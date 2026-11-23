ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ 2026: తిలక్ వర్మ సెంచరీ వృథా- 48 పరుగుల తేడాతో పాక్ గెలుపు
India A vs Pakistan A: ఆసియాకప్ రైజింగ్ స్టార్స్లో పాకిస్థాన్పై భారత్ ఓడిపోయింది.
Published : November 23, 2026 at 6:47 AM IST
ఆసియాకప్ రైజింగ్ స్టార్స్లో పాకిస్థాన్పై యువ భారత్కు షాక్ తగిలింది. గ్రూప్ బీ లో భాగంగా ఆదివారం పాకిస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 48 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. 314 పరుగుల ఛేదనలో టీమ్ఇండియా 49.1 ఓవర్లలో 265 పరుగులు చేసింది. అభిషే శర్మ (70 పరుగులు) మెరుపు ఆరంభం ఇచ్చినా మిగిలిన బ్యాటర్లు సద్వినియోగం చేసుకోలేదు. కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ (55) హాఫ్ సెంచరీ సాధించినా నెమ్మదిగా ఆడాడు.
భారీ ఛేదననో ఐదు ఓవర్లలోపే భారత్ రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. వైభవ్ సూర్యవంశీ (11), ఆయుశ్ బదోని (0) స్వల్ప స్కోర్లకే వెనుదిరిగారు. అయితే అభిషేక్ మాత్రం ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్తో రెచ్చిపోయాడు. దీంతో స్కోర్ బోర్డు పరుగులు పెట్టింది. అతడు 42 బంతుల్లోనే 70 పరుగులు చేశాడు. దీంతో ఇన్నింగ్స్ గాడిన పడిందని అనుకున్నారంతా. కానీ 15.5 ఓవర్ వద్ద హసన్ బౌలింగ్లో అభిషేక్ ఔటయ్యాడు. దీంతో భారత్ ఇన్నింగ్స్ టర్న్ తీసుకుంది. ఆ తర్వాత స్వల్ప వ్యవధిలోనే కుమార కుషాగ్ర (2), రింకు సింగ్ (6), సూర్యాంశ్ షెగ్డే (3) ఔటయ్యారు. దీంతో భారత్ 25.3 ఓవర్లలోనే 129 పరుగులకు ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది.
అప్పటికే క్రీజులో ఉన్నప్పటికీ తిలక్ వర్మ చాలా నెమ్మదిగా ఆడాడు. షహబాజ్ అహ్మద్ (43) సహకారం అందించడంతో మళ్లీ గెలుపుపై ఆశలు రేగాయి. ఈ ఇద్దరూ ఏడో వికెట్కు 112 పరుగులు జోడించారు. చివరి 10 ఓవర్లలో 91 పరుగులు చేస్తే టీమ్ఇండియాకు విజయం సొంతమయ్యేది. కానీ, 44వ ఓవర్లో అలీ రజా వరుస బంతుల్లో షాబాజ్, విప్రాజ్ నిగమ్ (0)లను ఔట్ చేసి భారత్ను దెబ్బతీశాడు. ఆ తర్వాత హర్షిత్ రాణా (0) నిలవలేదు. తిలక్ సెంచరీ చేసుకున్నా, కావాల్సినంత వేగంతో ఆడలేకపోవడంతో భారత్కు ఓటమి తప్పలేదు.
భారత్కు పాక్ భారీ టార్గెట్
మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ ఏ జట్టు 49.2 ఓవర్లలో 313 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ఆ జట్టులో హసన్ నవాజ్ (79 పరుగులు), ఓపెనర్ మాజ్ సదాకత్ (59 పరుగులు), ఫర్హాన్ యూసుఫ్ (56 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. షామిల్ హుస్సెన్ (33 పరుగులు), అబ్దుల్ సమద్ (28 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో హర్షిత్ రాణా, ప్రిన్స్ యాదవ్, సూర్యాంశ్ షెగ్డే, విప్రజ్ నిగమ్ తలో 2, ఆయుష్ బదోనీ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
తాజా ఓటమితో భారత్ సెమీఫైనల్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం చేసుకుంది. ఇక గ్రూప్ స్టేజ్లో మూడో మ్యాచ్ యూఏఈతో ఆడనుంది. నవంబర్ 24న ఈ మ్యాచ్ ఉంటుంది. ఇందులో గెలిస్తేనే భారత్ సెమీస్కు అవకాశాలు ఉంటాయి. అప్పుడు నేపాల్పై పాకిస్థాన్ నెగ్గాల్సి ఉంటుంది.
భారత్ A తుది జట్టు : వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ, ఆయుష్ బదోని, తిలక్ వర్మ (కెప్టెన్), కుమార కుషాగ్రా (వికెట్ కీపర్), రింకూ సింగ్, సూర్యాంశ్ షెడ్గే, షాబాజ్ అహ్మద్, విప్రజ్ నిగమ్, హర్షిత్ రాణా, ప్రిన్స్ యాదవ్
పాకిస్థాన్ A తుది జట్టు : షామిల్ హుస్సేన్, మాజ్ సదాకత్, రోహైల్ నజీర్ (వికెట్ కీపర్), హసన్ నవాజ్, అబ్దుల్ సమద్ (కెప్టెన్), ఫర్హాన్ యూసఫ్, సాద్ మసూద్, మహ్మద్ ఇమ్రాన్ రంధవా, అహ్మద్ డానియాల్, సుఫ్యాన్ మొకిమ్, అలీ రజా