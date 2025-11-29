ETV Bharat / sports

వన్డే సిరీస్​కు వేళాయే- రోహిత్, కోహ్లీ రాకతో బలంగా భారత్!

సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్- మరికొన్ని గంటల్లోనే తొలి మ్యాచ్!

Ind vs SA Preview
Ind vs SA Preview (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 29, 2025 at 7:02 PM IST

Ind vs SA 1st ODI : భారత్‌- సౌతాఫ్రికా మధ్య వన్డే సమరానికి సమయం ఆసన్నమైంది. ఆదివారం (నవంబర్ 30) రాంచీ వేదికగా జరిగే తొలి వన్డే కోసం ఇరుజట్ల ఆటగాళ్లు నెట్స్‌లో తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. టెస్టు సిరీస్‌లో వైట్‌వాష్‌కు గురై తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న టీమ్ఇండియా తీవ్ర ఒత్తిడిలో బరిలోకి దిగుతోంది. వన్డే సిరీస్‌ను గెలిచి పరువు నిలుపుకోవాలని భావిస్తున్న భారత్‌, అందుకోసం వ్యూహాలు రచిస్తోంది. తొలి వన్డేలో విజయం సాధించి సిరీస్‌లో శుభారంభం చేయాలని భారత్ భావిస్తోంది.

సీనియర్లపై కన్ను
ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్‌లో రాణించిన సీనియర్‌ ఆటగాళ్లు రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లీ మళ్లీ మైదానంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. దీంతో అభిమానుల చూపులన్నీ వాళ్లపైనే ఉండనున్నాయి. ఈ ఇద్దరూ బ్యాటింగ్​లో రాణిస్తే, జట్టుకు భారీ స్కోర్ ఖాయం. సౌతాఫ్రికాపై విరాట్ గత రికార్డులు బాగుండడం, రోహిత్ శర్మ భీకర ఫామ్​లో ఉండడం భారత్​కు కలిసొచ్చే అంశాలు.

వీళ్లు దూరం
ఇక రెగ్యులర్ కెప్టెన్‌ శుభమన్‌ గిల్‌, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ గాయం కారణంగా దూరమయ్యారు. మహమ్మద్‌ షమి, బుమ్రా, సిరాజ్‌ లాంటి సీనియర్‌ పేసర్లలో ఒక్కరూ లేకుండా ఒక పెద్ద జట్టుతో భారత్‌ వన్డే సిరీస్‌ ఆడుతుండడం చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఇదే తొలిసారి. బలమైన బ్యాటింగ్‌ లైనప్‌ ఉన్న సౌతాఫ్రికాను భారత యువ పేసర్లు ఏ మేరకు కట్టడి చేస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

కెప్టెన్​గా రాహుల్
కెప్టెన్‌ గిల్‌ గైర్హాజరులో సీనియర్‌ ఆటగాడు KL రాహుల్‌ జట్టును నడిపించనున్నాడు. రోహిత్‌కుతో యశస్వీ జైస్వాల్‌ ఇన్నింగ్స్‌ను ప్రారంభించనున్నాడు. తర్వాత విరాట్ రానున్నాడు. తిలక్‌ వర్మ, రిషభ్ పంత్‌, KL రాహుల్‌తో పటిష్ఠ బ్యాటింగ్‌ లైనప్‌ ఉంది. మరో సీనియర్‌ రవీంద్ర జడేజాకు తుది జట్టులో చోటు ఖాయం కాగా, అతడికి తోడు మరో ఆల్‌రౌండర్‌గా వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ లేదా నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డిని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.

కెప్టెన్​గా రికార్డ్
వన్డేలేలో కెప్టెన్​గా కేఎల్ రాహుల్ రికార్డ్ మెరుగ్గానే ఉంది. ఇప్పటిదాకా 12 మ్యాచ్​ల్లో టీమ్ఇండియాకు రాహుల్ నాయకత్వం వహించాడు. అందులో 8 వన్డేల్లో భారత్ గెలిచింది. మరో నాలుగింట్లో ఓడింది. ఓవరాల్​గా విన్నింగ్ పర్సెంటేజీ 67 శాతంగా ఉంది.

వాళ్లకు సవాలే!
సీనియర్లకు లేకపోవడంతో అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్, హర్షిత్‌ రాణా, ప్రసిద్ధ్‌ కృష్ణకు తొలి వన్డేలో ఛాన్స్ దక్కే ఛాన్స్ ఉంది. మరి ఈ యువ ఆటగాళ్లు అనుభవజ్ఞులైన సఫారీ బ్యాటర్లకు ఎలా కల్లెం వేస్తారో చూడాలి. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే ఈ పేస్‌ త్రయానికి మాత్రం సౌతాఫ్రికా సిరీస్‌ కఠిన పరీక్ష కానుంది.

టెస్టు సిరీస్‌ గెలిచిన ఉత్సాహంలో ఉన్న సఫారీలు వన్డే సిరీస్‌లోనూ సత్తాచాటాలని పట్టుదలతో ఉన్నారు. కెప్టెన్‌ బవుమా, మార్‌క్రమ్‌, రికిల్‌టన్‌, డికాక్, డేవిడ్‌ బ్రెవిస్‌, బ్రీట్జ్‌కేలతో బ్యాటింగ్‌ విభాగం దుర్భేద్యంగా కనిపిస్తోంది. కార్బిన్‌ బాష్‌, మార్కో యాన్సెన్‌ వంటి నాణ్యమైన ఆల్‌రౌండర్లు ఉండగా స్పిన్‌ భారం కేశవ్‌ మహారాజ్‌ మోయనున్నాడు. స్టార్‌ పేసర్లు రబాడా, నోకియా దూరమైన నేపథ్యంలో ఎంగిడి నేతృత్వంలోని బౌలింగ్‌ దళం ఎంతమేర రాణిస్తోందో చూడాలి.

పిచ్ రిపోర్ట్
కాగా, తొలి వన్డే ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నర ప్రారంభం కానుంది. నెమ్మదిగా ఉండే రాంచీ పిచ్‌పై భారీ స్కోర్లు నమోదయ్యే అవకాశం లేదు. టాస్‌ గెలిచిన జట్టు తొలుత బౌలింగ్‌ తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

