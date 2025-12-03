సెంచరీలతో కదంతొక్కిన రుతురాజ్, విరాట్- గైక్వాడ్కు ఫస్ట్- కోహ్లీ అన్స్టాపబుల్!
రాయ్పుర్లో సౌతాఫ్రికాతో టీమ్ఇండియా రెండో వన్డే
Published : December 3, 2025 at 4:23 PM IST
Ind Vs SA Second ODI : రాయ్పుర్ వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లు రుతురాజ్ గైక్వాడ్, విరాట్ కోహ్లీ అదరగొట్టారు. ఇద్దరూ సెంచరీలు సాధించారు. 77 బంతుల్లో శతకాన్ని రుతురాజ్ నమోదు చేయగా, 90 బంతుల్లో శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు విరాట్.
అయితే వన్డే కెరీర్లో తొలి శతకం రుతురాజ్ సాధించాడు. రెండేళ్ల తర్వాత జట్టులోకి వచ్చిన రుతురాజ్, దక్షిణాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్లో రెండో మ్యాచ్లోనే సెంచరీ చేశాడు. 105 (105; 83 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు) పరుగులు తర్వాత మార్కో యాన్సెన్ వేసిన 35.4 ఓవర్కు టోనీ డి జోర్జికి క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్ చేరాడు. 52 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ చేసిన గైక్వాడ్ మరో 25 బంతుల్లోనే మూడంకెల స్కోరు అందుకోవడం విశేషం. కేశవ్ మహరాజ్ వేసిన 28 ఓవర్లో రుతురాజ్ రెండు ఫోర్లు, ఓ సిక్స్ బాదేశాడు. తర్వాత బాష్ బౌలింగ్లో వరుసగా రెండు ఫోర్లు కొట్టి సెంచరీకి చేరువయ్యాడు. కాసేపటికే సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు.
మూడో స్థానంలో వచ్చిన విరాట్ కోహ్లీ 47 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ, 90 బంతుల్లో శతకం (100*; 90 బంతుల్లో) పూర్తి చేసుకున్నాడు. వన్డే కెరీర్లో కోహ్లీకి ఇది 53వ శతకం. దక్షిణాఫ్రికాతో తొలి మ్యాచ్లోనూ కోహ్లీ సెంచరీ నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. వరుసగా రెండు మ్యాచుల్లో సెంచరీలు చేయడం ఇది 11వ సారి. రుతురాజ్, కోహ్లీ మూడో వికెట్కు 195 పరుగుల భాగస్వామ్యం (156 బంతుల్లో) నెలకొల్పారు.