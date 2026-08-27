ETV Bharat / sports

భారత్​కు నిరాశ- రెండో టెస్టును డ్రా చేసుకున్న శ్రీలంక

సెంచరీతో పోరాడిన సొనాల్ దినుష - డ్రా గా ముగిసిన కొలంబో టెస్టు - సిరీస్ 1-0 తేడాతో భారత్ వశం

Ind vs SL
భారత్ - శ్రీలంక రెండో టెస్టు (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 4:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs SL 2nd Test 2026 : భారత్ - శ్రీలంక మధ్య కొలంబో టెస్టు డ్రా గా ముగిసింది. శ్రీలంక బ్యాటర్ సొనాల్ దినుష (133 పరుగులు) అజేయ శతకంతో లంకకు ఓటమిని తప్పించాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్​లో ఫాలోఆన్​లో ఆడిన శ్రీలంక ఐదో రోజు ఆట ముగిసేసరికి 429-9 (154 ఓవర్లు) స్కోర్​తో నిలిచింది. దీంతో మ్యాచ్ డ్రా అయ్యింది. రెండు టెస్టు​ల సిరీస్​లో భారత్ తొలి మ్యాచ్ నెగ్గడంతో 1-0తో సిరీస్ దక్కించుకుంది.

అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్​లో భారత్ 503-9 భారీ స్కోర్​కు డిక్లేర్డ్ చేసింది. బ్యాటింగ్​కు దిగిన లంక మొదటి ఇన్నింగ్స్​లో 290 పరుగులకు ఆలౌటై ఫాలోఆన్​లో పడింది. ఇక నాలుగో రోజు రెండో ఇన్నింగ్స్​ బ్యాటింగ్ మొదలుపెట్టిన లంక ఆట ముగిసే సమయానికి 229-6తో నిలిచింది. ఇవాళ అద్భుత పోరాట పటిమ చూపించింది. ముఖ్యంగా సొనాల్ వరుసగా రెండో సెంచరీ నమోదు చేశాడు. లోయార్డర్​లో అతడికి నువంత (46), లహిరు కుమార (12) నుంచి కూడా మద్దతు రావడంతో లంకను గట్టెక్కించాడు.

స్కోర్లు

  • భారత్ - 503-9 డిక్లేర్డ్ (తొలి ఇన్నింగ్స్)
  • శ్రీలంక - 209 -10 (తొలి ఇన్నింగ్స్)
  • శ్రీలంక 429-9 ఫాలోఆన్​ (రెండో ఇన్నింగ్స్)

TAGGED:

IND VS SL
IND VS SL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.