దక్షిణాఫ్రికాను చిత్తు చేసిన భారత్‌- 2-1 తేడాతో ఆధిక్యంలో టీమ్‌ఇండియా

మూడో టీ20లో దక్షిణాఫ్రికాను చిత్తు చేసిన భారత్‌

IND vs SA 3rd T20i
IND vs SA 3rd T20i (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 14, 2025 at 10:21 PM IST

IND vs SA 3rd T20i : మూడో టీ20లో దక్షిణాఫ్రికాను భారత్‌ 7 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసింది. 118 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన టీమ్‌ఇండియాకు ఓపెనర్లు శుభారంభం అందించారు. దీంతో కేవలం 15.5 ఓవర్లలో మూడు వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఇన్నింగ్స్‌ తొలి బంతికే సిక్సుతో ఖాతా తెరచిన అభిషేక్‌ శర్మ 18 బంతుల్లో 35 పరుగులు చేసి పెవిలియన్ బాట పట్టాడు. శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (28), తిలక్‌ వర్మ (25*), సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ (12), శివమ్‌ దూబె (10*) పరుగులతో రాణించారు. ఇక దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లలో ఎంగిడి, యాన్సెన్‌, బాష్‌ తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

అంతకుముందు టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన దక్షిణాఫ్రికా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 117 పరుగులకు ఆలౌటైంది. సౌతాఫ్రికా బ్యాటర్లలో మార్‌క్రమ్ (61) ఒక్కడే రాణించాడు. డొనావన్ ఫెరీరా (20), అన్రిచ్ నోకియా (12) పరుగులు చేశారు. భారత బౌలర్లలో అర్ష్‌దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా, వరుణ్‌ చక్రవర్తి, కుల్‌దీప్ యాదవ్ రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టగా, శివమ్ దూబె, హార్దిక్ పాండ్య తలో వికెట్ తీశారు. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలుపుతో 5 టీ20ల సిరీస్‌లో భారత్‌ 2-1 తేడాతో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.

