అయితే ఇందులో వెస్టిండీస్ 2016లో ఛాంపియన్​గా నిలిచి రెండుసార్లు కప్పు అందుకున్న మొదటి జట్టుగా రికార్డు సృష్టించింది. ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ (2010, 2022)లో గెలిచి ఆ జాబితాలో చేరింది. భారత్ కూడా (2007, 2024) గెలిచి రెండు ట్రోఫీలను తన ఖాతాలో వేసుకుంది.

మూడో ట్రోఫీ కోసం - హిస్టరీ సాధ్యమేనా?
టీ20 వరల్డ్ కప్ మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఏజట్టు కూడా టైటిల్​ను నిలబెట్టుకోలేదు. అలాగే మూడుసార్లు ఛాంపియన్‌గానూ నిలవలేదు. వెస్టిండీస్ జట్టు 2012, 2016లలో గెలిచి మూడోసారి ప్రయత్నించినా సూపర్ 8 దాటలేకపోయింది. ఇంగ్లాండ్ కూడా రెండుసార్లు గెలిచిన తర్వాత మూడో ట్రోఫీ కోసం ఎదురుచూస్తోంది. భారత్ ఇప్పుడు 2007, 2024 విజయాల తర్వాత మూడోసారి కప్పు నెగ్గాలని తహతహలాడుతోంది. గతంలో శ్రీలంక మూడుసార్లు ఫైనల్ వరకు వెళ్లినా (2009, 2012, 2014) ఒకసారే టైటిల్ నెగ్గింది. ఈసారి భారత్​, ఇంగ్లాండ్, వెస్టిండీస్​కు మూడోసారి ఛాంపియన్​గా నిలిచే అవకాశం ఉంది. మరి ఈసారి ఈ మూడు జట్లలలో ఎవరైనా సాధించి హిస్టరీ క్రియేట్ చేస్తారా? లేదా ఇంకో జట్టేదైనా కప్పు నెగ్గుతుందా చూడాలి.

సొంతగడ్డపై ఛాంపియన్ సెంటిమెంట్
టీ20 వరల్డ్ కప్ క్రికెట్​లో మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఇప్పటివరకు ఏ జట్టు కూడా సొంతగడ్డపై టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలవలేదు. ఆస్ట్రేలియా, వెస్టిండీస్, శ్రీలంక వంటి జట్లు తమ దేశంలో టోర్నీ జరిగినప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యాయి. గతంలో టీమ్ఇండియా కూడా భారత్‌లో టోర్నీ జరిగినప్పుడు (2016) సెమీస్ వరకు వెళ్లి ఓటమి పాలైంది. ఇప్పుడు 2026లో భారత్ మళ్ళీ ఆతిథ్యమిస్తున్న తరుణంలో ఈ ప్రతికూల సెంటిమెంట్‌ను చెరిపేసి సొంతగడ్డపై కప్పు నెగ్గిన మొదటి జట్టుగా నిలవాలని సూర్య సేన పట్టుదలతో ఉంది. ఈ హోమ్ అడ్వాంటేజ్ భారత జట్టుకు ప్లస్ అవుతుందా లేక మళ్ళీ అదే ఒత్తిడిని కలిగిస్తుందా అన్నది ఆసక్తికరం.

ప్రమాదకరంగానే సూర్య సేన
ప్రస్తుత భారత జట్టును చూస్తే ప్రత్యర్థి జట్లకు వణుకు పుట్టడం ఖాయం. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్‌తో పాటు మెరుపు బ్యాటింగ్ చేసే అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ ఉండటం టీమ్‌కు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. వికెట్ కీపర్లుగా సంజు శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్ పవర్ హిట్టింగ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఆల్‌రౌండర్ కోటాలో హార్దిక్ పాండ్య, శివం దూబే తమ సత్తా చాటడానికి సిద్ధమయ్యారు. బౌలింగ్ విభాగంలో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్ తమ యార్కర్లతో బ్యాటర్లను తిప్పలు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండగా కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, అక్షర్ పటేల్ స్పిన్ మ్యాజిక్ చేయడానికి తయారయ్యారు. అంచనాలు అందుకొని మూడోసారి విశ్వ విజేతగా నిలవాలని టీమ్ఇండియాకు ఫ్యాన్స్ 'ఆల్ ది బెస్ట్' చెబుతున్నారు.

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026 SCHEDULE
T20 WORLD CUP 2026 INDIA SQUAD
T20 WORLD CUP 2026 TEAMS
T20 WORLD CUP 2026 VENUE
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.