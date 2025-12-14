Telangana Panchayat Elections Results2025

Ind vs Pak
Ind vs Pak (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 9:38 AM IST

Ind vs PAK 2025 : ఈ ఆదివారం క్రికెట్ లవర్స్​కు డబుల్ కిక్ ఇచ్చేందుకు టీమ్ఇండియా రెడీ అయ్యింది. ఇవాళ ఒక్కరోజే భారత్ సౌతాఫ్రికాతో టీ20, పాకిస్థాన్​తో వన్డే మ్యాచ్​లో ఆడనుంది. పురుషుల సీనియర్ జట్టు సౌతాఫ్రికాతో మూడో టీ20 మ్యాచ్​ ఆడనుండగా, యంగ్ టీమ్ఇండియా పాకిస్థాన్​తో తలపడనుంది. సౌతాఫ్రికా సిరీస్​ అందరికీ తెలిసిందే. కానీ, భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ గురించి మీకు తెలుసా?

క్రికెట్ మైదానంలో భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్​కు వేరే లెవెల్ క్రేజ్ ఉంటుంది. అలాంటి క్రేజీ మూమెంట్​ కోసం 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్ దాకా వెయిట్ చేయాలని అభిమానులు అనుకుంటున్నారు. కానీ అక్కర్లేదు. ఇవాళే దాయాది దేశం పాక్​తో మన యువ భారత్ జట్టు తలపడనుంది. మరి ఈ మ్యాచ్ ఎక్కడ జరగనుంది? లైవ్ ఎక్కడ అందుబాటులో ఉంటుందో తెలుసుకుందాం!

2025 ​అండర్- 19 ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్​ దుబాయ్ వేదికగా జరుగుతోంది. వన్డే ఫార్మాట్‌లో జరుగనున్న ఈ టోర్నీలో యువ జట్ల పోటీ పడుతున్నాయి. ఆయుష్ మాత్రే కెప్టెన్సీలో భారత్ అండర్- 19 జట్టు ఇందులో పాల్గొంటోంది. ఇందులో భాగంగా ఆదివారం (డిసెంబర్ 14) భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. పాక్​తో మ్యాచ్ అంటే సీనియర్ జట్ల మధ్యనా లేదా జూనియర్ జట్ల మధ్యనా అనే తేడా ఏమీ ఉండదు. భారత్​లో రెండింటికీ అంతే క్రేజ్ ఉంటుంది. దీంతో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​కు సండే డబుల్ ధమాకా దక్కనుంది.

భారత్​ బలంగా
భారత జట్టులో వైభవ్ సూర్యవంశీ వంటి యువ స్టార్​ ఉన్నాడు. అతడు ఇప్పటికే యూఏఈపై భారీ ఇన్నింగ్స్​ (171 పరుగులు) చేసి జోరుమీదున్నాడు. ఇదే ఫామ్​ పాకిస్థాన్​పైనా కొనసాగించాలని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. అసలే అతడికి పాకిస్థాన్​పై ఆడడం ఇదే తొలిసారి. దీంతో తొలి మ్యాచ్​లోనే ప్రత్యర్థులను బాదేయాలని ఆశిస్తున్నారు. వైభవ్​తోపాటు ఆయుష్ మాత్రే, ఆరోన్ జార్జ్, విహాన్ మల్హోత్ర లాంటి స్టార్లు ఉన్నారు.

మ్యాచ్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది?
భారత్- పాకిస్థాన్ ఈ మ్యాచ్ ఇక్కడ ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. దుబాయ్‌లోని ఐసీసీ అకాడమీ స్టేడియం ఈ మ్యాచ్​కు వేదికకానుంది. ఫర్హాన్ యూసుఫ్ నాయకత్వంలో పాకిస్థాన్ బరిలోకి దిగనుండగా, భారత్ జట్టు ఆయుష్ మాత్రే కెప్టెన్సీ వహిస్తాడు.

మ్యాచ్‌ను లైవ్​ ఎక్కడ చూడవచ్చు?
ఈ మ్యాచ్​ సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్​ సోనీలివ్ యాప్‌లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడవచ్చు.

ఇరు జట్లు

భారత్: ఆయుష్ మాత్రే (కెప్టెన్), వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఆరోన్ జార్జ్, విహాన్ మల్హోత్రా, వేదాంత్ త్రివేది, అభిజ్ఞాన్ కుందు (వికెట్ కీపర్), ఖిలాన్ పటేల్, దీపేష్ దేవేంద్రన్, కిషన్ కుమార్ సింగ్, హెనిల్ పటేల్, కనిష్క్ చౌహాన్, హర్వాన్ష్ మోహన్ పంగాలియా, నవ్ రాజ్ మోహన్ పంగాలియా, ఉదవ్ రాజ్ పంగాలియా

పాకిస్థాన్: ఉస్మాన్ ఖాన్, సమీర్ మిన్హాస్, అలీ హసన్ బలోచ్, ఫర్హాన్ యూసుఫ్ (కెప్టెన్), అహ్మద్ హుస్సేన్, హమ్జా జహూర్ (వికెట్ కీపర్), హుజైఫా అహ్సన్, నకాబ్ షఫీక్, డానియాల్ అలీ ఖాన్, మహ్మద్ సయామ్, అలీ రజా, మొమిన్ ఖమర్, మొహమ్మద్ షామర్, అబ్దుల్ ఖమర్, అబ్దుల్ ఖమర్, హమ్జా జహూర్

మరోవైపు సీనియర్ జట్టు సౌతాఫ్రికాతో మూడో టీ20లో ఢీ కొట్టనుంది. ధర్మశాల వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. సాయంత్రం 7.00 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది.

