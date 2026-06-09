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ఇవాళే వైభవ్ సూర్యవంశీ మ్యాచ్- భారత్​ తరఫున బరిలోకి- లైవ్ ఎక్కడ చూడవచ్చంటే?

ట్రై సిరీస్ 2026 - భారత్ వర్సెస్ శ్రీలంక మ్యాచ్- బరిలోకి వైభవ్ సూర్యవంశీ, ప్రియాంశ్ ఆర్య- యువ జట్లు పోటీకి రెడీ

Ind vs SL
Ind vs SL (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 7:27 AM IST

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Ind vs SL Tri Series 2026 : అఫ్గానిస్థాన్​తో ఏకైక టెస్టు ఇలా ముగిసిందో లేదో వెంటనే టీమ్ఇండియా మళ్లీ యాక్షన్​ మోడ్​లోకి వెళ్లనుంది. శ్రీలంక, అఫ్గానిస్థాన్ జట్లతో భారత్ ట్రై సిరీస్​ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్​ ఇవాళే (మంగళవారం) ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఇందులో బరిలో దిగుతోంది భారత సీనియర్ జట్టు కాదు. యంగ్ కుర్రాళ్లతో కూడిన ఇండియా ఏ టీమ్. ఈ జట్టుకు యువ నాయకుడు తిలక్ వర్మ కెప్టెన్​గా వ్యవహించనున్నాడు. అయితే ఇందులో ఐపీఎల్ చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ ఉండడంతో అందరి దృష్టి ఈ సిరీస్​పై పడింది. మరి ఈ సిరీస్​కు సంబంధించిన మ్యాచ్​లు ఎప్పుడు ప్రారంభం కానున్నయి? లైవ్ ఎక్కడ చూడాలి అనే విషయాలు మీకు తెలుసా?

భారత్ ఏ- శ్రీలంక ఏ- అఫ్గానిస్థాన్ ఏ జట్ల మధ్య ట్రై నేషనల్ సిరీస్ ఇవాళ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్​కు శ్రీలంక ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఇందులో తొలి మ్యాచ్​లో యువ భారత్ జట్టు శ్రీలంక ఏ ను ఢీ కొట్టనుంది. ఉదయం 10 గంటలకు మ్యాచ్ షురూ కానుంది. వన్డే (50 ఓవర్లు) ఫార్మాట్​లో మ్యాచ్​లు ఆడతారు. అరగంట ముందుగా అంటే ఉదయం 9:30 గంటలకు టాస్ వేస్తారు. ఈ జట్టులో వైభవ్​ సూర్యవంశీతోపాటు ప్రియాంశ్ ఆర్య, ప్రభ్​సిమ్రన్ సింగ్, ఆయూశ్ బదోనిలాంటి ఐపీఎల్ స్టార్లు ఉండడంతో మ్యాచ్​ ఆసక్తిగా ఉండనుంది.

మ్యాచ్‌ను ఎక్కడ చూడవచ్చు?
ఈ ట్రై సిరీస్‌లోని అన్ని మ్యాచ్‌లను సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తుంది. దీంతో టీవీలో మ్యాచ్‌లను చూడాలనుకుంటే 'సోనీ స్పోర్ట్స్' (Sony Sports) ఛానెల్‌లో వీక్షించవచ్చు. సోనికి సంబంధించిన బ్రాడ్​కాస్టింగ్ ఛానెళ్లు సోనీ స్పోర్ట్ 1, సోనీ స్పోర్ట్ 1 హెచ్​డీ, సోనీ స్పోర్ట్ 3, సోనీ స్పోర్ట్ 3 హెచ్​డీ, సోనీ స్పోర్ట్ 4లో లైవ్ చూడవచ్చు. అదే మొబైల్​లో లైవ్ చూడాలనుకుంటే 'సోనీ లివ్' (Sony Liv)లో స్ట్రీమింగ్ చేయవచ్చు. అయితే ఈ సోనీ లివ్​లో ఉచితంగా మ్యాచ్ స్ట్రీమింగ్ చేయలేం. అందుకోసం సబ్​స్క్రిప్షన్ ఉండాల్సిందే!

అదొక్కటే సవాల్
అయితే విషయం ఏమిటంటే చాలా మంది ఆటగాళ్లు ఇటీవల టీ20 క్రికెట్ ఆడి వచ్చారు. కానీ ఈ సిరీస్​ వన్డే ఫార్మాట్​లో ఉంటుంది. దీంతో యువ ఆటగాళ్లు టీ20 నుంచి వన్డే మోడ్​లోకి రావాల్సి ఉంది. ఇక్కడ తమ ఆటను వన్డే ఫార్మాట్‌కు అనుగుణంగా మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.

కాగా, ఈ సిరీస్​లో భారత్ నాలుగు మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. శ్రీలంక, అఫ్గానిస్థాన్ జట్లతో రెండేసిసార్లు తలపడనుంది. జూన్ 09 నుంచి 21 దాకా ఈ సిరీస్ ఉండనుంది. పాయింట్ల పట్టికలో టాప్ 2లో నిలిచిన జట్ల మధ్య జూన్ 21న ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది.

ట్రై- సిరీస్​లో ఇండియా ఏ షెడ్యూల్

  • జూన్ 9 : శ్రీలంక vs ఇండియా - దంబుల్లా ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం- దంబుల్లా
  • జూన్ 11 : ఆఫ్గానిస్తాన్ vs ఇండియా - దంబుల్లా ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దంబుల్లా
  • జూన్ 15 : శ్రీలంక vs ఇండియా - దంబుల్లా ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దంబుల్లా
  • జూన్ 17 : ఆఫ్గానిస్తాన్ vs ఇండియా - రాంగిరి దంబుల్లా ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దంబుల్లా
  • జూన్ 21 : ఫైనల్ - దంబుల్లా ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దంబుల్లా

ఇండియా 'ఎ' జట్టు : తిలక్ వర్మ (కెప్టెన్), ప్రియాంశ్ ఆర్య, వైభవ్ సూర్యవంశీ, రియాన్ పరాగ్ (వైస్ కెప్టెన్), ఆయుష్ బదోని, నిశాంత్ సింధు, హర్ష్ దూబే, సూర్యాంశ్ షెగ్డే, ప్రభ్​సిమ్రన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), కుమార్ కుశాగ్ర (వికెట్ కీపర్), విప్రజ్ నిగమ్, యశ్ ఠాకూర్, యుద్వీర్ సింగ్, అన్షుల్ కాంబోజ్, అర్షద్ ఖాన్, అనుకుల్ రాయ్

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