అఫ్గానిస్థాన్పై భారత్ ఘన విజయం- ఫైనల్ ఆశలు సజీవం!
2026 ట్రై నేషన్ సిరీస్- భారత్ ఆల్రౌండ్ షో- అఫ్గానిస్థాన్పై భారీ విజయం
Published : June 17, 2026 at 5:46 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 5:52 PM IST
Ind A vs Afg A Tri Series 2026 : శ్రీలంక వేదికగా జరుగుతున్న ట్రై సిరీస్లో ఫైనల్కు చేరాలంటే తప్పక నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్లో యువ భారత్ సత్తా చాటింది. దంబుల్లా వేదికగా బుధవారం అఫ్గానిస్థాన్ ఏ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ ఏ 101 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. టీమ్ఇండియా నిర్దేశించిన 320 పరుగుల ఛేదనలో అఫ్గాన్ 36.5 ఓవర్లలో 218 పరుగులకే కుప్పకూలింది. బహిర్ షా (57 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీ సాధించగా, ఫైసల్ (46 పరుగులు) రాణించాడు. భారత్ బౌలర్లలో నిషాంత్ సింధు 4, యశ్ ఠాకూర్ 2, అన్షుల్ కంబోజ్, విప్రజ్ నిగమ్, సుశాంశ్ షెగ్డే, అనుకుల్ రాయ్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ ఏ 50 ఓవర్లలో 319-9 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ (59), కుమార్ కుశాగ్ర (58), ప్రియాంశ్ ఆర్య (58) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. వైభవ్ సూర్యవంశీ (38 పరుగులు, 28 బంతుల్లో), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (30) ఫర్వాలేదనిపించారు. చివర్లో విప్రజ్ నిగమ్ (30 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నాడు. దీంతో టీమ్ఇండియా స్కోర్ 300 దాటింది. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో ఫరీదున్, అహ్మద్జాయ్, ఫర్మానుల్లా సఫీ తలో 2, జహీర్ ఖాన్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఫైనల్ బెర్త్ దాదాపు ఖరారే!
ఈ మ్యాచ్తో టీమ్ఇండియా గ్రూప్ దశ ముగిసింది. ఈ సిరీస్లో భారత్కు ఇది రెండో విజయం. పట్టికలో ప్రస్తుతం యువ భారత్తోపాటు శ్రీలంక కూడా 4 పాయింట్లతో సమానంగా ఉన్నాయి. అయితే మెరుగైన నెట్రన్రేట్ కారణంగా భారత్ (+0.797) అగ్రస్థానంలోకి దూసుకెళ్లింది. శ్రీలంక 0.494 రెండో ప్లేస్లో ఉంది. అఫ్గాన్ 2 పాయింట్ల (-1.983)తో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఈ సమీకరణాలు చూస్తుంటే భారత్కు దాదాపు ఫైనల్ బెర్త్ ఖరారైనట్లుగానే అనిపిస్తుంది! జూన్ 19న శ్రీలంకతో జరిగే మ్యాచ్లో అఫ్గాన్ భారీ తేడాతో గెలిస్తే తప్పా టీమ్ఇండియా ఫైనల్కు చేరకుండా ఉంటుంది. అదే ఈ మ్యాచ్లో లంక నెగ్గితే భారత్ నేరుగా ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తుంది. అఫ్గాన్ గెలిస్తే, మూడు జట్లు కూడా నాలుగు పాయింట్లతో ఉంటాయి. అప్పుడు మెరుగైన రన్రేట్ ఉన్న 2 జట్లు ఫైనల్కు వెళ్తాయి.