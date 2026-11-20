26 పరుగులకే ఆలౌట్- నేపాల్పై భారత్ ఘన విజయం
Ind A vs Nep A 2026 : ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్లో భారత్ శుభారంభం చేసింది. నేపాల్పై ఏకంగా 306 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.
Published : November 20, 2026 at 9:22 PM IST
ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ 2026లో యువ భారత్ ఘనమైన ఆరంభం చేసింది. దోహా వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో నేపాల్ A జట్టును భారత్ A 306 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. 333 పరుగుల భారీ ఛేదనలో నేపాల్ను ఇండియా ఏ కేవలం 26 పరుగులకే ఆలౌట్ చేసింది. భారత బౌలర్ల దెబ్బకు ప్రత్యర్థి జట్టులో ఏ బ్యాటర్ కూడా రెండంకెల స్కోర్ చేయలేకపోయారు. ప్రిన్స్ యాదవ్ 5 వికెట్లతో మెరవగా, హర్షిత్ రాణా 4, షహబాజ్ అహ్మద్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ A జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 322 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ (107 పరుగులు), కుమార కుషాగ్ర (117 పరుగులు) సెంచరీలతో కదం తొక్కడంతో భారత్కు భారీ స్కోర్ దక్కింది. చివర్లో సుయాంశ్ షెగ్డే (36 పరుగులు, నాటౌట్) మెరుపులు మెరిపించాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ (26 పరుగులు), అభిషేక్ శర్మ (9 పరుగులు), ఆయుష్ బదోనీ (2 పరుగులు), రింకూ సింగ్ (9 పరుగులు) విఫలమయ్యారు. నేపాల్ బౌలర్లలో లలిత్ రజ్బాన్షి, సందీప్ లామిచ్చానే చెరో 3, నందన్ యాదవ్ 2, పవన్ సర్రఫ్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
ఈ టోర్నీలో భారత్ ఏ జట్టు తమ రెండో మ్యాచ్ పాకిస్థాన్తో ఆడనుంది. నవంబర్ 22న ఈ మ్యాచ్ ఉండనుంది.
Terrific start with the ball 👌 Harshit Rana 🤝 Prince Yadav 4️⃣ wickets in no time for India A Updates ▶️ https://t.co/r7KnQLPzIm #TeamIndia | #INDAvNEP | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/xElAbC0CPb— BCCI (@BCCI) November 20, 2026