రెండో వన్డేకు అంతా రెడీ- జోరుమీదున్న భారత్- మళ్లీ రో-కోపైనే కళ్లు!
భారత్ x సౌతాఫ్రికా రెండో వన్డే ప్రివ్యూ- టీమ్ఇండియా తుది జట్టులో మార్పులు?
Published : December 2, 2025 at 5:23 PM IST
Ind vs SA 2nd ODI : సౌతాఫ్రికాతో తొలి వన్డేలో ఘన విజయం సాధించిన భారత్ రెండో మ్యాచ్కు రెడీ అవుతుంది. ఈ మ్యాచ్కు రాయ్పుర్ షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా కానుంది. తొలి మ్యాచ్లో విజయంతో జోరుమీదున్న టీమ్ఇండియా రెండో వన్డేలోనూ అదే ఫామ్ కనబర్చాలని భావిస్తోంది. సొంతగడ్డపై టెస్టు సిరీస్ ఓటమికి ప్రతీకారంగా, వన్డే సిరీస్ను ఇంకో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే దక్కించుకోవాలని భారత్ ఆశిస్తోంది.
వాళ్లే కీలకం
తొలి మ్యాచ్లో అంచనాలు అందుకొని రాణించిన సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీనే ఈ వన్డేలోనూ టీమ్ఇండియాకు కీలకం కానున్నారు. అదే జోరును కొనసాగించితే అభిమానులకు పండగే. మరోసారి రో-కో సెన్సేషన్ చూడాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఇక జైస్వాల్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఈసారైనా రాణించాల్సి ఉంది. కేఎల్ రాహుల్, రవీంద్ర జడేజాలతో మిడిలార్డర్ కూడా బలంగానే ఉంది. టాపార్డర్లో రో-కో రాణిస్తే జట్టుకు భారీ స్కోర్ ఖాయం.
KL Rahul is owning the No. 6 position in style! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) December 2, 2025
Calm when it’s chaos, clutch when it counts
Which position do you think KL should bat at in the 2nd ODI? #INDvSA 2nd ODI 👉 WED, 3rd DEC, 12:30 PM pic.twitter.com/XKiW22vWLN
బౌలింగ్ మారాల్సిందే!
అయితే రాంచీ వన్డేలో 349 స్కోర్ చేసినా, భారత్ అతి కష్టంమీద నెగ్గిందనడంలో సందేహం లేదు. భారీ ఛేదనలో సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభంలోనే 3 కీలక వికెట్లు కోల్పోయినా, మ్యాచ్ అక్కడదాకా వచ్చిందంటే మన బౌలింగ్ ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. రాయ్పుర్ పిచ్ స్పిన్నర్లతోపాటు పేసర్లకు కూడా అనుకూలమే. హర్షిత్ రాణా, అర్షదీప్, కుల్దీప్ వికెట్లు తీసినా భారీగా పరుగులు ఇచ్చుకున్నారు. తొలి మ్యాచ్లో నుంచి పాఠాలు నేర్చుకొని, అవి రిపీట్ కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత బౌలర్లదే.
Ranchi ✅— BCCI (@BCCI) December 1, 2025
Hello Raipur 👋#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/7m7kR1s96J
జట్టులో మార్పులు!
తొలి మ్యాచ్లో ఆల్రౌండర్ విఫలమయ్యాడు. అందుకే ఈ మ్యాచ్లో వాషింగ్టన్ సుందర్కు విశ్రాంతి ఇచ్చి నితీశ్ కుమార్ లేదా రిషబ్ పంత్ను తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. మిగిలిన జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు ఉండకపోవచ్చు.
Pace 🤝 Swing 🤝 Spin— Star Sports (@StarSportsIndia) December 2, 2025
Who will be the pick of the bowlers among this trio in the 2nd ODI? 🤔#INDvSA 2nd ODI 👉 WED, 3rd DEC, 12:30 PM pic.twitter.com/NXpQG8ip1F
సఫారీలు బలంగానే!
ప్రత్యర్థి సౌతాఫ్రికా రాంచీ మ్యాచ్లో ఓఢినా, వాళ్లు పోరాడిన తీరు అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. ఓవైపు వికెట్లు పడుతున్నా ఆఖరు బ్యాటర్ దాకా పోరాడారు. ఆ రోజు టార్గెట్ ఓ 30 పరుగులు తక్కువ ఉంటే ఫలితం మారేదేమో! ఇక తొలి వన్డేలో ఓటమితో సౌతాఫ్రికా, రెండో మ్యాచ్కు మరింత సన్నద్ధంగా తిరిగి వస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. బార్ట్మాన్, సుబ్రయన్, బర్గర్ బౌలింగ్లో కీలకం కానుండగా, మార్క్రమ్, డికాక్, రికెల్టన్, టోనీ జార్జిలతో సౌతాఫ్రికా బలంగా కనిపిస్తుంది. ఇక ఆల్రౌండర్ మార్కో యాన్సెన్ ఆ జట్టుకు అతిపెద్ద బలంగా ఉన్నాడు. అతడిని ఎదుర్కోవడం భారత్కు పెద్ద సవాల్ కానుంది.
Unstoppable @imkuldeep18! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) December 2, 2025
How many wickets will he add to this tally in the 2nd ODI? 🤔#INDvSA 2nd ODI 👉 WED, 3rd DEC, 12:30 PM pic.twitter.com/SZNexn3bX7
పిచ్ రిపోర్ట్
రాయ్పూర్ పిచ్ బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది. తొలి మ్యాచ్లాగానే ఇందులోనూ భారీ స్కోర్లు నమోదు అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. స్పిన్నర్లు, పేసర్లు ఇద్దరూ ఈ పిచ్పై ప్రభావం చూపుతారు. భారత్లోని అతిపెద్ద మైదానాలలో రాయ్పుర్ స్టేడియం ఒకటి. బౌండరీ లైన్లు చాలా దూరంగా ఉంటాయి.
భారత్ తుది జట్టు (అంచనా) : రోహిత్ శర్మ, యశస్వీ జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, వాషింగ్టన్ సుందర్/రిషబ్ పంత్/ నితీశ్ రెడ్డి, కెఎల్ రాహుల్(కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
రాయ్పుర్లో టీమ్ఇండియా ట్రాక్ రికార్డ్ అదుర్స్- 100 శాతం సక్సెస్ రేట్ మరి!
గంభీర్తో రోహిత్ 'హాట్ డిస్కషన్'- కోచ్ను పట్టించుకోని విరాట్- ఏం జరుగుతోంది?