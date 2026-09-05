సూపర్ వీకెండ్ : భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ - లైవ్ ఎక్కడ చూడాలో తెలుసా?
మహిళల ఆసియా కప్ 2026 : టోర్నీలో హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్కు అంతా సిద్ధం- అరుదైన రికార్డు కొట్టనున్న భారత కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్
Published : September 5, 2026 at 7:27 AM IST
Ind vs Pak Womens Asia Cup : 2026 ఆసియా కప్లో భారత మహిళల జట్టు అసలైన మ్యాచ్కు రెడీ అయ్యింది. ఇప్పటికే రెండు వరుస విజయాలతో సెమీఫైనల్కు చేరిన టీమ్ఇండియాకు ఇది నామమాత్రపు మ్యాచే. కానీ, ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ అవ్వడంతో మ్యాచ్పై సర్వత్రా ఉత్కంఠ. గత మ్యాచ్ల ఫామ్ను కొనసాగిస్తూ హర్మన్సేన ఇందులోనూ రెచ్చిపోయి దాయాదిని మరోసారి చిత్తుగా ఓడించాలని టీమ్ఇండియా అభిమానులు భావిస్తున్నారు. మరి ఈ మ్యాచ్ గురించి మరిన్ని విషయాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!
పొరపాట్లు సరిచేసుకోవాలి!
తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో భారీ విజయాలు సాధించిన భారత్ జట్టులోనూ లోపాలు ఉన్నాయి. బ్యాటింగ్లో ఒకరిద్దరు తప్పిదే మిగిలిన ప్లేయర్ల నుంచి సహకారం కరవైంది. ముఖ్యంగా భారీ అంచనాలు ఉన్న కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్, ప్రతీకా రావల్, రిఛా ఘోష్ వరుసగా రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ విఫలమయ్యారు. వీళ్లు ముగ్గురు పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ స్కోర్లు చేయలేదు. దీంతో సెమీస్కు ముందు ఈ మ్యాచ్తోనైనా ఫామ్లోకి రావాల్సి ఉంది.
ఓపెనర్లే బలం!
టీమ్ఇండియాకు ఓపెనర్లే బలం అనడంలో సందేహం లేదు. ఎందుకంటే, తొలి మ్యాచ్లో షఫాలీ వర్మ థాయ్లాండ్పై 64 పరుగులు చేసి రాణించింది. ఇక రెండో మ్యాచ్లో హాంగ్కాంగ్పై స్మృతి మంధాన ఏకంగా సెంచరీతో మెరిసింది. ఈ రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు గెలుచుకుంది వీళ్లిద్దరే. దీంతో పాకిస్థాన్పైనా మంచి ఆరంభం ఇస్తే, జట్టుకు భారీ స్కోర్ రావడం ఖాయం.
𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐬 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧, 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐥𝐬𝐞 𝐜𝐚𝐧 𝐰𝐚𝐢𝐭. 🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 4, 2026
The stakes are massive. The spotlight is brighter. The occasion? Nothing short of iconic. 🍿
Watch #INDvPAK at the #DPWorldWomensAsiaCup2026 TOMORROW, 7 PM onwards, LIVE on Sony… pic.twitter.com/LfbRQdv3tu
తిరుగులేని బౌలింగ్
బౌలింగ్లో భారత స్పిన్న్ త్రయం శ్రీ చరణి, దీప్తి శర్మ, ప్రేమ రావత్ అదరగొట్టేస్తున్నారు. ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లకు పరుగులు ఇవ్వకుండా కట్టడిచేస్తూ, వికెట్లు తీయడంలో సఫలం అవుతున్నారు. ఈ త్రయాన్ని ఎదుర్కోవడం పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లుకు సవాల్ అని చెప్పవచ్చు. ఇక పేసర్లు నందని శర్మ, క్రాంతి గౌడ్ కూడా నిలకడగా ఆడుతున్నారు రాణిస్తున్నారు. మరోసారి జట్టు సమష్టి ప్రదర్శన చేస్తే గ్రూప్ దశను ఓటమి లేకుండా ముగించడం భారత్కు పెద్ద కష్టమేమీ కాదు.
𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐝𝐚𝐲, 𝟓𝐓𝐇 𝐒𝐄𝐏𝐓 - 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐯𝐬 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 4, 2026
𝐓𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐬𝐭𝐨𝐩𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.
When India & Pakistan take centre stage, you know it’s a night to watch. 🍿
Watch #INDvPAK in the #DPWorldWomensAsiaCup2026 TOMORROW, 7… pic.twitter.com/Vu3Jsjzq9h
పాక్కు ఛాన్సుందా?
ఈ టోర్నీలో ఇప్పటిదాకా పాక్ ఒకే మ్యాచ్ ఆడింది. థాయ్లాండ్తో ఆడిన ఆ జట్టు విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు భారత్ను ఢీ కొడుతోంది. ఇందులో నెగ్గి సెమీస్ బెర్తును ఖాయం చేసుకోవాలని భావిస్తోంది. కానీ పాక్ కంటే అన్ని విధాలుగా బలంగా ఉన్న టీమ్ఇండియాను ఓడించడం వాళ్లకు పెద్ద సవాలే. అయినా కెప్టెన్ ఫాతిమా సనాపై పాక్ బోలెడు ఆశలు పెట్టుకుంది. ఆమె బంతితో, బ్యాటుతో సత్తా చాటగలదు. ముఖ్యంగా వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ మునీబా అలీ కూడా నాణ్యమైన బ్యాటరే. వీళ్లతోపాటు నష్రా సంధు, సాదియా ఇక్బాల్, హనితో బౌలింగ్ కూడా బలంగానే కనిపిస్తుంది. దీంతో ఈ మ్యాచ్ హోరాహోరీగా సాగడం పక్కా అనిపిస్తోంది.
లైవ్ ఎక్కడంటే?
ఈ టోర్నమెంట్కు సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ అధికారిక బ్రాడ్కాస్టర్గా వ్యవహరిస్తుంది. దీంతో ఈ హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్ను సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్లో లైవ్ చూడవచ్చు. సోనీ స్పోర్ట్ టెన్ 1, సోనీ స్పోర్ట్ టెన్ 3, సోనీ స్పోర్ట్ టెన్ 4 బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఛానెళ్లలో లైవ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే సోనీ లివ్ యాప్ లేదా వెబ్సైట్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ కూడా చూడవచ్చు.
మ్యాచ్ డీటెయిల్స్
దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం ఈ మ్యాచ్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. శనివారం రాత్రి 8 గంటలకు ఆట ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్కు ఎలాంటి వర్షం ముప్పు లేదు.
హర్మన్ రికార్డ్
హర్మన్ప్రీత్ టీ20ల్లో భారత్కు కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్న 150వ మ్యాచ్ ఇది. ఇప్పటిదాకా మహిళలతో పాటు పురుషుల క్రికెట్లోనూ ఇన్ని టీ20ల్లో జట్టుకు కెప్టెన్సీ వహించలేదు.
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