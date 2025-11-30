రాంచీలో 'విరాట్- రోహిత్' షో- సౌతాఫ్రికాకు భారీ టార్గెట్

ETV Bharat / sports

చెలరేగిన విరాట్, రాహుల్, రోహిత్- సౌతాఫ్రికా ముందిట భారీ టార్గెట్

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 5:29 PM IST

Ind vs SA 1st ODI 2025 : రాంచీ వేదికగా జరిగిన తొలి వన్డేలో భారత్ భారీ స్కోర్ సాధించింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్​కు దిగిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 349 పరుగులు చేసింది. విరాట్ కోహ్లీ భారీ శతకం (135 పరుగులు) చెలరేగగా, కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్ (60 పరుగులు), రోహత్ శర్మ (57 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. చివర్లో రవీంద్ర జడేజా (32) ఆకట్టుకున్నాడు. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో యాన్సెన్, బర్గర్, బాష్, బార్త్​మన్ తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన భారత్​కు ఓపెనర్ జైస్వాల్ (18) వేగంగా ఆడే క్రమంలో స్వల్ప స్కోర్​కే ఔట్ అయ్యాడు. దీంతో 3.1 ఓవర్లకు 25 స్కోర్ వద్ద భారత్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన విరాట్​తో రోహిత్ భాగస్వామ్యం నిర్మించాడు. విరాట్ వచ్చీ రావడంతోనే బౌండరీలతో రెచ్చిపోయాడు. అటు రోహిత్ కూడా 4.1 ఓవర్ వద్ద ఔటయ్యే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్న తర్వాత అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు.

ఈ క్రమంలోనే విరాట్-రోహిత్ హాఫ్ సెంచరీలు కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. వన్డేల్లో రోహిత్​కు ఇది 60వ అర్ధ శతకం. ఇక 57 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద యాన్సెన్ బౌలింగ్​లో హిట్​మ్యాన్ ఎల్​బీడబ్ల్యూగా పెలివియన్ చేరాడు. దీంతో రెండో వికెట్​కు 136 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది. ఆ తర్వాత జోరు కొనసాగించిన విరాట్ స్కోర్ బోర్డును పరుగుల పెట్టించాడు. ఈ క్రమంలోనే విరాట్ 102 బంతుల్లో సెంచరీ కంప్లీట్ చేశాడు. ఇది అతడికి 52వ వన్డే శతకం.

ఇక రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (8), వాషింగ్టన్ సుందర్ (13) స్వల్ప స్కోర్లకే వెనుదిరిగారు. అయితే కెప్టెన్ రాహుల్ 56 బంతుల్లో 60 రఫ్పాడించాడు. చివర్లో జడేజా 32 పరుగులు రాణించాడు.

అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్​తో రోహిత్ శర్మ వన్డే హిస్టరీలోనే అత్యధిక సిక్స్​ (352)లు బాదిన క్రికెటర్​గా నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు రోహిత్ ఖాతాలో 349 సిక్స్​లు ఉన్నాయి. మ్యాచ్​లో సౌతాఫ్రికా బౌలర్​ ప్రేనెలన్‌ సుబ్రాయెన్‌ వేసిన 14 ఓవర్లో తొలి రెండు బంతులను రోహిత్‌ స్టాండ్స్​కు పంపించాడు. దీంతో పాకిస్థాన్‌ బ్యాటర్‌ షాహిద్‌ అఫ్రిది పేరిట ఉన్న అత్యధిక సిక్స్‌ల (351) రికార్డ్‌ను రోహిత్ సమం చేశాడు. ఆ తర్వాత మార్కో యాన్సన్‌ వేసిన 19 ఓవర్లో నాలుగో బంతికి రోహిత్ మరో అద్భుతమైన సిక్స్​ బాదాడు. దీంతో హిట్‌మ్యాన్‌ వన్డే క్రికెట్​లో అత్యధిక సిక్స్‌ (352) లు బాదిన బ్యాటర్​గా వరల్డ్​ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు.

