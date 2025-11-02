ఫైనల్కు వర్షం టెన్షన్- టాస్ ఆలస్యం- తాజా అప్డేట్ ఇదే!
Published : November 2, 2025 at 2:56 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 3:17 PM IST
Ind vs SA World Cup Final 2025 : 2025 మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్కు రంగం సిద్ధమైంది. నవీ ముంబయి వేదికగా జరుగుతున్న ఫైనల్లో భారత్- సౌతాఫ్రికా అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లు యావత్ దేశమంతా ఎదురుచూస్తోంది. ఈ క్రమంలో వరుణుడు టెన్షన్ కలిగిస్తున్నాడు. షెడ్యూల్ ప్రకారం 2:30 గంటలకే టాస్ పడాల్సి ఉండగా, వర్షం కారణంగా డిలే అవుతోంది.
టాస్కు ముందు స్టేడియం ప్రాంతంలో భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో మైదానం తడిగా మారింది. ఈ కారణంగా టాస్ ఆలస్యం అవుతోంది. కొద్దిసేపటి కిందటే 3 గంటలకు వేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. మ్యాచ్ 3:30 గంటలకు మొదలవుతుందని చెప్పారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ సంతోషించారు. కానీ మళ్లీ వర్షం జోరందుకుంది. దీంతో మైదానాన్ని మళ్లీ కవర్లతో కప్పి ఉంచారు. టాస్ ఎప్పుడు పడుతుందో ఇప్పుడే చెప్పలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
మరోసారి వర్షం కురుస్తుండడంతో మ్యాచ్ ప్రారంభం ఇంకా ఆలస్యం కానుంది. సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 7 గంటల మధ్యలో 49 శాతం వర్షం కురిసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ నివేదికలు చెబుతు్న్నాయి. ఒకవేళ ఈ నివేదిక నిజమైతే మ్యాచ్ రిజర్వ్ డే కు వెళ్తుంది. అయితే నిర్వాహకులు మాత్రం ఇవాళే మ్యాచ్ను నిర్వహించే అన్ని అవకాశాలను పరిశీలించే ఛాన్స్ ఉంది.
Update 1:45 PM - Light drizzles over Navi Mumbai. Overcast conditions ahead with 60-70% chance of light to moderate rain next 2-3 hours. Expect some delay in the start as few passing showers will be there. Stay tuned for live updates #MumbaiRains #indvssa pic.twitter.com/ld3Snjsb3M— Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) November 2, 2025
అందుకోసం రాత్రి 9:05 దాకా అంపైర్లు వెయిట్ చేయనున్నారు. ఇరు వైపులా కనీసం 20 ఓవర్ల మ్యాచ్ అయినా నిర్వహించి ఫలితాన్ని రాబట్టే అవకాశాలు చూస్తారు. అది కూడా సాధ్యం కాకపోతే మ్యాచ్ రిజర్వ్ డే అయిన సోమవారానికి వెళ్తుంది. రేపు కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగి, మ్యాచ్ నిర్వాహణ సాధ్యం కాకపోతే ఇరుజట్లను సంయుక్త విజేతలుగా ప్రకటిస్తారు!