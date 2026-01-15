ETV Bharat / sports

భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్- టికెట్ సేల్ ప్రారంభమైన నిమిషాల్లోనే వెబ్‌సైట్ క్రాష్

T20 వరల్డ్​కప్ టికెట్ బుకింగ్స్- భారత్- పాకిస్థాన్​ మ్యాచ్​కు ఫుల్ క్రేజ్- టికెట్ బుకింగ్స్​లో సాంకేతిక సమస్యలు

IND vs PAK
IND vs PAK (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs PAK T20 World Cup : భారత్- శ్రీలంక సంయుక్తంగా నిర్వహించనున్న T20 ప్రపంచకప్ టికెట్ సేల్ ప్రారంభమైంది. వచ్చే నెల 07న ఈ మినీ టోర్నమెంట్​ షురూ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్​ఫామ్​ బుక్​ మై షో (BookMyShow) లో గ్రూప్​ స్టేజ్​ సహా సూపర్ 8 మ్యాచ్​లకు సంబంధించిన టికెట్ అమ్మకాలు మొదలయ్యాయి. ఈ టోర్నీలో ఆతిథ్య భారత్​ జట్టును గ్రూప్ A ఉంచారు. భారత్​తోపాటు ఈ గ్రూప్​లో నమీబియా, నెదర్లాండ్స్, USA పాకిస్థాన్‌ జట్లు ఉన్నాయి.

ముఖ్యంగా భారత్​- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్​ కోసమే అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ టోర్నమెంట్‌లో హై వోల్టేజ్ ఇండోపాక్​ మ్యాచ్ ఫిబ్రవరి 15న జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్​కు కొలంబోలోని R. ప్రేమదాస స్టేడియం వేదిక కానుంది. అంటే సరిగ్గా నెల రోజులే ఉంది. దీంతో ఈ మ్యాచ్ టిక్కెట్ల అమ్మకాల గురించి భారత అభిమానులు ఎంతగానో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఎప్పుడెప్పుడు టికెట్లు కొనుగోలు చేద్దామా అన్న ఆసక్తితో ఉన్నారు.

అయితే బుధవారం సాయంత్రం (జనవరి 14న) టికెట్ల అమ్మకాలు ప్రారంభం అవ్వగానే లక్షలాది అభిమానులు యాప్​లోకి లాగిన్ అయ్యారు. ఒక్కసారిగా అందరూ టికెట్ బుక్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. దీంతో సర్వర్ ఓవర్‌లోడ్ కారణంగా నిమిషాల్లోనే మొత్తం వెబ్‌సైట్ క్రాష్ అయ్యింది. పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆగిపోవడంతో టికెట్ బుకింగ్​కు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీనిపై బుక్​మైషో సైతం సోషల్ మీడియాలో ప్రకటన జారీ చేసింది. సర్వర్​పై అధికంగా లోడ్ పడండతో సాంకేతిక సమస్య ఏర్పడిందని పోస్ట్ షేర్ చేసింది. దీనిపై సదరు వెబ్​సైట్​కు సంబంధించిన వ్యక్తి స్పందించారు.

ఒకేసారి పెద్ద సంఖ్యలో లాగిన్ అవ్వడం, లావాదేవీ అభ్యర్థనలు రావడం వల్ల సాంకేతిక వ్యవస్థ ఒత్తిడికి గురైందని, అదే సర్వర్ క్రాష్‌కు దారితీసిందని చెప్పారు. సాంకేతిక లోపాలు పరిష్కరించిన తర్వాత టికెట్ల అమ్మకాలు యాథవిధిగా ప్రారంభం అవుతాయని అన్నారు. అయితే ఈ సాంకేతిక లోపాన్ని త్వరగానే పరిష్కరించారు. కానీ భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్​కు సంబంధించిన టికెట్లు రిలీజ్ చేయలేదు. ప్రస్తుతానికైతే ఫిబ్రవరి 18న నెదర్లాండ్స్​తో అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరగనున్న మ్యాచ్​కు సంబంధించిన టికెట్ సేల్ ఓపెన్ అయ్యింది. మిగిలిన మ్యాచ్​ల సేల్​ మొదలయ్యేందుకు ఇంకాస్త టైమ్ పట్టొచ్చు!

TAGGED:

IND VS PAK WORLD CUP TICKET BOOKING
IND VS PAK T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP TICKET BOOKINGS
T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.