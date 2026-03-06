ETV Bharat / sports

ఆస్ట్రేలియాతో టెస్టు- తొలి ఇన్నింగ్స్​లో టీమ్ఇండియా ఆలౌట్- రాణించిన జెమీమా

Ind vs Aus W Test : భారత్- ఆస్ట్రేలియా మహిళల టెస్టు- తొలి ఇన్నింగ్స్​లో టీమ్ఇండియా ఆలౌట్!

Ind vs Aus W Test 2026
Ind vs Aus W Test 2026 (Source : BCCI Women "x' Post)
Ind vs Aus W Test 2026 : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఆతిథ్య జట్టుతో భారత మహిళల జట్టు ఏకైక టెస్టులో తలపడుతోంది. పెర్త్ వేదికగా జరుగుతున్న టెస్టులో తొలి ఇన్నింగ్స్​లో టీమ్ఇండియా ఆలౌట్ అయ్యింది. 62.4 ఓవర్లలో 198 పరుగులకు హర్మన్​సేన తొలి ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. జెమిమా రోడ్రిగ్స్ (52) మాత్రమే హాఫ్ సెంచరీ సాధించింది. షఫాలీ వర్మ (35 పరుగులు), కాశ్వీ గౌతమ్ (34 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన (4 పరుగులు), కెప్టెన్ హర్మన్​ ప్రీత్ కౌర్ (19 పరుగులు), దీప్తి శర్మ (7 పరుగులు) విఫలమయ్యారు. ఆసీస్ బౌలర్లలో అనబెల్ సుదర్లాడ్ 4, లుసీ హమిల్టన్ 3, డార్సీ బ్రౌన్ 2, అష్లీ గార్డ్​నర్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

IND VS AUS W TEST 2026
IND VS AUS W TEST 2026

