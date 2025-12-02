ETV Bharat / sports

రెండో వన్డేకు అంతా రెడీ- జోరుమీదున్న భారత్- మళ్లీ రో-కోపైనే కళ్లు!

భారత్ x సౌతాఫ్రికా రెండో వన్డే ప్రివ్యూ- టీమ్ఇండియా తుది జట్టులో మార్పులు?

Ind vs SA
Ind vs SA (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 5:23 PM IST

Ind vs SA 2nd ODI : సౌతాఫ్రికాతో తొలి వన్డేలో ఘన విజయం సాధించిన భారత్ రెండో మ్యాచ్​కు రెడీ అవుతుంది. ఈ మ్యాచ్​కు రాయ్​పుర్ షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా కానుంది. తొలి మ్యాచ్​లో విజయంతో జోరుమీదున్న టీమ్ఇండియా రెండో వన్డేలోనూ అదే ఫామ్​ కనబర్చాలని భావిస్తోంది. సొంతగడ్డపై టెస్టు సిరీస్​ ఓటమికి ప్రతీకారంగా, వన్డే సిరీస్​ను ఇంకో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే దక్కించుకోవాలని భారత్ ఆశిస్తోంది.

వాళ్లే కీలకం
తొలి మ్యాచ్​లో అంచనాలు అందుకొని రాణించిన సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీనే ఈ వన్డేలోనూ టీమ్ఇండియాకు కీలకం కానున్నారు. అదే జోరును కొనసాగించితే అభిమానులకు పండగే. మరోసారి రో-కో సెన్సేషన్ చూడాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఇక జైస్వాల్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఈసారైనా రాణించాల్సి ఉంది. కేఎల్ రాహుల్, రవీంద్ర జడేజాలతో మిడిలార్డర్​ కూడా బలంగానే ఉంది. టాపార్డర్​లో రో-కో రాణిస్తే జట్టుకు భారీ స్కోర్ ఖాయం.

బౌలింగ్​ మారాల్సిందే!
అయితే రాంచీ వన్డేలో 349 స్కోర్ చేసినా, భారత్ అతి కష్టంమీద నెగ్గిందనడంలో సందేహం లేదు. భారీ ఛేదనలో సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభంలోనే 3 కీలక వికెట్లు కోల్పోయినా, మ్యాచ్ అక్కడదాకా వచ్చిందంటే మన బౌలింగ్​ ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. రాయ్​పుర్ పిచ్ స్పిన్నర్లతోపాటు పేసర్లకు కూడా అనుకూలమే. హర్షిత్ రాణా, అర్షదీప్, కుల్దీప్ వికెట్లు తీసినా భారీగా పరుగులు ఇచ్చుకున్నారు. తొలి మ్యాచ్​లో నుంచి పాఠాలు నేర్చుకొని, అవి రిపీట్ కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత బౌలర్లదే.

జట్టులో మార్పులు!
తొలి మ్యాచ్​లో ఆల్​రౌండర్ విఫలమయ్యాడు. అందుకే ఈ మ్యాచ్​లో వాషింగ్టన్ సుందర్​కు విశ్రాంతి ఇచ్చి నితీశ్ కుమార్ లేదా రిషబ్ పంత్​ను తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. మిగిలిన జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు ఉండకపోవచ్చు.

సఫారీలు బలంగానే!
ప్రత్యర్థి సౌతాఫ్రికా రాంచీ మ్యాచ్​లో ఓఢినా, వాళ్లు పోరాడిన తీరు అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. ఓవైపు వికెట్లు పడుతున్నా ఆఖరు బ్యాటర్​ దాకా పోరాడారు. ఆ రోజు టార్గెట్ ఓ 30 పరుగులు తక్కువ ఉంటే ఫలితం మారేదేమో! ఇక తొలి వన్డేలో ఓటమితో సౌతాఫ్రికా, రెండో మ్యాచ్​కు మరింత సన్నద్ధంగా తిరిగి వస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. బార్ట్​మాన్, సుబ్రయన్, బర్గర్ బౌలింగ్​లో కీలకం కానుండగా, మార్​క్రమ్, డికాక్, రికెల్​టన్, టోనీ జార్జిలతో సౌతాఫ్రికా బలంగా కనిపిస్తుంది. ఇక ఆల్​రౌండర్ మార్కో యాన్సెన్​ ఆ జట్టుకు అతిపెద్ద బలంగా ఉన్నాడు. అతడిని ఎదుర్కోవడం భారత్​కు పెద్ద సవాల్ కానుంది.

పిచ్ రిపోర్ట్
రాయ్‌పూర్ పిచ్ బ్యాలెన్స్​గా ఉంటుంది. తొలి మ్యాచ్​లాగానే ఇందులోనూ భారీ స్కోర్లు నమోదు అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. స్పిన్నర్లు, పేసర్లు ఇద్దరూ ఈ పిచ్‌పై ప్రభావం చూపుతారు. భారత్​లోని అతిపెద్ద మైదానాలలో రాయ్​పుర్ స్టేడియం ఒకటి. బౌండరీ లైన్లు చాలా దూరంగా ఉంటాయి.

భారత్ తుది జట్టు (అంచనా) : రోహిత్ శర్మ, యశస్వీ జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, వాషింగ్టన్ సుందర్/రిషబ్ పంత్/ నితీశ్ రెడ్డి, కెఎల్ రాహుల్(కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ

