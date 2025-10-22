ETV Bharat / sports

కివీస్​తో 'డూ ఆర్ డై మ్యాచ్'​కు టీమ్ఇండియా రెడీ- ఓడితే కష్టమే!

భారత్ x న్యూజిలాండ్- ఇరుజట్లకు డూ ఆర్ డై మ్యాచ్

Ind vs NZ Women
Ind vs NZ Women (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 22, 2025 at 8:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs NZ Women World Cup 2025 : 2025 మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్​లో భారత జట్టు డూ ఆర్ డై మ్యాచ్​కు సిద్ధమైంది. ఈ టోర్నమెంట్​లో సెమీ ఫైనల్​కు చేరాలంటే పక్కాగా నెగ్గాల్సిన పరిస్థితుల్లో టీమ్ఇండియా గురువారం న్యూజిలాండ్​ను ఢీ కొట్టనుంది. నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్‌ స్టేడియం ఈ మ్యాచ్​కు వేదిక కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో కివీస్​తో హర్మన్‌ సేన అన్ని విభాగాల్లో బలమైన జట్టులో బరిలో దిగాల్సి ఉంది.

మూడు బెర్తులు ఖరారు
ఇంకా కొన్ని మ్యాచ్​లు ఉండగానే మూడు సెమీస్ బెర్తులపై క్లారిటీ వచ్చేసింది. సౌతాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్ జట్లు ఇప్పటికే సెమీఫైనల్​కు అర్హత సాధించాయి. ఆరేసి మ్యాచ్​లు ఆడిన బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ కేవలం రెండు పాయింట్లతో పట్టికలో చివరి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. దీంతో బంగ్లా, పాక్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాయి. ఇక మిగిలిన ఒక బెర్తు కోసం భారత్ (4 పాయింట్లు), న్యూజిలాండ్ (4 పాయింట్లు), శ్రీలంక (4 పాయింట్లు) మధ్య పోటీ ఉంది.

భారత్ ఇలా
వాస్తవానికి ఈ టోర్నీలో భారత్ తొలి మ్యాచ్​ నుంచే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరుస్తుంది. తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లో శ్రీలంక, పాకిస్థాన్​పై విజయం సాధించిన భారత్, ఆ తర్వాత దక్షిణాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్​తో మ్యాచ్​ల్లోనూ రాణించింది. కానీ, ఓ దశలో పట్టు కోల్పోవడంతో టీమ్ఇండియాకు గత మూడు మ్యాచ్​ల్లో ఓటమి తప్పలేదు. ఇప్పుడు ఆ ఒత్తిడిని జయించి గురువారం కివీస్​పై విజయం సాధిస్తేనే భారత్​కు సెమీస్ అవకాశాలు సజీవంగా ఉంటాయి.

వాళ్లదీ అదే పరిస్థితి!
మరోవైపు, భారత్ ప్రత్యర్థి న్యూజిలాండ్​ది కూడా ఇదే పరిస్థితి. సెమీస్ చేరాలంటే కివీస్​కు కూడా ఈ మ్యాచ్​లో విజయం అవసరం. కివీస్ ప్రస్తుతం ఐదు మ్యాచ్​ల్లో 4 పాయింట్లతో ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఇందులో కివీస్​ ఒకే మ్యాచ్​లో నెగ్గింది. రెండింట్లో ఓడగా, మరో రెండు మ్యాచ్​లు వర్షం కారణంగా రద్దయ్యాయి. దీంతో కివీస్​కు ప్రస్తుతం 4 పాయింట్లే ఉన్నాయి. తమ తదుపరి మ్యాచ్​ల్లో భారత్, ఇంగ్లాండ్​తో ఆడాల్సి ఉంది.

మ్యాచ్ రద్దైతే?
రెండు జట్లకు సెమీస్​కు ఈ మ్యాచ్ కీలకం. దీంతో మ్యాచ్​పై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇరుజట్లూ మ్యాచ్​లో విజయం సాధించేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తాయి. ఒకవేళ వర్షం కారంగా మ్యాచ్ రద్దైతే ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్ కేటాయిస్తారు. ఇక భారత్ తమ చివరి మ్యాచ్​లో బంగ్లాదేశ్​ను ఓడిస్తే చాలు. సెమీస్​కు దూసుకెళ్లవచ్చు. మరోవైపు, న్యూజిలాండ్ చివరి మ్యాచ్​ ఇంగ్లాండ్‌తో ఆడాల్సి ఉంది. అయితే ఇంగ్లాండ్​ను ఓడించడం కివీస్​కు అంత సులువేం కాదు. ఒకవేళ ఓడించినా, భారీ తేడాతో నెగ్గాలి. అప్పుడే భారత్​ కంటే మెరుగైన నెట్​రన్​రేట్​తో సెమీస్​కు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ​

అలా జరిగితే తిరుగులేదు
టీమ్ఇండియా తమ తదుపరి రెండు మ్యాచ్​ల్లో కివీస్, బంగ్లాదేశ్​పై నెగ్గితే నేరుగా సెమీస్​కు వెళ్లవచ్చు. అప్పుడు ఏ జట్టు ఫలితాలపైనా కూడా ఆధారపడకుండా ఏడు మ్యాచ్​ల్లో 8 పాయింట్లతో సెమీఫైనల్​కు అర్హత సాధిస్తుంది. ప్రస్తుతం భారత్ నెట్​రన్​రేట్ (+0.526) కాస్త మెరుగ్గా ఉండడం కలిసొచ్చే అంశం.

భారత్ తుది జట్టు (అంచనా) : ప్రతీకా రావల్, స్మృతి మంధాన, హర్లీన్ డియోల్, హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్‌, అమన్‌జోత్ కౌర్, స్నేహ్‌ రాణా, క్రాంతి గౌడ్, శ్రీ చరణి, రేణుకా ఠాకూర్

భారత్​లోనే ఫైనల్​ మ్యాచ్- మరి టైటిల్ ఫైట్​కు టీమ్ఇండియా క్వాలిఫై అవుతుందా?

టోర్నీలో టర్నింగ్ పాయింట్! టీమ్​ఇండియాకు చివరి ఛాన్స్- ఏం జరుగుతుందో?

TAGGED:

WOMEN WORLD CUP POINTS TABLE
INDIA SEMIS CHANCES
IND VS NZ WOMEN WORLD CUP
WORLD CUP SEMI FINAL 2025
WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.