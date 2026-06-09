ఇవాళే వైభవ్ సూర్యవంశీ మ్యాచ్- భారత్ తరఫున బరిలోకి- లైవ్ ఎక్కడ చూడవచ్చంటే?
ట్రై సిరీస్ 2026 - భారత్ వర్సెస్ శ్రీలంక మ్యాచ్- బరిలోకి వైభవ్ సూర్యవంశీ, ప్రియాంశ్ ఆర్య- యువ జట్లు పోటీకి రెడీ
Published : June 9, 2026 at 7:27 AM IST
Ind vs SL Tri Series 2026 : అఫ్గానిస్థాన్తో ఏకైక టెస్టు ఇలా ముగిసిందో లేదో వెంటనే టీమ్ఇండియా మళ్లీ యాక్షన్ మోడ్లోకి వెళ్లనుంది. శ్రీలంక, అఫ్గానిస్థాన్ జట్లతో భారత్ ట్రై సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్ ఇవాళే (మంగళవారం) ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఇందులో బరిలో దిగుతోంది భారత సీనియర్ జట్టు కాదు. యంగ్ కుర్రాళ్లతో కూడిన ఇండియా ఏ టీమ్. ఈ జట్టుకు యువ నాయకుడు తిలక్ వర్మ కెప్టెన్గా వ్యవహించనున్నాడు. అయితే ఇందులో ఐపీఎల్ చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ ఉండడంతో అందరి దృష్టి ఈ సిరీస్పై పడింది. మరి ఈ సిరీస్కు సంబంధించిన మ్యాచ్లు ఎప్పుడు ప్రారంభం కానున్నయి? లైవ్ ఎక్కడ చూడాలి అనే విషయాలు మీకు తెలుసా?
భారత్ ఏ- శ్రీలంక ఏ- అఫ్గానిస్థాన్ ఏ జట్ల మధ్య ట్రై నేషనల్ సిరీస్ ఇవాళ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్కు శ్రీలంక ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఇందులో తొలి మ్యాచ్లో యువ భారత్ జట్టు శ్రీలంక ఏ ను ఢీ కొట్టనుంది. ఉదయం 10 గంటలకు మ్యాచ్ షురూ కానుంది. వన్డే (50 ఓవర్లు) ఫార్మాట్లో మ్యాచ్లు ఆడతారు. అరగంట ముందుగా అంటే ఉదయం 9:30 గంటలకు టాస్ వేస్తారు. ఈ జట్టులో వైభవ్ సూర్యవంశీతోపాటు ప్రియాంశ్ ఆర్య, ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్, ఆయూశ్ బదోనిలాంటి ఐపీఎల్ స్టార్లు ఉండడంతో మ్యాచ్ ఆసక్తిగా ఉండనుంది.
మ్యాచ్ను ఎక్కడ చూడవచ్చు?
ఈ ట్రై సిరీస్లోని అన్ని మ్యాచ్లను సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తుంది. దీంతో టీవీలో మ్యాచ్లను చూడాలనుకుంటే 'సోనీ స్పోర్ట్స్' (Sony Sports) ఛానెల్లో వీక్షించవచ్చు. సోనికి సంబంధించిన బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఛానెళ్లు సోనీ స్పోర్ట్ 1, సోనీ స్పోర్ట్ 1 హెచ్డీ, సోనీ స్పోర్ట్ 3, సోనీ స్పోర్ట్ 3 హెచ్డీ, సోనీ స్పోర్ట్ 4లో లైవ్ చూడవచ్చు. అదే మొబైల్లో లైవ్ చూడాలనుకుంటే 'సోనీ లివ్' (Sony Liv)లో స్ట్రీమింగ్ చేయవచ్చు. అయితే ఈ సోనీ లివ్లో ఉచితంగా మ్యాచ్ స్ట్రీమింగ్ చేయలేం. అందుకోసం సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండాల్సిందే!
Team India aur Vaibhav Sooryavnashi ka khauf dikhega kal se, sirf Sony Sports Network ke TV channels aur Sony LIV par. 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 8, 2026
⏰ #TalentTVCup, starts tomorrow, 10 AM onwards
#SonySportsNetwork #SonyLIV #TeamIndia pic.twitter.com/msv4UJQOdT
అదొక్కటే సవాల్
అయితే విషయం ఏమిటంటే చాలా మంది ఆటగాళ్లు ఇటీవల టీ20 క్రికెట్ ఆడి వచ్చారు. కానీ ఈ సిరీస్ వన్డే ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. దీంతో యువ ఆటగాళ్లు టీ20 నుంచి వన్డే మోడ్లోకి రావాల్సి ఉంది. ఇక్కడ తమ ఆటను వన్డే ఫార్మాట్కు అనుగుణంగా మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
కాగా, ఈ సిరీస్లో భారత్ నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడనుంది. శ్రీలంక, అఫ్గానిస్థాన్ జట్లతో రెండేసిసార్లు తలపడనుంది. జూన్ 09 నుంచి 21 దాకా ఈ సిరీస్ ఉండనుంది. పాయింట్ల పట్టికలో టాప్ 2లో నిలిచిన జట్ల మధ్య జూన్ 21న ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది.
𝐓𝐨𝐨 𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐟𝐞𝐚𝐫. 𝐓𝐨𝐨 𝐫𝐮𝐭𝐡𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐩. 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 8, 2026
Watch Vaibhav Sooryavanshi light up the #TalentTVCup tomorrow, from 10 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV 📺#SonySportsNetwork #SonyLIV #TeamIndia pic.twitter.com/lCVnDyiJME
ట్రై- సిరీస్లో ఇండియా ఏ షెడ్యూల్
- జూన్ 9 : శ్రీలంక vs ఇండియా - దంబుల్లా ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం- దంబుల్లా
- జూన్ 11 : ఆఫ్గానిస్తాన్ vs ఇండియా - దంబుల్లా ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దంబుల్లా
- జూన్ 15 : శ్రీలంక vs ఇండియా - దంబుల్లా ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దంబుల్లా
- జూన్ 17 : ఆఫ్గానిస్తాన్ vs ఇండియా - రాంగిరి దంబుల్లా ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దంబుల్లా
- జూన్ 21 : ఫైనల్ - దంబుల్లా ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దంబుల్లా
ఇండియా 'ఎ' జట్టు : తిలక్ వర్మ (కెప్టెన్), ప్రియాంశ్ ఆర్య, వైభవ్ సూర్యవంశీ, రియాన్ పరాగ్ (వైస్ కెప్టెన్), ఆయుష్ బదోని, నిశాంత్ సింధు, హర్ష్ దూబే, సూర్యాంశ్ షెగ్డే, ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), కుమార్ కుశాగ్ర (వికెట్ కీపర్), విప్రజ్ నిగమ్, యశ్ ఠాకూర్, యుద్వీర్ సింగ్, అన్షుల్ కాంబోజ్, అర్షద్ ఖాన్, అనుకుల్ రాయ్
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