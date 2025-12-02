రాయ్పుర్లో టీమ్ఇండియా ట్రాక్ రికార్డ్ అదుర్స్- 100 శాతం సక్సెస్ రేట్ మరి!
భారత్ - సౌతాఫ్రికా రెండో వన్డే- జోరుమీదున్న టీమ్ఇండియా
Ind vs SA 2nd ODI : సౌతాఫ్రికాతో తొలి వన్డేలో విజయంతో జోరుమీదున్న టీమ్ఇండియా రెండో మ్యాచ్కు సిద్ధమైంది. డిసెంబర్ 03 (బుధవారం) రాయ్పుర్లోని షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా రెండో వన్డే జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ కోసం భారత ఆటగాళ్లు ఇప్పటికే రాయ్పుర్కు చేరుకొని ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టేశారు. ఈ క్రమంలో రాయ్పుర్ స్టేడియంలో టీమ్ఇండియా గత రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయో ఓసారి చూద్దాం!
100 శాతం సక్సెస్!
రాయ్పుర్ షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో భారత్ ఇప్పటిదాకా కేవలం ఒకే ఒక వన్డే మ్యాచ్ ఆడింది. ఈ మ్యాచ్లోనూ భారత్ ఘన విజయం నమోదు చేసింది. 2023లో న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్లో భాగంగా రెండో మ్యాచ్లో ఇక్కడ తలపడింది. ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా బౌలర్లు మహ్మద్ షమీ 3, హార్దిక్ పాండ్య 2, వాషింగ్టన్ సుందర్ 2 విజృంభించారు. ఫలితంగా తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కివీస్ 34.3 ఓవర్లలో 108 పరుగులకే కుప్పకూలింది.
అనంతరం భారత్ 8 వికెట్లతో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. ఛేదనలో 20.1 ఓవర్లలోనే టీమ్ఇండియా 110-2 స్కోర్ చేసింది. అప్పటి కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ (51 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. మరో ఓపెనర్ శుభ్మన్ గిల్ (40* పరుగులు) చేశాడు. విరాట్ కోహ్లీ (11) స్వల్ప స్కోర్కే వెనుదిరిగాడు. ఈ విజయంలో మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ను భారత్ 2-0తో ఒక వన్డే మిగిలి ఉండగానే దక్కించుకుంది. అలా ఆ స్టేడియంలో ఆడిన ఒక్క మ్యాచ్లోనూ టీమ్ఇండియా ప్రత్యర్థిని ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో డామినేట్ చేసింది.
పిచ్ రిపోర్ట్
రాయ్పూర్ పిచ్ బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది. ఇది బ్యాటర్లతోపాటు బౌలర్లు కూడా అనుకూలంగా సహకరిస్తుంది. దీంతో తొలి మ్యాచ్లాగానే ఇందులోనూ భారీ స్కోర్లు నమోదు అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. స్పిన్నర్లు, పేసర్లు ఇద్దరూ ఈ పిచ్పై ప్రభావం చూపుతారు. భారత్లోని అతిపెద్ద మైదానాలలో రాయ్పుర్ స్టేడియం ఒకటి. బౌండరీ లైన్లు చాలా దూరంగా ఉంటాయి. ఈ మ్యాచ్ కోసం భారత్ తన తుది జట్టులో ఒక మార్పు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆల్ రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ స్థానంలో రిషబ్ పంత్ను జట్టులోకి తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది!
భారత్ తుది జట్టు (అంచనా) : రోహిత్ శర్మ, యశస్వీ జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, వాషింగ్టన్ సుందర్/రిషబ్ పంత్, కెఎల్ రాహుల్(కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ