ఆస్ట్రేలియాతో టెస్టు- తొలి ఇన్నింగ్స్లో టీమ్ఇండియా ఆలౌట్- రాణించిన జెమీమా
Ind vs Aus W Test : భారత్- ఆస్ట్రేలియా మహిళల టెస్టు- తొలి ఇన్నింగ్స్లో టీమ్ఇండియా ఆలౌట్!
Ind vs Aus W Test 2026 (Source : BCCI Women "x' Post)
Published : March 6, 2026 at 4:30 PM IST
Ind vs Aus W Test 2026 : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఆతిథ్య జట్టుతో భారత మహిళల జట్టు ఏకైక టెస్టులో తలపడుతోంది. పెర్త్ వేదికగా జరుగుతున్న టెస్టులో తొలి ఇన్నింగ్స్లో టీమ్ఇండియా ఆలౌట్ అయ్యింది. 62.4 ఓవర్లలో 198 పరుగులకు హర్మన్సేన తొలి ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. జెమిమా రోడ్రిగ్స్ (52) మాత్రమే హాఫ్ సెంచరీ సాధించింది. షఫాలీ వర్మ (35 పరుగులు), కాశ్వీ గౌతమ్ (34 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన (4 పరుగులు), కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ (19 పరుగులు), దీప్తి శర్మ (7 పరుగులు) విఫలమయ్యారు. ఆసీస్ బౌలర్లలో అనబెల్ సుదర్లాడ్ 4, లుసీ హమిల్టన్ 3, డార్సీ బ్రౌన్ 2, అష్లీ గార్డ్నర్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.