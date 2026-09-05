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సూపర్ వీకెండ్ : భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ - లైవ్ ఎక్కడ చూడాలో తెలుసా?

మహిళల ఆసియా కప్ 2026 : టోర్నీలో హై వోల్టేజ్​ మ్యాచ్​కు అంతా సిద్ధం- అరుదైన రికార్డు కొట్టనున్న భారత కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్

Ind vs Pak Womens Asia Cup
భారత్ వర్సెస్ పాకిస్థాన్ (ఫైల్) (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 7:27 AM IST

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Ind vs Pak Womens Asia Cup : 2026 ఆసియా కప్​లో భారత మహిళల జట్టు అసలైన మ్యాచ్​కు రెడీ అయ్యింది. ఇప్పటికే రెండు వరుస విజయాలతో సెమీఫైనల్​కు చేరిన టీమ్ఇండియాకు ఇది నామమాత్రపు మ్యాచే. కానీ, ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ అవ్వడంతో మ్యాచ్​పై సర్వత్రా ఉత్కంఠ. గత మ్యాచ్​ల ఫామ్​ను కొనసాగిస్తూ హర్మన్​సేన ఇందులోనూ రెచ్చిపోయి దాయాదిని మరోసారి చిత్తుగా ఓడించాలని టీమ్ఇండియా అభిమానులు భావిస్తున్నారు. మరి ఈ మ్యాచ్​ గురించి మరిన్ని విషయాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!

పొరపాట్లు సరిచేసుకోవాలి!
తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లో భారీ విజయాలు సాధించిన భారత్​ జట్టులోనూ లోపాలు ఉన్నాయి. బ్యాటింగ్​లో ఒకరిద్దరు తప్పిదే మిగిలిన ప్లేయర్ల నుంచి సహకారం కరవైంది. ముఖ్యంగా భారీ అంచనాలు ఉన్న కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్, ప్రతీకా రావల్, రిఛా ఘోష్ వరుసగా రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ విఫలమయ్యారు. వీళ్లు ముగ్గురు పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ స్కోర్లు చేయలేదు. దీంతో సెమీస్​కు ముందు ఈ మ్యాచ్​తోనైనా ఫామ్​లోకి రావాల్సి ఉంది.

ఓపెనర్లే బలం!
టీమ్ఇండియాకు ఓపెనర్లే బలం అనడంలో సందేహం లేదు. ఎందుకంటే, తొలి మ్యాచ్‌లో షఫాలీ వర్మ థాయ్​లాండ్​పై 64 పరుగులు చేసి రాణించింది. ఇక రెండో మ్యాచ్‌లో హాంగ్​కాంగ్​పై స్మృతి మంధాన ఏకంగా సెంచరీతో మెరిసింది. ఈ రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు గెలుచుకుంది వీళ్లిద్దరే. దీంతో పాకిస్థాన్​పైనా మంచి ఆరంభం ఇస్తే, జట్టుకు భారీ స్కోర్ రావడం ఖాయం.

తిరుగులేని బౌలింగ్​
బౌలింగ్​లో భారత స్పిన్న్ త్రయం శ్రీ చరణి, దీప్తి శర్మ, ప్రేమ రావత్‌ అదరగొట్టేస్తున్నారు. ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లకు పరుగులు ఇవ్వకుండా కట్టడిచేస్తూ, వికెట్లు తీయడంలో సఫలం అవుతున్నారు. ఈ త్రయాన్ని ఎదుర్కోవడం పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లుకు సవాల్ అని చెప్పవచ్చు. ఇక పేసర్లు నందని శర్మ, క్రాంతి గౌడ్‌ కూడా నిలకడగా ఆడుతున్నారు రాణిస్తున్నారు. మరోసారి జట్టు సమష్టి ప్రదర్శన చేస్తే గ్రూప్​ దశను ఓటమి లేకుండా ముగించడం భారత్​కు పెద్ద కష్టమేమీ కాదు.

పాక్​కు ఛాన్సుందా?
ఈ టోర్నీలో ఇప్పటిదాకా పాక్ ఒకే మ్యాచ్ ఆడింది. థాయ్​లాండ్​తో ఆడిన ఆ జట్టు విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు భారత్​ను ఢీ కొడుతోంది. ఇందులో నెగ్గి సెమీస్ బెర్తును ఖాయం చేసుకోవాలని భావిస్తోంది. కానీ పాక్​ కంటే అన్ని విధాలుగా బలంగా ఉన్న టీమ్ఇండియాను ఓడించడం వాళ్లకు పెద్ద సవాలే. అయినా కెప్టెన్‌ ఫాతిమా సనాపై పాక్​ బోలెడు ఆశలు పెట్టుకుంది. ఆమె బంతితో, బ్యాటుతో సత్తా చాటగలదు. ముఖ్యంగా వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ మునీబా అలీ కూడా నాణ్యమైన బ్యాటరే. వీళ్లతోపాటు నష్రా సంధు, సాదియా ఇక్బాల్, హనితో బౌలింగ్ కూడా బలంగానే కనిపిస్తుంది. దీంతో ఈ మ్యాచ్ హోరాహోరీగా సాగడం పక్కా అనిపిస్తోంది.

లైవ్ ఎక్కడంటే?
ఈ టోర్నమెంట్​కు సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్​వర్క్​ అధికారిక బ్రాడ్​కాస్టర్​గా వ్యవహరిస్తుంది. దీంతో ఈ హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్​ను సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్​వర్క్​లో లైవ్​ చూడవచ్చు. సోనీ స్పోర్ట్​ టెన్ 1, సోనీ స్పోర్ట్ టెన్ 3, సోనీ స్పోర్ట్ టెన్ 4 బ్రాడ్​కాస్టింగ్ ఛానెళ్లలో లైవ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే సోనీ లివ్ యాప్ లేదా వెబ్​సైట్​లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ కూడా చూడవచ్చు.

మ్యాచ్ డీటెయిల్స్
దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం ఈ మ్యాచ్​కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. శనివారం రాత్రి 8 గంటలకు ఆట ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్​కు ఎలాంటి వర్షం ముప్పు లేదు.

హర్మన్​ రికార్డ్
హర్మన్‌ప్రీత్‌ టీ20ల్లో భారత్​కు కెప్టెన్​గా వ్యవహరిస్తున్న 150వ మ్యాచ్ ఇది. ఇప్పటిదాకా మహిళలతో పాటు పురుషుల క్రికెట్లోనూ ఇన్ని టీ20ల్లో జట్టుకు కెప్టెన్సీ వహించలేదు.

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