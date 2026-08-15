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'క్రీడల్లో భారత్ సత్తా చాటుతోంది- 2036 ఒలింపిక్స్ నిర్వహణకు భారత్ బలమైన పోటీదారు'- ప్రధాని మోదీ

2036 ఒలింపిక్స్ ఆతిథ్య హక్కులకు మనం గట్టిపోటీదారుగా ఉన్నాం- స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో ప్రధాన మంత్రి మోదీ కీలక ప్రకటన

Narendra Modi
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 9:56 AM IST

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Narendra Modi On 2036 Olympics : 2036 ఒలింపిక్స్‌ క్రీడలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు భారత్ బలమైన పోటీదారుగా ఉందని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. ఈ భారీ క్రీడా ఈవెంట్‌లో దేశం బలమైన ఉనికిని చాటేలా ఉండేందుకు, 5 నుంచి 15 ఏళ్ల వయస్సు గల వారిలో ప్రతిభావంతులను గుర్తించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణ స్థాయిలో ఒక ప్రత్యేక అన్వేషణ కార్యక్రమాన్ని (టాలెంట్ హంట్) ప్రారంభించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. శనివారం 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మోదీ దిల్లీ ఎర్రకోట వద్ద జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు. అనంతరం ఆ వేదికపై నుంచి దేశ ప్రజలందరికీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా క్రీడా రంగంలో అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్ ఉనికిని చాటుతోందని అన్నారు.

"నేడు, క్రీడా ప్రపంచంలో భారత్​ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంటోంది. ప్రతి అంతర్జాతీయ వేదికపై భారతదేశ జాతీయ గీతం వినిపిస్తోంది. మన త్రివర్ణ పతాకాన్ని కూడా చాలాసార్లు చూస్తాము. 'టార్గెట్ ఒలింపిక్ పోడియం స్కీమ్' (TOPS) పథకం దీనికి గణనీయమైన ఊతాన్ని ఇచ్చింది. ఖేలో ఇండియా గేమ్స్, యూనివర్సిటీ గేమ్స్, బీచ్ గేమ్స్, వింటర్ గేమ్స్, క్రీడా శిక్షణ, స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్, స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ ఇలా ఏ రంగంలోనైనా భారత్ చాలా వేగంగా ముందుకు దూసుకుపోతోంది. ఈ కార్యక్రమాలు యువతకు కీలకమైన అవకాశాలను కల్పించాయి. అంతర్జాతీయ క్రీడా ఈవెంట్లలో భారతదేశ ప్రదర్శన మెరుగుపడుతోంది. 2036లో ఒలింపిక్స్‌కు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు మనం బలమైన పోటీదారులం"

"మనం 2030లో కామన్వెల్త్ క్రీడలకు ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాము. ఒలింపిక్స్‌లో దాదాపు 40 క్రీడాంశాలు, సుమారు 350 ఈవెంట్లు ఉంటాయి. కొన్నింట్లో అర్హత కూడా సాధించలేకపోవడం వల్ల, కనీసం మూడింట రెండొెంతుల ఈవెంట్లలో కూడా మనం పోటీపడలేకపోవడం విచారకరం. 2036 నాటికి కనీసం నాలుగింట మూడు వంతుల ఈవెంట్లలో అయినా మనం పాల్గొనాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. మన అథ్లెట్లను ప్రతిభావంతులుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే దేశంలోని నలుమూలలో ప్రతిభావంతులను గుర్తించడానికి 5 నుంచి 15 సంవత్సరాల వయస్సు గల పిల్లల కోసం దేశవ్యాప్త ప్రతిభాన్వేషణను ప్రారంభిస్తున్నాము. ప్రపంచ స్థాయి అథ్లెట్లుగా ఎదగడానికి వారికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పిస్తాం" అని ఆయన తెలిపారు. కాగా, 2030 కామన్వెల్త్ క్రీడలకు భారత్​ అహ్మదాబాద్​ నగరం ఆతిథ్యం ఇస్తోంది.

ఫ్రీ కోచింగ్
దేశంలో పేద, మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు ఉచిత ఆన్​లైన్​ కోచింగ్ శిక్షణ కూడా ప్రారంభించాలని తమ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని మోదీ తెలిపారు. "ఈరోజుల్లో కోచింగ్ కోసం జరుగుతున్న పోటీ మన పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెద్ద భారంగా మారింది. తమ పిల్లలను కోచింగ్ తరగతులకు పంపకపోతే, తమది 'ప్రతిష్టాత్మకమైన' కుటుంబం కాదని భావించే పరిస్థితి ప్రతి తల్లిదండ్రులకూ ఏర్పడింది. కోచింగ్ క్లాసుల కోసం పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు వెచ్చిస్తున్న వేల కోట్ల రూపాయల గురించి మేం ఆందోళన చెందుతున్నాం"

"అయితే వాళ్లపై ఆ ఖర్చుల భారం తగ్గించాలని అనుకుంటున్నాం. అందుకే పోటీ పరీక్షల నేపథ్యంలో మన యువతకు ఉచితంగా ఆన్​లైన్ కోచింగ్ శిక్షణ ఇప్పించాలని నిర్ణయించాం. అందుకు అవసరమైన డిజిటల్ సాంకేతికత, మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రతిభావంతులైన ఉపాధ్యాయులు మన దగ్గర ఉన్నారు. ఈ వనరులను వినియోగించుకుంటూ దేశంలోని యువతకు ఉచిత శిక్షణను అందించడానికి మేం ఒక సమగ్ర వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తున్నాము" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.

దేశవ్యాప్తంగా 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ సంబరాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. శనివారం ప్రధాని మోదీ ఎర్రకోట వద్ద జెండాను ఆవిష్కరించి, ఆ తర్వాత పరేడ్ గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు. అయితే మోదీ ఎర్రకోటలో జెండా ఎగురవేయడం ఇది 13వసారి కావడం విశేషం.

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