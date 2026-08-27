భారత్కు నిరాశ- రెండో టెస్టును డ్రా చేసుకున్న శ్రీలంక
సెంచరీతో పోరాడిన సొనాల్ దినుష - డ్రా గా ముగిసిన కొలంబో టెస్టు - సిరీస్ 1-0 తేడాతో భారత్ వశం
Published : August 27, 2026 at 4:59 PM IST
Ind vs SL 2nd Test 2026 : భారత్ - శ్రీలంక మధ్య కొలంబో టెస్టు డ్రా గా ముగిసింది. శ్రీలంక బ్యాటర్ సొనాల్ దినుష (133 పరుగులు) అజేయ శతకంతో లంకకు ఓటమిని తప్పించాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్లో ఫాలోఆన్లో ఆడిన శ్రీలంక ఐదో రోజు ఆట ముగిసేసరికి 429-9 (154 ఓవర్లు) స్కోర్తో నిలిచింది. దీంతో మ్యాచ్ డ్రా అయ్యింది. రెండు టెస్టుల సిరీస్లో భారత్ తొలి మ్యాచ్ నెగ్గడంతో 1-0తో సిరీస్ దక్కించుకుంది.
అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్ 503-9 భారీ స్కోర్కు డిక్లేర్డ్ చేసింది. బ్యాటింగ్కు దిగిన లంక మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 290 పరుగులకు ఆలౌటై ఫాలోఆన్లో పడింది. ఇక నాలుగో రోజు రెండో ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ మొదలుపెట్టిన లంక ఆట ముగిసే సమయానికి 229-6తో నిలిచింది. ఇవాళ అద్భుత పోరాట పటిమ చూపించింది. ముఖ్యంగా సొనాల్ వరుసగా రెండో సెంచరీ నమోదు చేశాడు. లోయార్డర్లో అతడికి నువంత (46), లహిరు కుమార (12) నుంచి కూడా మద్దతు రావడంతో లంకను గట్టెక్కించాడు.
స్కోర్లు
- భారత్ - 503-9 డిక్లేర్డ్ (తొలి ఇన్నింగ్స్)
- శ్రీలంక - 209 -10 (తొలి ఇన్నింగ్స్)
- శ్రీలంక 429-9 ఫాలోఆన్ (రెండో ఇన్నింగ్స్)