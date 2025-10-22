కివీస్తో 'డూ ఆర్ డై మ్యాచ్'కు టీమ్ఇండియా రెడీ- ఓడితే కష్టమే!
భారత్ x న్యూజిలాండ్- ఇరుజట్లకు డూ ఆర్ డై మ్యాచ్
Published : October 22, 2025 at 8:20 PM IST
Ind vs NZ Women World Cup 2025 : 2025 మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్లో భారత జట్టు డూ ఆర్ డై మ్యాచ్కు సిద్ధమైంది. ఈ టోర్నమెంట్లో సెమీ ఫైనల్కు చేరాలంటే పక్కాగా నెగ్గాల్సిన పరిస్థితుల్లో టీమ్ఇండియా గురువారం న్యూజిలాండ్ను ఢీ కొట్టనుంది. నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియం ఈ మ్యాచ్కు వేదిక కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో కివీస్తో హర్మన్ సేన అన్ని విభాగాల్లో బలమైన జట్టులో బరిలో దిగాల్సి ఉంది.
మూడు బెర్తులు ఖరారు
ఇంకా కొన్ని మ్యాచ్లు ఉండగానే మూడు సెమీస్ బెర్తులపై క్లారిటీ వచ్చేసింది. సౌతాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్ జట్లు ఇప్పటికే సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధించాయి. ఆరేసి మ్యాచ్లు ఆడిన బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ కేవలం రెండు పాయింట్లతో పట్టికలో చివరి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. దీంతో బంగ్లా, పాక్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాయి. ఇక మిగిలిన ఒక బెర్తు కోసం భారత్ (4 పాయింట్లు), న్యూజిలాండ్ (4 పాయింట్లు), శ్రీలంక (4 పాయింట్లు) మధ్య పోటీ ఉంది.
భారత్ ఇలా
వాస్తవానికి ఈ టోర్నీలో భారత్ తొలి మ్యాచ్ నుంచే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరుస్తుంది. తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో శ్రీలంక, పాకిస్థాన్పై విజయం సాధించిన భారత్, ఆ తర్వాత దక్షిణాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్తో మ్యాచ్ల్లోనూ రాణించింది. కానీ, ఓ దశలో పట్టు కోల్పోవడంతో టీమ్ఇండియాకు గత మూడు మ్యాచ్ల్లో ఓటమి తప్పలేదు. ఇప్పుడు ఆ ఒత్తిడిని జయించి గురువారం కివీస్పై విజయం సాధిస్తేనే భారత్కు సెమీస్ అవకాశాలు సజీవంగా ఉంటాయి.
వాళ్లదీ అదే పరిస్థితి!
మరోవైపు, భారత్ ప్రత్యర్థి న్యూజిలాండ్ది కూడా ఇదే పరిస్థితి. సెమీస్ చేరాలంటే కివీస్కు కూడా ఈ మ్యాచ్లో విజయం అవసరం. కివీస్ ప్రస్తుతం ఐదు మ్యాచ్ల్లో 4 పాయింట్లతో ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఇందులో కివీస్ ఒకే మ్యాచ్లో నెగ్గింది. రెండింట్లో ఓడగా, మరో రెండు మ్యాచ్లు వర్షం కారణంగా రద్దయ్యాయి. దీంతో కివీస్కు ప్రస్తుతం 4 పాయింట్లే ఉన్నాయి. తమ తదుపరి మ్యాచ్ల్లో భారత్, ఇంగ్లాండ్తో ఆడాల్సి ఉంది.
మ్యాచ్ రద్దైతే?
రెండు జట్లకు సెమీస్కు ఈ మ్యాచ్ కీలకం. దీంతో మ్యాచ్పై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇరుజట్లూ మ్యాచ్లో విజయం సాధించేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తాయి. ఒకవేళ వర్షం కారంగా మ్యాచ్ రద్దైతే ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్ కేటాయిస్తారు. ఇక భారత్ తమ చివరి మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ను ఓడిస్తే చాలు. సెమీస్కు దూసుకెళ్లవచ్చు. మరోవైపు, న్యూజిలాండ్ చివరి మ్యాచ్ ఇంగ్లాండ్తో ఆడాల్సి ఉంది. అయితే ఇంగ్లాండ్ను ఓడించడం కివీస్కు అంత సులువేం కాదు. ఒకవేళ ఓడించినా, భారీ తేడాతో నెగ్గాలి. అప్పుడే భారత్ కంటే మెరుగైన నెట్రన్రేట్తో సెమీస్కు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
అలా జరిగితే తిరుగులేదు
టీమ్ఇండియా తమ తదుపరి రెండు మ్యాచ్ల్లో కివీస్, బంగ్లాదేశ్పై నెగ్గితే నేరుగా సెమీస్కు వెళ్లవచ్చు. అప్పుడు ఏ జట్టు ఫలితాలపైనా కూడా ఆధారపడకుండా ఏడు మ్యాచ్ల్లో 8 పాయింట్లతో సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తుంది. ప్రస్తుతం భారత్ నెట్రన్రేట్ (+0.526) కాస్త మెరుగ్గా ఉండడం కలిసొచ్చే అంశం.
భారత్ తుది జట్టు (అంచనా) : ప్రతీకా రావల్, స్మృతి మంధాన, హర్లీన్ డియోల్, హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్, అమన్జోత్ కౌర్, స్నేహ్ రాణా, క్రాంతి గౌడ్, శ్రీ చరణి, రేణుకా ఠాకూర్
